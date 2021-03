Cornel Dinu îi dă, într-un editorial FANATIK, dar „părintesc”, câteva sfaturi lui Dennis Man, convocat la „naționala mare” de Mirel Rădoi, împreună cu coechipierul său Valentin Mihăilă, sfaturi care să-l ajute, de fapt să-i ajute pe amândoi să se impună la Parma. Și face o comparație surprinzătoare între clubul italian și… Dinamo!

Sper că n-am greșit punând și al doilea „n” în prenume… Pentru că transferul tinerei noastre speranțe în Calcio, chiar și la Parma, în decăderea în care a ajuns aceasta, poate primi calificativul atât de des folosit în locul tradiționalului „de neînchipuit”, „noaptea minții”.

Ca bani, sigur, este un record pentru asemenea operațiuni reușite în vânzarea tinerilor noștri jucători în străinătate. …Căzut, totuși, cam pe nepusă masă. Indiferent de cât și cum și-a supraevaluat de câțiva anișori buni Gigi Becali marfa umană din staul.

Editorial Cornel Dinu. Fără fițe dâmbovițene, Dennis Man trebuie să convingă vestiarul de la Parma că poate fi util echipei

Operațiunea reușită de firma lui Giovanni (rețineți asemănarea de „n”-uri…) e de apreciat. Chiar dacă unul din „n”-uri poate fi necunoscuta din analiza matematică (de care am fugit la timp, căutând… cunoscuta…) în privința felului în care s-a acționat, cu cine și când…

Avea precedentul operațiunii Mihăilă, primul intrat de la noi pe ușa din față a transferurilor în foștilor „parmigiani della gloria” ai lui Stefano Tanzi.

…Înaintea eclipsei de profesionalism a vietății de gen ambiguu feminin căreia i-a cam fugit cașcavalul cu găuri mai mult sau mai puțin declarate din troacă. Zice nevertebrata c-ar fi fost în colaborare cu fiul lui Luciano Moggi, Alessandro.

Editorial Cornel Dinu. Padre e figlio Moggi și „uomini d’onore”

Pe „Lușiano”, așa cum era „alintat” de „uomini d’onore” nu numai din Campania e „Șișilia”, non è così, e?, l-am cunoscut bine încă din primăvara lui 1990. Când pregăteam desantul „tricolorilor” și suporterilor revoluționari la Coppa del Mondo millenovecentonovanta.

Cu Alessandro doar de câteva ori m-am intersectat, când „Lușiano” lucra deja în „Mercato Crimeia”, sediul lui Juventus, pentru l’avvocato Gianni Agnelli… Figlio mult sub del padre, dar nu cred că ajunsese atât de rău încât să lucreze cu rigola. Trăiește și este și acum ascultat și respectat acolo unde și când trebuie papà…

Editorial Cornel Dinu. „Adversele” antrenorului D’Aversa: „Am cerut jucători pregătiți!”. După debutul lui Dennis… I-au cam băgat cuvintele pe gât Man și Mihăilă

Dar să revenim la aspectele pur fotbalistice del trasferimento di Dennis Man. Am mai spus, de curând, am și scris cam ce bejanie de competență este acum la fostul mare club italian….

…Luat de câteva luni de un american bine garnisit financiar, Kyle Krause, cu rădăcini în Palermo, după propria declarație, dar care a dat-o rău în bară cu cei pe care i-a ales să-i conducă afacerea fotbalistică de la Parma. Adică doi foști jucători, le respect trecutul, de aceea nu-i numesc.

Dar se știe că nu toți ce care au tras bine la poartă pot fi și constructori eficienți de echipe. De aici și… „adversele” dintre ei, președintele „talian” Pietro Pizzarotti și managerul Roberto D’Aversa…

…Care la venirea ambelor noastre parfumuri de curse senzaționale încheiate cu goluri, s-a pronunțat simplu: „Am cerut să mi se aducă jucători pregătiți!”. I-au cam întors în gât cuvintele Man și Mihăilă cu ultimele evoluții, apreciate (și) de pretențioasa lume din „calcio italiano”.

Plus că nici cei aduși înaintea românilor, în număr „umflat” ca la Dinamo în ultimele două veri, n-au rupt treptele clasamentului întru salvare. Astfel, fosta glorie ce încânta acasă, pe arena „Ennio Tardini” în ultimul deceniu al secolului trecut, câștigând și două Cupe UEFA și Supercupa Europei, cu Nevio Scala antrenor, pare mai mult ca sigur sfărâmată spre retrogradare.

Am crezut că observarea celor două talente ale noastre s-a făcut superficial… Sub obișnuința antrenorilor de la noi, care i-au promovat în timp, scrutându-i sub toate aspectele, pe Gicu Dobrin, Iliuță Balaci sau Gică Hagi. Și câți mai sunt… Acolo trebuie raportate speranțele Man și Mihăilă!

Exigență pe care o aveau și observatorii străini care ne luau valorile și la începuturile democrației noastre originale, imediat după 1990. Con scuse di rigori, nu cred că a fost și cazul Parmei de acum…

Editorial Cornel Dinu. Atenție la „centurionii” vestiarului! Sunt decisivi în confirmarea statutului oricărui nou-venit, nu numai pe gazon

Dennis Man trebuie să înțeleagă că numai convingând vestiarul și „centurionii” săi …c-așa a rămas și în fotbal, aceștia sunt decisivi în confirmarea statutului oricărui nou-venit, nu numai pe gazon…

Așa că, repet, numai convingând vestiarul și „centurionii” săi că muncește și, repet, convinge prin ceea ce face la antrenamente că poate fi folositor echipei, numai așa Dennis Man, ca și Valentin Mihăilă, poate deveni titular.

Cu certitudine trebuie să lucreze suplimentar pentru a-și îmbunătăți forța dinamică. Altfel este aproape imposibil să treacă printre apărătorii italieni. Ca și Mihăilă, care pare chiar mai plăpând… în ciuda reușitelor recente…

Apoi, pentru așa ceva, să se apropie, cu tact, respect și uneori chiar umilință de liderii Parmei. Doi, trei, nu mai mulți sunt și la ei… Bine-nțeles că „orașul e mic”, iar gura lumii, mai ales acolo, e tare slobodă. Dacă te prinde doar și cu o fiță comportamentală, îți pierzi tainul venirii.

Iar, pur tot fotbalistic, atunci când i se dă tricoul de titular, să facă în teren, de la început, acțiuni simple, dar pe care este sigur că le poate reuși. Nu l-am cunoscut, pare perspicace. Ar trebui să simtă că în „calcio”, pornind de la simplu spre greu, când intri pe teren te dai și peste cap să nu mai ieși.