Editorial Cornel Dinu. Hamlet Edward of Iordănescu a dus naționala la 6 puncte cu Andorra și Belarus. Obiectiv îndeplinit. Vă mai amintiți, însă, prăfuita sintagmă „Au învins, dar n-au convins”?

Așadar, în debutul preliminariilor europene, naționala antrenată de selecționerul a câștigat cu 2-0 trânta complicată cu practicanții futbolului în timpul liber din . „Tricolorii” monocolorați în galben (e rușinos, oare, să se revină la tradiționalul echipament cu jambiere roșii, tricouri galbene și șorturi albastre?) n-au convins prin calitatea jocului și pentru că gazdele, cam în dușmănie cu „obectul muncii”, doar închizându-se și distrugând jocul ca să nu ia gol, s-au agățat ca scaieții de „straiul” nostru, încă neconvingător în combinații ce trebuie muncite până intră în sânge la puținele, e drept, antrenamente comune.

Am avut doar trei „trasee” premeditate reușite, din care două s-au transformat în golurile unei victorii mult mi muncite decât ne închipuiam și speram. Cum, necum, deși toți am vrut și eu zic că se putea mai mult, naționala antrenată de selecționerul a pornit cu o victorie „afară” în această grupă mai accesibilă și mai dulce și decât o mângâiere a Providenței pe fruntea Destinului. În care, iată, poticnita, dar colțoasa Andorră ia punct în ambițiosul Kosovo, care luase punct în zbuciumatul Israel, rezultate care ne-au mângâiat și ele…

nu mai este, ca pe vremuri, republică a „Maicii” Uniunea Sovietică, deși tot supusă Moscovei este în continuare, și nu mai are nimic din strălucirea fotbalistică a lui Dinamo Minsk, abonată la cupele europene prin anii ’80, care a chinuit pe al meu în martie 1984, în „sferturile” Cupei Campionilor Europeni (1-1 la ei, 1-0 la noi).

Naționala antrenată de selecționerul Edward Iordănescu a pornit bine, avântat, cu atitudine și determinare, a dominat clar în prima repriză modesta echipă condusă de pe banca tehnică de „sculptatul” în timp vârf al acelui Dinamo Minsk de care scriam mai sus, Georgi Petrovici Kondratiev.

Au marcat și relativ repede, la interval scurt, de două minute, 17 și 19, și totul părea clar de bine, pupat toți Piața Endpendinții… 4-0 la ocazii până la pauză, dar, meteahnă cronică, n-a mai venit niciun gol.

În repriza a doua ai noștri ca brazii parcă s-au încălțat invers… Și jocul s-a inversat. Paradoxal, n-au mai avut bucuria de a juca din prima repriză. Îndeosebi după minutul 60, când „băieții” s-au retras inexplicabil în „tranșeele” apărării marelui rezultat.

Sincer, nu cred că selecționerul Edward Iordănescu, fiu de generalul, a dat ordinul de retragere. Dar a făcut schimbări ce n-au confirmat (Marius Marin în locul lui și în locul „veteranului” ) și ne-am trezit amenințați după bolta-gol a lui Moruzov din minutul 86.

Au avut 5-2 la ocazii (!!!), de la noi au punctat la „impresia artistică” Alibec (a „rănit” transversala în minutul 58) și Dobre („stîng” puțin pe lângă în minutul 81). Și ne-a mai trecut și un penalty pe la ureche la o intervenție periculoasă a lui Răzvan Marin în minutul 90…

Și încă o hibă… Cum să iluați cartonaș galben, Stanciule, Cicâldăule, Popescule, cu ?! După faulturi la mijlocul terenului!!! Păi cu Elveția, Israel sau Kosovo ce faceți? „Avansați” direct la „roșu”? Marele talent a „reușit” performanța să ia galben și cu Andorra, așa că are deja două după cele mai ușoare meciuri din grupă. Galbenele astea aiurea se adună și duc la suspendări în meciuri mai dificile decât astea.

În declarația de final… final de joc, nu final de mandat… selecționerul Edward Iordănescu ne-a mobilizat să fim mai aproape de echipa națională și să punem cele șase puncte câștigate în balanța criticilor la adresa jocului subțire. Eu spun că românii sunt și vor fi mereu alături de echipa națională. Nu asta e problema…

Edward Iordănescu aduce cumva cu nefericitul prinț al Danemarcei din tulburătoarea capodoperă „Hamlet” a stelarului William Shakespeare, care se sfătuiește cu fantoma tatălui în turnul castelului Helsinore… Hamlet Edward of Iordănescu… To be or not to be la EURO 2024… To be, că ne-am săturat de not to be!

Încordarea asta, crisparea asta permanentă nu este mobilizatoare, cum vrea el, probabil, într-un fotbal care se vrea și trebuie să fie o bucurie. Încredere și bucurie trebuie să transmită „Hamlet” Edward Iordănescu în teren în timpul jocului, nu îngrijorare și încruntare „fără număr”.

Când mai și declari că „Din păcate nu știm să omorâm jocul când trebuie”, cum a spus selecționerul, te demaști că nu știi esența sa: jocul se trăiește doar dacă faci parte din el!