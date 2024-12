Ce-mi pot dori mai mult decât norocul „lucitor” de la tragerea la sorți pentru preliminariile (am scăpat de „balaurii” Spania, Franța, Germania, Anglia, Italia, Olanda) și pe locul 1, chiar și temporar, după un meci în care a defilat, a înscris 5 goluri și a câștigat cu 2-0? Păi să stăm drept și să socotim la fel…

Editorial Cornel Dinu. Noroc național la „Mondial” și Dinamo pe locul 1. Lucescu și Kopic, antrenorii anului

Etapa 20 din a avut, într-un fel, deschidere tragerea la sorți de la Zurich a grupelor de calificare la din America de Nord și Mexic. a inventat un fel de stăvilar de grupe în Liga Națiunilor din Europa. Pe criterii valorice s-a ajuns la acest veritabil baraj de 7 grupe cu 4 echipe și 5 grupe cu 5 echipe. Un fel de Daciadă.

Calculând, par mai multe echipe, 54, decât câte țări, 50, numără Bătrânul Continent, dar asta din cauza unor țări cu mai multe federații (ca Marea Britanie) sau a unora parțial recunoscute (ca „prietenii” noștri cei mai recenți din Kosovo).

Au fost și criterii de incompatibilitate pe metehne politice între diferite țări „vecine și prietene”. Dar și așa, tot s-a ajuns la o grupă cu Serbia și Albania, în pofida unei stări de facto de război între Belgrad și Tirana.

Editorial Cornel Dinu. „Tenișii” albi, de defilare la 1 Mai și 23 August, ai „infantilului” Infantino

Sunt nostalgic după simplitatea grupelor de calificare europeană sau mondială din tinerețea mea de fotbalist. Acum, sub explozia de idei financiaro-politice ale președintelui Gianni Infantino, ca să ajungi la un turneu final sunt prea multe obstacole și anomalii.

…Ca aceea a amintitei dispute dintre Serbia și Albania, dar și ca în grupa noastră, în care întâlnim din nou Cipru, cu care doar ce ne-am confruntat deja în grupa din Liga Națiunilor, în stăvilarul preliminar până la acest baraj de acum al grupelor preliminare mondiale.

Am asistat, în această explozie a civilizației în ce privește mijloacele de comunicare, mai mult la un spectacol, un „dans” al vaselor cu bile și actori ce le desfăceau ca în timpul lui Iosefini la Circul de Stat al tinereții mele.

Desigur, s-au născut împerecheri ce se vor dovedi ciudate, precum felul în care s-a prezentat îmbrăcat cam… „Infantilul” (cum îi spunea hâtrul Sep Blatter) Gianni Infantino. Costum impecabil, cămașă imaculată, cravată asortată, dar, în picioare, veritabili „teniși” albi! Ca aceia pe care îi purtam la defilările de 1 mai și 23 august pe caldarâmul de la Șosea sportivii României socialiste.

Editorial Cornel Dinu. Vorba aia din străbuni, „să nu zici hop până nu sari șanțul”

Trecând la „cestiune”, sorții ne-au dus în Grupa H, alături de Austria, Bosnia Herțegovina, Cipru și San Marino. Se spune că noi, ca țară și Mircea Lucescu, ca antrenor, am avut noroc. Dar să nu uităm că românul spune, ca înțelepciune populară trăită, „să nu zici hop până nu sari șanțul” și „buturuga mică răstoarnă carul mare”…

…Că doar ce am avut probleme de curând cu no name Lituania și scandalagii din Kosovo în grupa trecută din Liga națiunilor, chiar la noi „acasă”, pe stadionul altfel nefolosit din Ghencea.

Avem, totuși, cel mai experimentat și valoros antrenor în Mircea Lucescu și un angrenaj omogen de lot și primă echipă, care, în mod normal, ar trebui să arate că a crescut în valoare odată cu trecerea timpului.

Va fi dificil la Viena cu „prietenii europeni” ce se visează și azi mare imperiu iar pe noi ne consideră doar o „colonie” a acestui imperiu, va fi greu și la Sarajevo, de unde a pornit Primul Război Mondial., după atentatul extremistului sârb Gavrilo Princip din organizația panslavistă „Mâna Neagră”. Care i-a împușcat pe Podul Latin pe arhiducele Franz Ferdinand și pe soția sa, ducesa Sophie Albina Chotek, familia moștenitoare a imperiului Austro-Ungar la acea dată de 28 iunie 1914.

Națiune cu trei etnii constituente – bosniaci musulmani (44%), sârbi ortodocși (32,5%) și croați catolici (17%) -, greu încercată în cele peste 1.400 de zile ale războiului din martie 1992 – decembrie 1995, dintre sârbo-croați și musulmanii majoritari în acea zonă. Oprit abia prin acordul stabilit la Daytona și semnat la Paris de președinții Bosniei-Herțegovina (Alija Izetbegovici), Croației (Franjo Tudjman) și Republicii Federale Iugoslavia (Slobodan Miloșevici) și de reprezentanți ai Uniunii Europene, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Federației Ruse și ai Statelor Unite ale Americii.

Editorial Cornel Dinu. Dinamo a dominat și a marcat, VAR-ul a anulat. Atâta s-a putut…

Revenind la etapa 20 din SuperLiga noastră debutul a adus o victorie necesară, a patra consecutivă!, a „hermannștazilor” lui Marius Măldărașanu pe plaiul „răzășilor” lui Liviu Ciobotariu. Acest 2-1 de la Botoșani a scos, deocamdată, din emoții pe Hermannstadt, emoțiile ultimelor 4 locuri, de care o despart acum 4 puncte.

Apoi, pe noapte friguroasă, doar vreo 3 grade Celsius zgribulite la ora meciului în București, pe stadionul de lângă Arcul de Triumf, un nou triumf al lui Dinamo, care a marcat 5 goluri și a câștigat cu 2-0 meciul cu „plăieșii-studenți” (!) de la Poli Iași. Offside-ul a „văruit” nemilos 3 din reușitele „câinilor”.

Dinamo a dominat prima repriză. A marcat repede, în minutul 3, după o fază-șnur, bine „croșetată” de de Politic și Milanov, încununată de Olsen cu un șut în cross și-n plasa porții ieșene, dar aflat cu o gheată în offside. A continuat să conducă jocul, dar n-a mai reușit să marcheze.

Poli Iași, cu mult prea mulți străini îndoielnici ca meserie, unii cu nume greu de pronunțat, a stat mai mult într-un 5-5-1 defensiv și astfel de unde capacitate de atac?

A doua repriză, Dinamo și-a continuat dominația, n-a mai (s)căzut cum ne obișnuise, a mai dat 4 goluri, două „văruite” din nou cu offside (insistentul Selmani 70 și harnicul Opruț 76), două valabile, în minutele 73 (același mereu pe fază Politic) și 90+4 (foarte utilul Olsen).

„Câinii” au revenit, pentru cel puțin 24 de ore (până la meciul U Cluj – Petrolul de azi, ora 20:00), pe primul loc. Dovedind că atunci când e liniște în birouri și nu se „defilează” în declarații, iar în iarbă Zeljko Kopic e lăsat să-și vadă de treabă în liniște, visul numit play-off este foarte posibil.