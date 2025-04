În ultimele zile totul a fost pentru Paște. Toată suflarea creștină așteaptă cea mai mare sărbătoare a religiei creștine și se pregătește pentru Învierea Mântuitorului . Legat de evenimentele care i-au marcat sfârșitul lui Iisus, vreau să vă povestesc două întâlniri, halucinante pentru mine prin prisma discuțiilor avute, despre genetica programată a naturii umane a fiecăruia dintre noi. Să pornim, însă de la Sfântul Paște… …

Editorial Cornel Dinu. Paște binefăcător tuturor! Civilizația umană de la ADN la… DNA!

În urmă cu vreo 20 de ni, când mi-am prezentat unul dintre volumele mele, la Târgul de carte de la „Polivalentă”, prin grija pentru cărțile mele a unui om deosebit, Ana Munteanu, de la editura Minerva, fiica profesorului universitar Romul Munteanu, l-an cunoscut pe un erudit, președintele unei societății numite „Frăția lui Abraham” (Avraam, biblic), profesor la Sorbona, își prezenta o carte chiar cu acest nume.

Am luat cina împreună, a fost o discuție uluitoare. El susținea că Avraam, plecat din Ur (Cuptorul de Foc în traducere liberă), o cetate-stat sumeriană din sudul Mesopotamiei, primul mare oraș dintre fluviile Tigru și Eufrat, a fost primul căruia i-a vorbit , trimițându-l să poarte învățăturile Sale în ținutul Canaan. Asta cu aproximativ 2.000 de ani înainte de discipolii cu care Dumnezeu a vorbit ulterior, Mohamed și Iisus.

Astfel au apărut cele trei religii, creștinismul, iudaismul și islamimsmul. Avraam este statutat ca „primul monoteist” în toate aceste religii, de aceea se mai numesc „religii avraamice”. Moise fiind doar un ales purtător al învățăturilor creștinismului….

Editorial Cornel Dinu. „Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea-ntreagă prin păcat! Și eu, și tu, și eu, și tu…”

Sunt multe istorii religioase… nu intenționez să le expun aici, ar însemna să scriu un roman… pe care lumea le cunoaște și se roagă la ele, dar nu le aplică… majoritatea dintre noi. De aici pornește un imens paradox. Scriu aceste rânduri în Joia Mare, când a fost Cina cea de Taină, în care Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor și a fost sărutat de Iuda ca semn de recunoaștere și care l-a trădat. Spunând în fața tuturor Iisus că Iuda îl va trăda!

De la „Geneză” și până la „Evanghelii”, învățăturile lui Iisus Hristos ne îndeamnă să fim buni, să nu mințim, să nu înșelăm, să nu omorâm și multe alte povețe ce ne pot anula pornirile genetice spre rău. Foarte frumos și adânc spune Costache Ioanid, unul dintre cei mai cunoscuți poeți creștini români, cu mulete dintre poeziile sale puse pe melodii și astfel cântate în biserici, că „Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea-ntreagă prin păcat! Și eu, și tu, și eu, și tu…”.

Gândiți-vă cât de vulnerabilă este ființa umană, supusă păcatului, și cât plătim în continuare pentru păcatul originar, din cauză căruia a fost izgonit Adam din paradis de către Dumnezeu. Iar „Epistola lui Pavel către Romani 5:12” din Noul Testament este edificatoare: „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit”.

Și cât de sugestiv este primit Iisus Hristos cu flori în Ierusalim, în Duminica Floriilor, pentru ca numai peste câteva zile, în Joia Mare, să fie trădat, iar în Vinerea Mare să fie judecat și răstignit spre moarte. Și apoi ni se lasă speranța că a înviat în Sâmbăta Mare. Ceea ce se propovăduiește că ne este sortit și nouă după obștescul sfârșit…

Editorial Cornel Dinu. Întâlnirea de la Telese Terme pe care nu o pot uita pentru că m-a marcat profund

Mulți cred că suntem doar o experiență, prin transmiterea gândurilor și viselor ca acelea ale îngerilor purtători de mesaje ale unei puteri extraterestre. Mai simplu spus, a lui Dumnezeu Creatorul. Scuzați simplitatea exprimării acestor gânduri, nu sunt un cunoscător al tuturor dogmelor creștinismului.

Dar sigur lumea rămâne împărțită în oameni buni și oameni răi. Întâlnim exemple în acest sens la tot pasul. Cu credință în Dumnezeu sau nu. Gândiți-vă că, totuși, cele mai multe victime au fost făcute de conflictele religioase.

Și în această privință, tot o întâlnire revelatoare îmi domină gândurile. Era în 1990, în ianuarie, în Italia, la Telese Terme, sediul echipei naționale la Mondialul italian din acel an…

…Și tot la o cină l-am cunoscut pe profesorul Dan Gheorghiadis, președintele Societății Internaționale de Farmacologie Cardiovasculară (International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy – ISCP), cu sediul la Chicago. Plecase din România în 1970, împreună cu familia. Venise în Italia pentru o întâlnire de comunicări, la Napoli și voise să cunoască un fost concetățean aflat acolo.

Editorial Cornel Dinu. „Când se va descifra programarea genei umane cu adevărat, va începe și medicina. Și se va explica, chiar premedita genetic, comportamentul uman”

Dialogul a fost, din nou, halucinant pentru mine. Într-un moment prielnic l-am întrebat de ce lumea este bolnavă comportamental, atât la propriu, cât și la figurat. Ei bine, după răspunsul său, argumentarea sa, liniștea s-a așternut în încăpere…

Iată opinia sa: „Domnule Dinu, medicina este ineficientă acum. La fel ca și imprevizibilul acțiunii oamenilor. Sunt patru mari laboratoare în lume care lucrează la descifrarea genei umane. Care este programată, probabil de o civilizație superioară, care a vorbit prin Dumnezeu pe înțelesul omenirii prin aleșii săi. Când se va descifra programarea genei umane cu adevărat, va începe și medicina. Și se va explica, chiar premedita genetic, comportamentul uman”.

Editorial Cornel Dinu. Paște măcar liniștit, cu lumină în minte și în suflet, alături de cei dragi… alături de cei dragi, asta contează enorm!

Știm toți, fără tăgadă, că se întâmplă, de multe ori, ca în grupuri de oameni porniți la o treabă, cum se petrece și acum la noi, unii să fie curați și bine intenționați, iar alții, indiferent de procente, să aibă gânduri ascunse și manifestări rele. În care sunt mânați de instinctele de a le fi bine numai lor, călcând morala creștină și legislația făcută pentru a feri pe om de greșeli.

Am conștiința curată în această privință, mi-o scrutez ades. Și știu că am făcut greșeli, dar niciodată premeditate, sub pornirea răului meu posibil malefic, aducând prejudicii cuiva. Și mă apropii de posibila lumină a . Poate că m-a programat Creatorul astfel, ceea ce le doresc tuturor.

Ar mai fi multe de spus… Sper că am prins esențialul gândurilor ce mă frământă ades. Și vă urez tuturor un Paște măcar liniștit, cu lumină în minte și în suflet, alături de cei dragi… alături de cei dragi, asta contează enorm! Urmând exemplul viu al credinței. Paște fericit cu sănătate și meditații tuturor!