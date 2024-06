Tricolorii se pregătesc de ceva timp împreună, dar au deziluzionat în stilul caracteristic în semieșecurile pregătitoare de , reușind să smulgă câte un egal, fără gol, cu Bulgaria și mai ales cu Liechtenstein, așezare numită „țară”, cu 40.000 de locuitori, aproape cât Slobozia noastră… dar cu valori fotbalistice de mare valoare, peste cele slobozene, proaspăt promovate de „copilul” meu Adi Mihalcea, în premieră, în .

Editorial Cornel Dinu. Lihănștainu’ ne-a făcut Ro-Mânia și Bulgaria, „mamaliciki” de la egal la egal nu prea amical

Îmi aduc aminte că pe timpul în care antrenor ne era sufletistul simplu și adevărat Nea Tinel Stănescu, băiat de cartier, plătit în… „cocoșei” pe când evolua la „Carmen”, echipa bogatului avocat Ionel Mociorniță, nevoit să pronunțe nume de echipe străine mai greu de …înghițit în română, le… simplifica!

Astfel, Borussia Mönchengladbach, de exemplu, devenise în în umorul său de prispă și ulucă, dar combinat și cu ceva din boema de la „Capșa”, Borusia Mergipeblat… Am fost aproape să-i prindem într-o serie pe timpul lui Nea Tinel pe adversarii de vineri seară, care le-a simplificat numele din Liechtenstein în Lihănștain.

…Cam așa sună și sunt, de fapt, fotbalistic, amatorii de prin ligile de la 5 în sus… ca număr, nu ca divizie!… din Spania, Italia sau Franța cu care a lui a făcut un prețios 0-0 plin de beneficii înaintea meciurilor cu echipe mai puțin cotate, ca Ucraina sau Belgia.

Editorial Cornel Dinu. Mircea Lucescu a caracterizat perfect situațiunea în cauză: „N-avem strategie și tactică!”

Acest 0-0 cu Lihănștain cred că este cel mai deprimant rezultat al naționalei, totuși a noastre, în toată istoria ei. Ospeții au evoluat pe viață îi pe moarte, conform zonei civilizate din care provin, educației și încrâncenării de a face totul foarte serios.

Nu intru în amănuntele întâlnirii, caracterizate perfect de în trei, patru cuvinte: „N-avem strategie și tactică!”. Despre reacția suporterilor, firească, mai bine nu mai amintesc…

Am dominat, firesc, dar când nu o faci gândit, strategic și cu premeditări de scheme de joc antrenate, ceea ce am observat prea des la Edi Iordănescu și echipele sale, așa-zis conduse, așa se întâmplă, rezultatul favorabil fiind chiar o… întâmplare!

Amintesc doar atât: dacă nu egalam cu Elveția pe finalul finalului, când nimeni nu se mai aștepta, prin golurile lui Mihăilă, acum tricolorii noștri pasau cu scoicile pe plajele lumii…

Editorial Cornel Dinu. Te rog ceva, domnule selecționer… te rog eu, te roagă o țară întreagă…

Bun, am tras de vreo 24 de ori la poartă, dar într-o atmosferă rarefiată de periculozitate, redusă în majoritatea cazurilor. 24 de șuturi, zero goluri, punct, no comment, cifrele sunt elocvente.

Bun, sunt și ceva accidentări… vorba vine „bun”, numai „bun” nu este… sunt și ceva accidentări care au contat… contează… piese de rezistență ale echipei până acum, dar așa-i la fotbal, ca și în viață, trebuie să te descurci cu ce ai.

Asta nu înseamnă, însă… dar mai bine o zic așa: te rog ceva, domnule selecționer… te rog eu, te roagă o țară întreagă, crede-mă… NU NE MAI CHINUI CU PUȘCAȘ VÂRF! Nu are pușcă, nu are cureaua lată, nu are gloanțe, nu are nimic… Nu poate omu’ mai mult, nu poate, e clar de atâția ani că nu poate mai mult! …Mi-e frică să mulțumesc anticipat…

Editorial Cornel Dinu. E greu, nenică! Dar ce-ar fi ca…

Ne-am pierdut de câteva decenii simțul realității și poleieli doar cu vorbe de plenară demult apusă vor continua. În ritm și cu vorbe sforăitoare ce se vor argumente în continuare. Deja, la seria de carnaval la sate din care ne-am calificat, repet, cu multă șansă și fără a convinge, în privința calității de nivel actual internațional al prestațiilor noastre, calificarea e un fel de „23 August” de pe timpuri.

Întâlnim, clar adversari superiori nouă în grupa E din Germania, E de la „E greu, nenică!”. Dar ce-ar fi ca Belgia să vrea să plece mai repede în vacanță…

…iar Ucraina să fie… iertată-mi fie comparația, dar e realitatea tragică a prezentului… deci Ucraina să fie „încorporată”, că tocmai așa ceva se întâmplă la ei în nebunia de război cu rușii bolnavi de putinism oligofren…

…iar Slovacia, superioară nouă, să nu ne facem iluzii, ca bloc de joc, să prindă o zi în care să viseze din nou că li se face o mare nedreptate, faptul că nu sunt land… german?! Pentru că, de fapt, ca activitate, cam acesta-i statutul lor după Divorțul de Catifea de Cehia de la 1 ianuarie 1993, în fapte, atitudini și… fabrici și uzine!

Totuși, e firesc să considere orice om de bun simț din fotbal că sunt cam multe cele două milioane care ne vor costa la această promenadă. Burleanu & comp. doar au fost prea des la numai câțiva pași, când erau studenți la SNSPA de zbuciumatul Coldea, ce n-are nimic din statutul clasic al ofițerului român. Știam când furau cu două degete, dar acum, cu basculanta!

Chiar în vifornița de nereguli pe care o suportăm, antrenați fiind, în timp, în această stare, auoleo, acum și în an de tot felul de alegeri hocus-pocus. Ce ne înăsprește canicula, atenție, spre colonizarea care mai are puțin și-și pune mantia diavolească peste biata noastră țărișoară…