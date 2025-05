Sezonul fotbalistic se apropie de final. S-a scris istoria și în play-of, și în play-out. Știm campioana, , știm europenele, , și , știm codașele din play-off, și , știm retrogradatele, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și Gloria Buzău, știm barajele de retrogradare/promovare, FC Voluntari – Unirea Slobozia și Poli Iași – Mataloglobus.

Editorial Cornel Dinu. FCSB petrece pe merit, între grandoare și kitsc, U Craiova, Rapid și Dinamo vai de jocul lor, CFR și U Cluj își văd de treabă

S-a anunțat și o plecare certă de antrenor, de la UTA. Poate pe bună dreptate după ce a rulat peste 40 de jucători, iar echipa s-a ridicat doar de câteva etape din spasmele „bolii” nimite „retrogradare”. Reușind un 0-0 sărăcuț, dar suficient, cu neica nimeni care este acum Gloria fără niciun fel de glorie din Buzău. Care cred că a juns la Arad cu clasa a II-a, dacă nu cu „mărfarul”…

Înainte, însă, s-a jucat pe frumosul stadion „Francisc Neuman” finala Cupei României. O competiție de suflet în fotbalul nostru. A câștigat greu CFR Cluj în fața Sibiului rebotezat Hermannstadt în pofida oricărei logici naționale… știu, patriotismul e desuet, e „comunist”… 3-2 după 2-0 și 3-1, au condus permanent „bursucii” lui , dar cu emoții pe final.

…Când, cam 20 de minute, mai rămânea ca doar targa să intre salvatoare pe teren la câte trageri de timp au prestat „frânarii” din Gruia. Sigur că finalul a fost cu șampanie și artificii, un trofeu este un trofeu, mai ales că, iată, Cupa României aduce câștigătoarei încă o cupă, europeană, ca participare măcar…

Numai că la spectacolul final, ca la noi la nimenea, medaliile și trofeul au fost decernate de personal din eșalonul doi din onor , nu tu președinte, nici vicepreședinți… Ceea ce, să recunoaștem, domnilor federali prea (pre)ocupați, nu se prea întâmplă nicăieri în țările în care forul suprem federal nu este condus de persoane greu, dacă nu imposibil de identificat în fotbal, ca domnii Burleanu sau Vișan la noi, veritabili cooperatori… pardon, cooperatiști… pardon, corporatiști…

Iartă-i, Doamne, că doar hazardul neomarxismului globalist invadator și la noi s-a împielițat binișor și i-a adus în poziții anormale, dar atât de importante în decizionalul fotbalului.

Editorial Cornel Dinu. Dinamo s-a făcut (iar) de râs, înfrângere pe Arena Națională cu om în plus, 1-0 până în minutul 83 și două goluri luate în prelungiri!

Vineri seară, Dinamo s-a făcut (iar) de râs, pierzând clar „acasă” cu un om în plus destul timp, din minutul 63 (eliminat eternul nervos cu nervii Alex Chipiciu), 1-3 cu U Cluj, după 1-0 până în minutul 84, „reușind” să-și asigure înfrângerea în minutele 90+2 și 90+4. Trei goluri înghițite de „câini” pe nemestecate, în 10 minute și superioritate numerică. Ce ar mai fi de spus?!

Nu vreau să dezvolt mai mult „vacanța” în care au intrat dinamoviștii odată cu salvarea de la retrogradare, adică intrarea în play-off, obiectiv îndeplinit, ura și la vară cald. Mă doare că echipa a fost ciuca bătăilor, degeaba se chinuie Zeljko Kopic (tot respectul și regretul pentru pierderea tatălui, care l-a și făcut să absenteze la meci…) să facă bici care să și trosnească din jucători hai-hui.

Se laudă marele conducător Andrei Nicolescu cum că a stabilizat clubul și nu mai sunt probleme financiare… Doamne ajută!… darieșirea din insolvență se tot amână și până va înțelege că o „haită” puternică nu se poate face cu „câini” de pripas, luați că nu i-au mai vrut alții Dinamo va fi bucuria… adversarilor!

Editorial Cornel Dinu. Că ne place, că nu ne place, „nea Gigi” și-a tras partea leului și sezonul acesta

Și a venit marea sărbătoare stelară sâmbătă noaptea, decernarea titlului fostei, actualei și viitoarei campioane, FCSB. Că ne place, că nu ne place, „nea Gigi” și-a tras partea leului și sezonul acesta. Pentru că, în contrast cu investiuțiile de la Dinamo, sublime dar care lipsesc cu desăvârșire, Gigi Becali, înjurat de mulți, adulat de și mai mulți, a băgat bani serioși în echipă până a adus-o la nivelul de nu discuta cu celelalte competitoare.

FCSB nu mai avea nevoie de victorie, jucătorii erau în petreceri de mai multe zile, Universitatea Craiova avea nevoie de victorie ca să-și asigure o toamnă europeană, a câștigat, muncit, campioana. Noblesse oblige se pare și la Pipera, și-n Berceni… Sau Universitatea Craiova nu e în stare să bată o echipă aflată de două etape în vacanță… Rădoi știe…

Putea fi 1-0 pentru trupa craioveană în minutul 10, a marcat Anzor, cu capul, din mijlocul unei apărări „stelare” dar rare, n-a fost să fie pentru că ieșise mingea în out cu câteva faze înainte, nu știu cât de justă a fost anularea golului… De-ale VAR-ului și arbitrajului vassariot…

A fost 1-0 în minutul 19, Bîrligea a preluat excelent o lansare excelentă a lui Crețu (tot respectul pentru acest profesionist dat afară pe ușă și venit înapoi pe geam de mai multe ori) și a marcat dintre Zajkov și Maldonado. Și a declanșat hora tradițională deja la marginea terenului.

Apoi doar manevre în câmp, cu puține pericole la cele două porți: Tănase, în minutul 28, șut respins cu un plonjon spectaculos și eficace de portarul (cel) Lung al oltenilor, Mitriță, Lukic și Houri la aceeași fază prelungită de atac, în minutul 67, Ndong la un pas, fizic, de autogol în minutul 80, la o pătrundere și centrare în „gura” porții a lui Lixandru, salvat de portarul Lung… Și cam atât.

Editorial Cornel Dinu. Argumentul suprem în fotbal este afluența de suporteri: o Arenă Națională plină cu peste 50.000 de spectatori o legitimează pe FCSB ca urmașa unică a CCA-ului și a Stelei

De remarcat că bucureștenii, pe o Arenă Națională plină, cu peste 50.000 de spectatori suporteri roș-albaștri, au reargumentat, prin comportamentul general, sigur și în atât de visata Champions League… că ni se strepezesc dinții dacă-i spunem românește Liga Campionilor… că FCSB este, după domnia, financiară, dar și… tehnică a lui Gigișor Becali, de 20 de ani, continuatoarea morală, dar și de facto, a CCA-ului din anii 50 și a Stelei care a urmat. Fără talpani și alți răcani. Punct.

Este clar, prin comportamentul general al tribunelor, cea mai iubită echipă de la noi. Indiferent că mai „mârâim” noi, „câinii roșii”, suflă greu aburi de locomotivă giuleștenii sau joacă mândră tare, dar tot pe loc, pe loc, pe loc „Craiova, eterna Terra Nova”.

Și acest argument suprem în fotbal, cel al afluenței de suporteri, ar trebui să-i pună „culcat!” pe tablagiul (n-am scris damblagiul!) Talpan și mâna de suporteri rătăciți (n-am scris mintal!) în tribunele stadionului Steaua la meciurile caricaturii de echipă care suge bani, ca tancul motorină, de la MApN. Și terfelește numele legendar în urma unei decizii judecătorești aberante, fără nicio legătură cu realitatea fotbalistică.

Editorial Cornel Dinu. „Fecesebecaliuța” n-a pierdut niciun meci în play-off, în care a acumulat 18 puncte peste codașa „haită” sleită a lui Dinamo

De apreciat, de asemenea, clar, „tourn over-ul” comandat și practicat de , care, la câte carnete de antrenor s-au eliberat atât de dubios de Școala (!) Federală de Antrenori (!) de la FRF, merită cu prisosință și el unul.

Chiar dacă e clar că baza, conținutul benefic al antrenametelor este făcut la FCSB de antrenorul cu „țidulă” , „secundul” principal , antrenorul de portari Marius Popa, antrenorul de atletism (?!) Lucian Filip și, nu în ultimul rând, antrenorul de fitness, adică preparatorul fizic, Thomas Neubert.

Argumentul supremîn această privință fiind că FCSB a evoluat până acum în cele mai multe meciuri, 64, în sezonul 2024-2025, umplându-și „visteria” din prezența în cupele europene, 20 de parrtide, 6 în Champions League și 14 în Europa League.

„Fecesebecaliuța” n-a pierdut niciun meci în play-off, 7 victorii și 2 egaluri, 23 de puncte, 8 peste locul 2, CFR Cluj și 18 (!) peste cealaltă extremă a play-off-ului, perdanta de serviciu Dinamo.

…Asta după un start de campionat mai greoi, în care a cochetat o perioadă scurtă cu locurile codașe, revenin încet, dar sigur, ca Jacques Anquetil peste eternul învins Raymond Poulidor, atâția și atâția ani, în „La Grande Boucle” du Grand Tour de France.

Editorial Cornel Dinu. FCSB n-avea nevoie de niciun punct și a câștigat, Universitatea Craiova avea nevoie de toate punctele și a pierdut, asta-i diferența!

Sigur că festivitatea de premiere de pe Arena Națională a avut grandoare, dar și momente de kitsch, c-așa-i în Balcania… Un fel de „Saturnalii” cu speaker prezentator în persoana controversată a lui . S-a descurcat bine pentru gustul de calitate atât de scăzut la care am ajuns în mai toate. Dar așa ceva zău că nu vezila nimeni, indiferent cât de fascinant ar fi momentul…

Mi-a amintit de prezentarea lui Bernard Tapie la meciul „charity” dintre naționala noastră și Olympique Marseille din ianuarie 1990, și el cu microfonul pe teren. Desigur, Tapie era un show-man adevărat și un expert multimilionar în rentabilizarea companiilor de toate genurile.

Oricum, bravo lui Gigi Becali și întregului său staff fotbalistic. Per total, a fost o seară plină de pasiune. Ceea ce cam lipsește atmosferei actuale din toată societate noastră. Bine că mai avem așa ceva măcar în fotbal…

Meciul cu Universitatea Craiova? FCSB n-avea nevoie de niciun punct, a continuat petrecerea pe teren, s-a distrat și a câștigat. Juveții aveau nevoie ca de aer de puncte pentru visul european, s-au crispat și n-au câștigat. Tipic, aș putea spune. Eu mă așteptam la mult mai multă ambiție oltenească, dar de unde nu e nici nu (poate) cere…

Editorial Cornel Dinu. Tot respectul pentru cel mai gentleman patron de club din România, Laszlo Dioszegi şi discursul său după retrogadarea lui Sepsi

În duminica votul prezidențial, la ora 16, când se face somnul așa-zis „de frumusețe”, s-au jucat trei meciuri decisive în play-out. FC Botoșani a fost Grozavu, a câștigat „acasă” cu 2-1 în fața sibienilor hermanștazi aflați în vacanță și s-a salvat.

Pierzând în Copou, 0-2 cu Petrolul, Poli Iași a miriuțit-o și va juca barajul de retrogradare/promovare cu Metaloglobus, având, zic eu, prima șansă, dar știți cum se zice: „Mingea e rotundă”… Profund adevăr…

Surpriza a fost la Clinceni, unde Unirea Slobozia și-a unit toate forțele și a învins pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu 2-1 și cu multe emoții, trimițând echipa covăsneană în Liga 2 după 8 ani în Liga 1. Echipă care a început play-out-ul de pe primul loc, cu gânduri de baraj, dar pentru cupele europene.

La baraj pentru supraviețuirea în SuperLiga, copilul meu „fotbalistic” Adrian Mihalcea, care chiar a făcut bici din lotul subțire de care nu le-a prea păsat autorităților (i)responsabile din Slobozia, va juca împotriva lui FC Voluntari, „dubla” anunțându-se, în opinia mea, foarte echilibrată.

Tot respectul pentru cel mai gentleman patron de club din România, , al cărui discurs imediat după fluierul final (mai spuneți-mi unul care ar fi răspuns la telefon și ar fi intrat în direct în momente grele ca acelea?!) a fost un exemplu de echilibru emoțional și fair-play.

Editorial Cornel Dinu. Scor de neprezentare pentru CFR Cluj la pauză, în Giuleşti, cu neprezentata Rapid

Ultima partidă a etapei s-a jucat în Giulești, cu o boare imaginativă ca fumul vechilor locomotive cu aburi a echipelor care au reprezentat „Trenule mașină mică, unde l-ai dus pe Ionică?”, Rapid și CFR Cluj.

A fost meciul de retragere al lui Cristi Săpunaru. Unul trist pentru el și suflarea rapidistă. Tranșat… meciul, nu Săpunaru!… deja de la pauză. Când formația „experimentală” a „bursucului-șef” Dan Petrescu, absent din motive de sănătate, să-i dea Dumnezeu vindecare, conducea cu un incredibil 3-0. Fără s-o „ardă” punctele, calificată deja în preliminariile Europa League, dar cu respect pentru fotbal.

Ceea ce n-a fost cazul la jucătorii Rapidului. Care n-au contat decât la început… înainte de primul fluier, la intonarea celebrului imn emoționant scris într-o deplasare, în mașină, de genialul Adrian Păunescu și pus pe note de regretatul Victor Socaciu.

Șvaițerul din apărarea Rapidului a fost străpuns, cu consecințe pe tabela de scor, mai întîi de Păun, în minutul 11, lansat de propriul portar printre jaloanele din defensiva giuleșteană, fază la care s-a accidentat stupid Ignat, încercând să-l… prindă de tricou pe Păun! A fost înlocuit cu Kait, simbolul indiferenței, ca să nu zuc nesimțirii, pe teren, unde s-a plimbat tot restul meciului cu gândul la… numai el știe la ce, numai la fotbal și Rapid nu!

Apoi, în minutul 40, Cristian Manea l-a pus pe contraatac cu o pasă precisă pe… Postolachi, care a șerpuit printre Săpunaru, Ciobotariu și mereu absentul Kait și a marcat simplu, cu un șut pe lângă plonjonul portarului Aioani.

Iar în minutul 45+2, a „băgat” o deviere cu exteriorul încă sprințarul la 40 de ani Ciprian Deac la o pasă peste apărarea giuleșteană a lui Camora și scorul pauzei a fost unul de neprezentare pentru Rapid. Exact cum i-a fost și jocul. Absent. De neprezentare.

Sub privirile pierdute şi grimasele „tradiţionale” ale fostului, deja, antrenor rapidist Marius Şumudică și ale fostului, dar actualului și viitorului patron Dan Șucu, susținătorul derivatelor amorțite ale lui Nicușor tot Dan, „frate” de nume, dacă-mi permiteți forțarea termenilor…

Editorial Cornel Dinu. Ultima etapă va fi doar o dispută a umilinței între falitele Rapid și Dinamo pe… penultimul loc, ca să nu fie chiar ultimele găini din ograda play-off-ului

În repriza a doua „bursucii cheferiști” s-au retras „à la roumains” să-și conserve avantajul. În minutul 49 căpitanul Săpunaru a ieșit de pe teren în lacrimi, cauzate atât de retragere, cât și de scorul de pe tabelă. Merita altă variantă a ultimului meci…

Au ratat și rapidiștii, Dobre (minutul 51), Petrila (transversală de la un metru de poarta goală în minutul 67!), așa că au marcat tot clujenii, în minutul 70, cap Bolgado la un corner executat de neobositul Deac.

Rapid a reușit în minutul 90 golul de… prezență, că de onoare nu se poate spune la acest scor și asemenea prestație, prin Dobre, din centrarea perfectă a lui Borza, întâmpinat cu urale ironice și scandarea asemenea „Campionii, campionii!” de frustrata peluză giuleșteană.

Dobre i-a dedicat reușita înlăcrimatului Săpunaru, așa l-a găsit finalu’, care nu l-a mai găsit, însă, pe… Șumudică, plecat glonț la cabine, cu probleme de rău de umilință. Absent la finalul ultimului meci al Rapidului în Giulești în acest campionat, la fel ca și joaca echipei de când au decis conducătorii să aducă o asemenea Mafaldă pe post de antrenor.

Rapid a ratat obiectivul european, la un pas de finala Cupei și la doi pași de finalul campionatului, CFR Cluj și-a consolidat, pe merit, locul 2 și participarea în preliminariile Europa League.

Ultima etapă va fi doar o dispută a umilinței între falitele Rapid și Dinamo pe… penultimul loc, ca să nu fie chiar ultimele găini din ograda play-off-ului. În rest, les jeux sont faits, the die has been cast, der Würfel ist gefallen, adică alea iacta est în latina străbună, zarurile au fost aruncate.