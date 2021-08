De la sfârșitul lui iulie și până mai ieri, încă început de august, atenția omenirii a fost atrasă, pe lângă competițiile interne, de Triste nu numai pentru , insignifiantă la acest nivel…

… Și amânate cu un an pentru că, în dorința de „reînnoire” a societății omenești de către unii mari „nevăzuți” din elita mondială ocultă, în căutarea unei ordini „ a lor” împotriva ordinii „noastre”, a „vulgului” majoritar, mânați de adevărurile lor „bâjbâite” pe care n-avem noi „fața” (banii) să le știm, ne-am confruntat cu doar începutul celei de-a treia conflagrații mondiale, aceea biologică a aducător de COVID, moarte și câștiguri financiare imense.

…Și sunt din ce în ce mai mulți care au ajuns la această concluzie. Devine înfiorător, chiar apocaliptic dacă vaccinurile din ce în ce mai contestate se dovedesc doar o afacere și nicidecum o precauție necesară și, mai ales, eficientă.

Editorial Cornel Dinu. Fotbalul românesc, între căruța olimpică a lui Rădoi cel Rățoi și bufoneria lui Șumudică Șușanea Șușică

Desfășurate straniu … și, o mai spun odată, triste, foarte triste… fără spectatori, pentru prima oară după două milenii și șapte sute de ani de când au fost create. Se zice că (și) din ambiția zeilor greci de a se întrece într-o cursă de cai la începutul începuturilor…

…Și mai apoi prin alergări și alte întreceri atletice. … Și ca o pildă a speranței că omul va înțelege că mintea trebuie să fie sănătoasă într-un corp sănătos… Adevăr peiorativ preluat firesc de romani, cu al lor nu numai Sud geografic colonizat de greci.

Din păcate, focul sacru al păcii și întrecerii pașnice prin sport între popoare, aprins de la 776 înainte de Hristos de preotesele din Olympia, a fost transformat de instinctele prădalnice umane în incendii devastatoare prin războaie deșarte, de a se așeza unii sau alții stăpâni pe Pământ, neîntorcându-se nimeni să ne spună că și Dincolo e altă viață… Doar „chiacchiere”, șuete într-o traducere ușor forțată din Sudul „cizmei italice. Unde și-au purtat prima dată corăbiile grecii colonizatori.

Trebuie precizat, în încheierea acestei scurte istorii a celei mai mari și mai frumoase competiții umane, că anul acesta România, ajunsă colonie și prin somnul gândirii și acțiunii ce naște rar „monștri” reparatorii, a obținut cele mai deprimante rezultate. Mai rău, se apreciază, ca niciodată în era modernă a acestor întreceri.

…Care sugerează civilizației umane că numai luptându-se pașnic poate progresa. Aiurea! Pornirea distrugerii și a înșelăciunii își scoate din genetica firavei suflări umane colții sfâșietori în continuare.

Editorial Cornel Dinu. Explicația simplă a concluziei românului obișnuit: „Am ajuns la coada vacii!”

Explicația este simplă la noi. De vreo câteva decenii, mai nimic în timpul lumii, facem prea multe rele din cele care ne erau interzise, firesc, până nu demult.

Repet: explicația este simplă la noi. Credem că democrația în care am fi ne putem permite să facem orice, fără reguli și cu legislația în transformare complice la acceptarea mai mult a fărădelegilor.

Bineînțeles că sportul încearcă din greu să supraviețuiască în acest climat. Mai având doar rar, din atâtea motive rostite peste tot, dar nefăcându-se nimic pentru a le schimba în bine, firimituri din începutul atât de sugestiv benefic „minte sănătoasă în corp sănătos”.

Gândirea comandă imoral, iar corpul, care nici el nu mai este o imagine a normalității, este antrenat aiurea. Astfel nu se pot face performanțe de reclamă reală, ce ar aduce respect nației române!

…Cam în toate, cum bine măsoară în clipele rare de obiectivitate, fie ea și contemplativă, românul, „am ajuns la coada vacii” în mai toate… În comparație cu țări pe care, tot doar cu câteva decenii în urmă, le aveam la degetul mic al performanțelor și sportive.

Am trăit o experiență interesantă când , între 1990 și 1992. Erau mari presiuni să dau afară profesori „comuniști”. N-am dat pe nimeni și m-am folosit de ei. Făcuseră marile rezultate de până atunci la noi…

Editorial Cornel Dinu. Măi, Burlene, măi Burlene, defilezi în fruntea întovărășirii tale de incompetenți ca prostul satului, iertat de orice vină pe motiv că „nu-l ajută capu’, săracu’!”…

Cam în același timp cu (și nu Olimpiada, care definește timpul dintre două ediții ale marii întreceri…) a început la noi și fotbalul. În ligile interne și în competițiile europene. Nici nu puteam, la cine și cum conduce de vreo două decenii țara, și de aici și cluburile, decât să fim și în sportul-rege tot „la coada vacii”.

Măi, Burlene, măi Burlene! …scriu parafrazând celebrul „refren” al celebrului serial „Tanța și Costel” al fratelui meu mai mare „Guță” Băieșu… defilezi în fruntea întovărășirii tale de incompetenți ca prostul satului, iertat de orice vină pe motiv că „nu-l ajută capul, săracu’!”…

Vechea „cooperativă”, atât de hulită, a trecutului a creat în nemernicia ei și câteva reprezentante care erau an de an în marile competiții ale cluburilor europene, e drept, sucite și răsucite ticălos de bogătanii de la UEFA ca să rămână numai ei la „masă”, fără „sarakii” din Est…

Știe toată lumea tribunelor de Steaua, și Craiova din anii răi dar buni ’80 și încă vreo 15 după… ca efect al creșterii unor jucători valoroși, de real nivel internațional.

Spunea odată, într-un episod al serialului amintit mai sus, Costel, „desenat” magistral de marele actor Octavian Cotescu: „Avem probleme, Tanțo! Dar de un mititel și-o halbă la Medgidia nu trebuie să ne punem pofta-n cui, distinso!”.

Editorial Cornel Dinu. „Fecesebecaliuța”, gonită din Europa de un „șut” de mineri kazahi, Craiovița, „iaurgisită” de „cobilițele” albaneze

„Fecesebecaliuța”, aflată în tot și cu toate la cheremul de „competență” al (în vorbe, nu în fapte…), a fost gonită din Europa de un „șut” de mineri, Șahtior, fotbaliatori din Kazahstan, dar nu la Kargandî (așa se pronunță, așa scriem), ci la Erevan, la poalele Araratului. Că tot sunt armenii și macedonenii „frați” întru negustorie pretutindeni…

La fel și oltenii! Apropiați și ei din negura veacurilor în comerț cu albanezii, pe unde a trecut doar Legiunea a XIII-ea Gemina, administratoare vreun secol și ceva de la Calafat până pe la Cluj. Napoca, desigur.

Am mai prins la Târgoviștea copilăriei negustorii de brânzeturi ce treceau pe străzi strigându-și marfa. Mulți dinspre Balcania albaneză, cu cobilița oltenească pe umeri, de care erau atârnate două găleți în echilibru, cu de toate. Strigau „Iaurgiu!… Iaurgiu!…”, luau bătrânii casei… tare natural și bun mai era…

Editorial Cornel Dinu. Amintiri cu whisky „Seagram’s”, Lenin și Stalin, Mao Zedong și generalul Dragnea

Încerc o scuză pentru vechii și actualii mei prieteni… au mai rămas câțiva… foști mari jucători și oameni de mare caracter ai Băniei. Mussolini a fost primul modernizator al Tiranei albaneze. Două bulevarde, câteva ministere în câteva vile și hotelul „Dajti”. Unde am stat și eu cu naționala în 1973…

N-aveau mașini particulare, dar aveau, domnule, pe sub mână, whisky „Seagram’s”! De contrabandă! Și – Doamne, iartă-mă! – ce n-am făcut după meci… Ne vindeau cu 90 de lei sticla… Am tocmit cu Puiu Cosmoc și niște muzicanți și, spre zori, am fost luați între baionete, la propriu, când am vrut să apropiem (!) statuile lui Lenin și Stalin din fața hotelului! Voiam să-i vedem, la câtă iubire a fost între ei, cum își dau palme…

Mulți nu știu că Albania furnizează masiv mână de lucru ieftină în Italia, mai ales pentru marile concernuri alimentare, din 1990 încoace. Deci și fotbalul albanez este sub influența binefăcătoare a absolvenților de la Coverciano. Are prin lume, la echipe bune, jucători pe care noi n-avem cum să-i „producem” la felul în care se face instruirea pe străvechiul meleag geto-dacic.

Revenind la Tirana, era în hotel și naționala Chinei. Tunsă și îmbrăcată „regulamentar” în stil Mao. Noi, pletoși, caterincoși, „vedete”… Am intrat într-o dimineață în sala de mese și chinezii au încremenit, la propriu, nu mai mânca niciunul, cu ochii la noi. Le-am zâmbit, i-am salutat, s-u destins, ne-am fotografiat împreună…

…Și ne-au dat insignele lor cu mult-stimatul și prea-iubitul conducător Mao Zedong, Mao Țe Dun în Piața Unirii de pe malul Dâmboviței… Am câștigat noi turneul ăla și, la întoarcere, așa cum ne promisese la plecare, dacă venim victorioși, generalul Marin Dragnea, președintele CNEFS pe atunci, ne-a așteptat cu fanfara pe Aeroportul Otopeni.

S-a speriat o idee, mai mult a mirare, când ne-a văzut pe toți cu insignele cu Mao la revere, dar l-a liniștit nea Tinel Stănescu, antrenorul naționalei: „Semne ale prieteniei milenare dintre popoarele noastre, tov general!”…Alte vremuri, altă lume, alți oameni, alte valori…

Editorial Cornel Dinu. Șumudică Șușanea Șușică, noul executant al chilipirurilor fotbalistice ale cuplului de forță și forțe Neluțu Varga – Vasile Dâncu

Revenind la prezentul globalizat în ticăloșie și înșelăciune, doar , cel mai probabil în Conference League, o altfel de „Cupa orașelor-târguri”, reinventată ca să le dea UEFA un oscior de ros și unor campioane firave, amărâte valoric.

Doar o minune ar putea duce la eliminarea lui Young Boys Berna tocmai pe terenul ei. Chiar dacă îl au pe minunatul antrenor cu multe manifestări de bazar al jocului și jocurilor , adus nou executant al chilipirurilor fotbalistice ale cuplului de forță și forțe Neluțu Varga – Vasile Dâncu.

Aș da orice să aud un pic măcar din reflecțiile acestora în privința lui Feuerbach, Kant sau Marcuse. Așa, ca veritabili idealiști în fapte și port, dușmani ai câștigurilor oneroase…

„Frânarii” chefereului au clar cel mai bun lot și în acest campionat. Dar balansările verbale între bufonerie și butaforie ale răsfățatului de atâta presă tabloidă inconștientă va chinui, cu siguranță, renumele de burg cu facultăți încă respectabile și intelectuali încă în viață al Clujului-Napoca.

Editorial Cornel Dinu. Binecuvântarea spectatorilor din tribune. Aștept provincia

Suntem la începutul campionatului, bine că avem spectatori în tribune, în mod deosebit pe cei ai lui , ai , ai „Bătrânei Doamne” UTA, ai celor două „surori vitrege” din Craiova, ai „roș-albaștrilor” împrăștiați între Berceni și Ghencea…

Sunt de așteptat și alte echipe cu tradiție, de exemplu Farul de Viitor al lui Gică Hagi sau Argeșul cu amintirea Marelui Gâscan Dobrin, că altfel ne stingem și mai dureros…

Să le vedem. Când se vor mai așeza le voi comenta, ca de obicei, fondul prestațiilor. Căci instabilitatea, cu mici excepții, ne scrie istoria în mai toate ce ne sunt date să le trăim.

Editorial Cornel Dinu. Rădoi cel Rățoi, vizitiul căruței naționale în fața Olimpului de neurcat

Gândiți-vă la felul în care s-a spălat pe mâini de încropite pe criterii de ne-înțeles la Jocurile Olimpice selecționerul Rădoi cel Rățoi la propriul și la figuratul uleiului din și de pe cap și a tatuajelor de pe trupu-i de athlet „mitic”, dacă nu antic.

…Apreciind că am evoluat la nivelul mașinilor de lux în care defilează, în timp ce toată suflarea fotbalistică și nefotbalistică a țărișoarei a observat cu ochiul cel mai liber că am fost la nivelul unei căruțe trase greu de un cal șchiop biciuit degeaba de un „vizitiu” amețit care doar scrutează o biată colină pe care nu-l interesează nici măcar să încerce să o urce…