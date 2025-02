Editorial Cornel Dinu. FCSB s-a antrenat cu Sepsi. Craiova luă avânt cu Rădoi. U Cluj s-a egalat de la 2-0. Dinamo știrb. Rapid a risipit două puncte pe apa Dunării

Etapa 26 a dat năvală peste „intermediara” 25, vin meciurile echipei naționale și programarea etapelor din îngrămădește jocurile în grabă. n-a „mușcat” la Botoșani, a câștigat al treilea meci consecutiv cu pe banca tehnică, n-a îndoit , la Galați, deși a fost net mai bună, și-a pus piedică singură, 2-2 de la 2-0 în minutul 90 cu codașa , s-a antrenat cu sparring partner-ul perfect de Sfântu Gheorghe, încearcă azi, cu , la Arad, să urce pe locul 2.

Editorial Cornel Dinu. Dinamo încântă ca loc, dar dezamăgește ca joc. „Câinii” n-au reușit să „muște” decisiv pe codașa FC Botoșani

„Câinii roșii” ai mei „până la moarte și dincolo de ea” s-au luptat „de-a surda” la Botoșani cu răzășii boierului de pământ Iftime. Au jucat slab și n-au luat decât un punct cu una dintre echipele codașe, dar deloc slabe.

Dinamo încântă ca loc, dar dezamăgește ca joc. 13 etape fără înfrângere, dar evoluții între mediocre și bunicele. Niciodată catastrofale, dar nici excepționale. „Atât s-a putut” – veți spune – cu lotul actual, fără o bancă de rezerve foarte ofertantă.

Acest adevăr mă doare, doare pe toți „câinii roșii” din tribune, iar medicamentul, nu paleativul, medicamentul este la Andrei Nicolescu, „calificat la locul de muncă” tăcând și făcând, cu „spatele” ținut bine de „băieții” de la Renovatio, fără defilare mass media și beție de cuvinte televizate, prietenii știu de ce…

Editorial Cornel Dinu. Nimic la nimic în plictiseala de la Botoșani. …Pardon, 1-1 pentru câte un punct de doi lei speranțe și de o parte, și de alta…

La Botoșani, Dinamo a luat un punct după o prestație, cum spuneam, mediocră spre slabă. Frig în nordul Moldovei, frig și-n jocul celor două echipe, joc înghețat pe ideea „Hai să nu luăm gol și vedem dup-aia dacă se întâmplă să dăm”. Cel puțin așa am văzut eu.

Dinamo a avut primele 30 de minute tare modeste față de felul în care, totuși, tocmai prima repriză stătea bine-n ghete. A și fost „executată” repede, în minutul 12, de golul lui Mitrov, șut spectaculos cam de la 16 metri din pasa perfectă a lui… Gnahore, gafă de vise negre.

A egalat Dinamo în buza pauzei, minutul 45, prin Cîrjan, minge inteligent săltată peste portarul Anestis, ieșit să-l blocheze la 10 metri, după o angajare luminoasă în adâncime a lui Abdallah. În restul primei reprize nimic de consemnat. Chiar nimic.

Editorial Cornel Dinu. Întrebare redundantă: „stranierii” ăștia de fotbal din fotbalul nostru or fi intrat măcar într-una dintre impresionantele biserici sau mănăstiri ale poporului care i-a luat de suflet?!

Apoi, în repriza a doua, micul procent de posesie superior al lui Dinamo, la fel ca și în prima parte a meciului, același „scor”, 53%-47%, n-a adus , iarăși, nicio ocazie, de unde golul mult visat?! Modest, plat, plictisitor, tern, spuneți-i cum vreți jocului ambelor echipe.

Aaaa, era să uit… plictis mare, ce să-i fac… La Dinamo a apărut fugarul Homawoo, supărător de primitiv, înlocuindu-l pe alt absent nemotivat din joc, ca mai mereu, neavenitul împiedicat Sivis. Nu înțeleg, nu știu „dedesupturi”, Zeljko Kopic îi „simte” pe toți la antrenamente, îi știe cel mai bine, dar nu înțeleg de ce nu joacă fundaș dreapta Costin, mie mi se pare net peste caricatura de fotbalist care este francezul Sivis…

Și, ca ultim aspect, e de „remarcat”, ghilimelele sunt obligatorii, realitatea tristă că în echipa moldoveană, la începutul meciului, a fost un singur jucător român, Cîmpanu, get deget… bucureștean! Unde sunt moldovenii tăi, ilustre Ștefan cel Mare și Sfânt?! Să nu-mi răspunzi ca pe vremuri „La ITB!” că nu mai ecazul…

Îmi forțez gândurile încercând să cred că acești „stranieri”, mulți și de fotbal, nu numai de țară, aduși și de pe unde a-nțărcat mutu’ iapa (nicio aluzie la Adrian Mutu, care face și el ce poate, cu ce poate și cu cine poate, la Petrolul, incalificabil uitat de „mărimile” mici, mici de tot care conduc orașul prahovean…), deci acești „stranieri” încearcă fotbalul, nu-l joacă, așa, ca o ieșire din foamea de pe acasă.

…Nici nu-mi vine să pun întrebarea dacă au avut măcar curiozitate să intre în vreuna dintre impresionantele biserici și mănăstiri ale poporului care i-a luat de suflet… Ca să se roage la Dumnezeu să le dea gândul cel bun în alegerea altei „meserii”…

Editorial Cornel Dinu. „Leii” Băniei mâncară „dragonii” Bărăganului

Pe un ger întețit, chiar dacă era la lumina zilei, nu a nocturnei – de unde nocturnă pe „aerodromul” din Clinceni? – Universitatea Craiova își luă avânt cu a treia victorie consecutivă de când veniră doi…pardon, veni Rădoi pe banca tehnică.

„Leii” Băniei dominară prima repriză cu „dragonii” din Bărăgan. Modestă Unirea Slobozia, oricât ar încerca Adi Mihalcea să facă din ea… bici! Fuseră mai întâi ceva șuturi pe poartă, cam 4-1 pentru olteni, prin născare sau adoptați. Care ratară în ultimul minut al reprizei dezmorțirea tabelei de scor, la scăparea singur, singurel a lui Mitriță spre 1-0, având timp berechet să șuteze mult mai bine decât în piciorul drept din plonjonul la disperare al portarului Rusu.

Editorial Cornel Dinu. Alex Mitriță, argintul viu cu dribling, viteză, pase, viziunea jocului, mustață de fuhrer, păr văcsuit și tatuaje-plapumă până sub bărbie

În repriza a doua, blocul de așezare 4-2-3-1, transformat în 5-4-1 pe faza defensivă, mult muncită și folosită cu Universitatea Craiova, al lui Adi Mihalcea a fost dominat iarăși clar de posesia juveților (deși în ceva scădere față de prima jumătate a meciului, de la 63% la 59%).

„Rădoii” zburdară cu Mitriță… zburdând în banda stângă, își creară trei ocazii de dat cu clopu-n țărână: Mitriță 65, cap Safira „peste” 66, bară Bairam 70. Izbăvirea veni în minutul 76, gol Cicâldău din pasa talentatului Houri. Și așa detronară, la momentul respectiv, pe marii „prietenași” istorici, „câinii roșii”, de pe locul 1.

Dinamică solidă, convingătoare a juveților lui Mirel Rădoi, care se află la a treia victorie consecutivă după redescălecarea tehnicianului în Bănie. Ieși clar în evidență argintul viu Alexandru a lu’ Mtriță , chiar de ziua lui, schimbă și el prefixul, din 2 în 3 chiar în sâmbăta ce trecu. Are viteză, are dribling, are pase, are viziunea jocului, la fel cum are și mustață de fuhrer, doar e conducător, miezul din dodoașcă, ce mama prazului!, părul văcsuit și tatuaje-plapumă până sub bărbie, ca băștinașii Amazoniei. Poți să te… canonești în plăcerile omului?!

Și nu numai el își face „chip cioplit” în fotbalul mondial actual, argumentând exotismul păgân, cred eu, din fenomen. Semne clare că nu numai în jocul cel mai urmărit al ultimilor 100 de ani lumea se maimuțărește decadent.

Editorial Cornel Dinu. Mulți… colici o să provoace Koljic rapidiștilor! S-a înscris deja, de la debutul vișiniu, în cursa pentru… ratarea campionatului!

Frig accentual de vântul nord-estului rusesc pe malul Dunării albastre, la Galați, unde a „tras” pe linia 1 Rapidulețul. Cele două echipe s-au zbătut mult între careuri, la respirațiile puse la grea încercare de efort ieșind din gurile combatanților aburi ca din vechile locomotive.

Raport echilibrat la posesii, 51% – 49% în prima repriză, cu un așa-zis scor, totuși, meritoriu la câte încercări s-au făcut de a pătrunde în careuri, cam un 4-3 pentru gazde la posibilitățile de a marca.

Mai întâi Neluț Roșu (minutul 9) a fost blocat în momentul șutului din careu de Ignat, apoi Ahmed Bani l-a „servit” foarte bine pe Maciel, care a tras peste poartă (minutul 11), Koljic și-a intrat în rol și a tras pe lângă poartă după o preluare corectă pe piept, Dobre a dat cu capul la colțul scurt, dar portarul Dur Bozoancă a respins (minutul 26), Tănasă l-a evitat pe Ciobotariu, dar „stângul” său din 13 metri s-a dus pe lângă poartă (minutul 29), Maciel a dat-o și el peste poartă (minutul 39).

Iar Koljic a „recidivat” în minutul 41, reușind o „transformare” peste transversală (trebuie să te chinuie rău „talentul” ca să o dai așa!), singur, singurel la doi metri de poarta goală, din pasa ideală a lui Borza după o pătrundere impetuosă pe dreapta. Are „șanse” să primească titlul de „ratarea campionatului”! Eu cred că mulți… colici o să provoace Koljic rapidiștilor, începând cu încântatul de transfer Dan Șucu.

Editorial Cornel Dinu. „Pax Romana” final între dunăreni și dâmbovițeni

În repriza a doua posesia s-a întors simetric în favoarea Rapidului, tot 51% – 49%, deci egalitate la jumătate per total. Oțelul a atacat, totuși, mai mult, Rapid lăsând impresia că este preocupată să se închidă cât mai bine în fața „valurilor” echipei de la Dunăre. Și să conteze pe contraatacuri.

Disputele au fost aprige, spectaculoase, de aici și numărul iarăși satisfăcător al ocaziilor, cam 4-4, egalitate ca și la goluri, 1-1. Au marcat mai întâi rapidiștii, prin Petrila, în minutul 74, care a reluat în plasă, din vole, de la 6 metri, un șut al lui Gojkovic, deviat de Stevanovic.

Egalarea a venit 10 minute mai târziu, Silva i-a luat fața lui Gojkovic și a reluat tare, dintr-una, „prin” niște rapidiști, în plasă, centrarea de pe dreapta a lui Maciel.

Un fel de „Pax Romana” între dunăreni și dâmbovițeni, la care a contribuit decisiv marea speranță rapidioată Elvir Koljic, nu prin vreun gol marcat, pasă de gol sau penalty obținut, ci prin ratări nepermise, cum rar se pot vedea într-un meci de fotbal. Oricum, la ce a arătat că poate juca, chiar și cu „hocu-pocus” uite golul, nu e golul al păcăliciului Koljic, eu cred că Rapid va „prinde” loc de play-off.

Editorial Cornel Dinu. „Ceapă” Nistor i-a făcut să plângă pe „politehnicii” și nu prea din Iași…

În meciul din prânzul duminicii, ora sfântă a mesei în familia sfântă, la Sibiu, cei doi antrenori tineri și dedicați meseriei, Marius Măldărușanu și Adrian Mutu și-au împărțit punctele după ce Petrolul a egalat cu noroc pe Hermannstadt la ultima fază din prelungiri. Un 1-1 care menține Petrolul în trena speranțelor la ultimul loc de play-off, deși e greu de crezut că Rapid va pierde „linia 6” din „gara centrală” a SuperLigii.

A urmat, la ora englezescului „five o’clock tea” confruntarea de la Cluj, unde „șepcile roșii” ale profesorului Ioan Ovidiu Sabău primeau vizita, apriori fără probleme, a penultimei clasate, Poli Iași, cu Vasile Miriuță la „catedră”.

Partidă plată, cu o ușoară dominare, per total, a „uiștilor”, dar fără mari ocazii până spre minutul 60. Când Nistor a deschis scorul dintr-o lovitură liberă magistral executată de la vreo 22 de metri lateral dreapta, peste zid, la colțul lung, pe… portar, direct în „casa painjenilor”. „Revanșă” pentru penalty-ul ratat la Craiova…

Și tot „Ceapă” i-a făcut să plângă pe „politehnicii” și nu prea ieșeni în minutul 77, când a reluat în plasă mingea venită din bara stângă, pe direcție atacului, după șutul lui Bettaieb de la 16 metri. „Caz” rezolvat gândeau cei mai mulți…

Editorial Cornel Dinu. „Ieșenii” Camara și Gouet le-au îndest „șepcile roții” peste ochi „uiștilor” clujeni

Firesc în mentalitatea antrenorilor în avantaj, Sabău face două schimbări defensive: Rață în locul lui Artean (minutul 88) și Mitrea în locul lui Nistor (minutul 90+1). Normal, pentru a închide apărarea în minutele de final și a conserva avantajul.

Intervine, însă, fatalitatea, care „spune” că 2-0 poate fi un avantaj periculos (pe vremea mea 2-0 era un scor liniștitor…). Și ieșenii, cam „morți” până atunci, reduc din handicap în minutul 90, prin Camara, „uitat” de Oancea la un metru de poartă, din centrarea perfectă a lui Ispas.

Iar în ultimele secunde de joc, era minutul 90+6, dau lovitura de grație. La un corner lipsa lui Gertmonas în poarta clujenilor, înlocuit cu Lefter (lefter de siguranță și intuiția jocului) se simte. Sar cu acesta la mingea înaltă venită dintr-un corner de pe stânga doar… Camora și Gouet, niciun apărător al lui Sabău! Lefter, lefter între ei, ieșit sub minge. Iar Gouet deviază mingea în „ațe” chiar din fața pumnului portarului.

Inițial, arbitrul Rareș Vidican nu validează golul pentru fault la portar, dar este atenționat de VAR, merge la margine să vadă faza și revine asupra deciziei, acordând golul de 2-2. Stupefiant, nu-i așa? Imprevizibilul fotbalului, care-l face atât de frumos și de iubit, sub ochii noștri.

Sabău se îndreaptă prăbușit interior spre vestiar, iar Miriuță ne reamintește mentalitatea germanilor, învinși doar când se suie în autocar ca să plece de la stadion…

Editorial Cornel Dinu. FCSB s-a antrenat cu un sparring partner cuminte, Sepsi, pentru meciul cu PAOK, la Salonic

În ultima partidă a duminicii, FCSB s-a antrenat cu un sparring partner cuminte, Sepsi, pentru primul meci din „dubla” cu PAOK, la Salonic, joi, în play-off-ul pentru optimile Europa League. Meci pe Arena națională ca unul de mijlocul săptămânii, în „familie”, cu juniorii clubului.

S-a început „balul” în sisteme 4-2-3-1 în oglindă, cu orchestra FCSB, care a impus dansatorilor figuranți de al Sepsi cum să joace. Tot pe loc, pe loc, pe loc, nicidecum… ceardașul tradițional.

Au pasat când și cum au vrut „bercenarii”, au zburdat spre poarta sepsistă, echipa din Sfântu Gheorghe fiind în excursie turistică la București, să vadă Arcul de Triumf, Muzeul Satului, Casa Poporului și fântânile cântătoare de la Piața Unirii.

Meciul a fost închis în prima jumătate de oră, în care Sepsi a înghițit cu noduri 3 goluri, după ce nu luase niciunul în ultimele 3 partide. În minutul 8, Mihai Popescu a recentrat cu capul, din centrarea lungă a lui Ștefănescu de pe dreapta pe stânga, iar Bîrligea înscris tot cu capul, nemarcat pe colțul careului mic.

În minutul 15, „călcâi” de efect și eficiență a lui Gheorghiță (foarte bine intrat în joc) la Radunovic, angajare perpendiculară pentru Bîrligea, care a „înțepat” mingea printre picioarele portarului Gyenge, execuție de atacant veritabil.

În minutul 28, Bîrligea, cu mare poftă de joc, a străpuns apărarea cvasiprezentă a sepepiștilor… pardon, a sepsiștilor, pe stânga, a centrat în 6 metri, Gyenge scapă „săpunul” la Radunovic, care, calm, a saltat mingea peste acesta în plasă. Ca amănunt de coloratură, „gyenge” înseamnă în ungurește „slab”…

3-0 de neprezentare, care putea fi chiar 4-0 în minutul 35 dacă VAR-ul nu sesiza un off-side „de microscop” la Tănase în faza premergătoare centrării lui Cisotti pe capul lui Mihai Popescu, care a plutit peste tot meleul din centrul careului advers și a trimis „obectul muncii” în plasă.

Editorial Cornel Dinu. FCSB în fotoliul de lider, Sepsi în pericol de… înfometare!

Putea fi, cu încă 3 ocazii mari ale „bercenarilor”, un „masacru” fotbalistic al echipei covăsnene. Per total, a fost una dintre puținele întâlniri din SuperLiga în care s-a văzut o atât de mare diferență în calitatea prestației dintre două combatante. Și, repet, Sepsi venea după două victorii și un egal în care nu luase niciun gol.

Se spune că, în regim de… „represalii”, comandantul suprem de la Sepsi, Laszlo Dioszegi se gândește să-l demită pe antrenorul Valentin Suciu și, până se hotărăște, ar fi anulat… masa de prânz a lotului! După cum a evoluat și la ce condiții are echipa din „capitala” Covasnei, nu-i exclus să le anuleze și micul dejun, și cina… Doamne păzește, că la rău îndreptarea nu poate veni aplicând doar răul ca speranță a îndreptării.

Iar „fecesebecaliuța” și-a bucurat patronul din Pipera nu doar prin fotbalul prestat, demonstrație de forță, dar și prin ascensiunea pe locul 1, unde poate fi egalată doar de CFR Cluj dacă bate astă-seară la Arad, cu UTA, duelul Mircea Rednic – Dan Petrescu fiind unul care merită să fie urmărit.

Editorial Cornel Dinu. Mai sunt 4 etape „regulare”… nu pot spune „regulate”… adică 12 puncte puse în joc. Programul fruntașelor din play-off

…Caz în care U Cluj, atâtea etape „în frunce”, ar ajunge pe locul 4, pe care n-a mai fost din etapa… 3! Iar „câinii” mei ar coborî pe 5, ambele la 6 puncte de Rapid și 8 de „flămânzita” Sepsi Sfântu Gheorghe. Și mai sunt 4 etape, 12 puncte puse în joc, din prima parte a campionatului, schingiuit cu înjumătățirea punctelor în play-off și play-out…

Cred că este interesant de comparat programul fruntașelor de acum de pe locurile de play-off. Primele 5 este greu de crezut că pot pierde chiar toate partidele și să cadă sub „linie”, dar mingea e rotundă, nu-i așa?

FCSB: Gloria Buzău (d), Dinamo (a), Rapid (d), Universitatea Craiova (a)

Gloria Buzău (d), Dinamo (a), Rapid (d), Universitatea Craiova (a) Universitatea Craiova: Oțelul (a), FC Botoșani (d), Farul (a), FCSB (d)

Oțelul (a), FC Botoșani (d), Farul (a), FCSB (d) U Cluj: Unirea Slobozia (a), Oțelul (d), FC Botoșani (a), Farul (d)

Unirea Slobozia (a), Oțelul (d), FC Botoșani (a), Farul (d) Dinamo: Farul (a), FCSB (d), Hermannstadt (a), UTA (d)

Farul (a), FCSB (d), Hermannstadt (a), UTA (d) CFR Cluj: UTA (d, azi), Poli Iași (d), Petrolul (a), Sepsi (d), Gloria Buzău (a)

UTA (d, azi), Poli Iași (d), Petrolul (a), Sepsi (d), Gloria Buzău (a) Rapid: FC Botoșani (a), Farul (d), FCSB (a), Hermannstadt (d)