Editorial Cornel Dinu. România, victorie fără rezultat cu Bosnia și Herțegovina. Edi Iordănescu se apropie de adevăr. Dar Kusturica trăiește…

Victorie fără rezultat. Dar scor și joc la care, să recunoaștem, nu ne așteptam. Lăsând la o parte toate aspectele colaterale, ei deja promovați, noi cu toporul finlandez în gât… pare a se apropia de adevăr. Dacă își schimbă și criteriile de selecție declarate după nulul nul din Finlanda… Să vă/mă explic… Așadar…

Așadar, Mai bine spus, la câtă pulbere e în Balcani, Republica Srpska, pe drumul separării de uniunea… fratricidă cu Federația Bosniei și Herțegovinei. Urmele de neșters din acest teritoriu iliric după detonările războinice dintre 1992 și 1995.

O zonă cu un zbuciumat trecut istoric, locuită de trei naționalități: sârbii, croații și bosniacii. Primele două popoare, mai mult decât bosniacii, musulmani, cu mulți performeri în sport.

Se spune că ilirii, populația străveche a acestui teritoriu, au fost cei mai aprigi luptători ai Legiunii Illyricum din timpurile în care romanii păreau stăpânii lumii. Nu întâmplător au adus victorii marilor împărați Iulius Cezar și Octavianus Augustus, al doilea, nepotul și fiul adoptiv al primului, beneficiind de comanda armată genială a lui Marcus Vipsanius Agrippa.

Editorial Cornel Dinu. Schimbând doar 4 jucători față de nulul nul din Finlanda, Edi Iordănescu s-a apropiat, oarecum, de o formulă de echipă de luat în seamă

Acum, acest conglomerat de doar vreo trei milioane de locuitori, au și „producție” fotbalistică puternică. Permițându-și în acest ultim joc, care conta doar pentru noi peste aspectul impresionist, al grupei din această competiție de „abracadabra” inventată de zbirii UEFA, să ne arate că au cam 30 de jucători de nivel european de luat în seamă.

Nu vreau să fac speculații pe această temă, dar Ivaylo Petev a trimis pe teren, de la început, doar doi jucători, Dedic și Demirovic, din partida precedentă, decisivă, cu Care le-a consfințit promovarea în actuala ierarhie europeană.

Am apărut în meci cam după 30 de minute, surprinzându-i îndeosebi pe benzi. I-am bătut clar pe sârbo-croații-bosniaci antrenați de un bulgar. Slavii între ei. Au „fraternizat” și au promovat. Noi i-am bătut și am retrogradat. Trebuie să fim lucizi și să recunoaștem că a fost o victorie à la Pirus…

s-a apropiat, oarecum, de o formulă de echipă de luat în seamă. I-a cam trebuit ceva timp ca să se antreneze, în primul rând, pe el, ca să înțeleagă, sper, sperăm toți, cum trebuie să arate și să se desfășoare pe teren o echipă națională.

…Și că aceasta trebuie alcătuită în primul rând pe criteriile dinamico-tehnico-tactice ale combativității fotbalistice. A jucătorilor, individual, a compartimentelor în parte și apoi, în consecință logică, a întregului ansamblu al echipei.

Editorial Cornel Dinu. „Trecutul a fost groaznic, prezentul este înfiorător, viitorul bine că nu există”, a zis marele Emil Kusturica. Și nu, nu se referea la FRF! Chiar dacă se potrivește…

Scriu asta pentru că o declarație a selecționerului mi s-a părut cel puțin hilară. În niciun caz de… selecționer! Care este cu totul și cu totul altceva decât a antrena „500 de jucători în timp” având o gândire… „macro”! Și am rămas cu ochii în soarele încă blând al toamnei încercând să înțeleg dacă se referea la macroeconomie, chimică sau fizică…

Și a mai continuat psihologia cu perle: „Criteriul meu fundamental în ceea ce privește selecția este continuitatea și dorința jucătorilor de a veni la echipa națională. Unde simt că există reținere, automat va urma excluderea”.

Dacă aceasta este interpretarea și criteriile sale în selecția de la echipa națională, dați-mi voie să cred că ne aflăm în continuare, și în fotbal, la nivelul asperităților și pedepselor de tristă amintire ale luptei de clasă…

Per total, la ce-i fotbalul românesc la toate nivelurile acum, față de ce a fost până la numirea nici măcar ca de la serviciul „Cadre” de altădată, a trupei de burlane ale burl(e)anului șef la conducerea FRF, nu ne rămâne decât să întoarcem capul ca să nu ni se vadă lacrimile. Și nu numai noi, cei cărora ni s-a cântat imnul național de atâtea ori…

Interpretați altfel, dacă puteți, măcar ultimele dezastre de rezultate ale reprezentativelor de „tineret-speranțe” (?!) Under ce vârstă vreți… Under fotbal poate! Și vă reamintesc cuvintele marelui Kusturica despre Balcani: „Când a plouat cu minte, am stat cu umbrelele deschise. Trecutul a fost groaznic, prezentul este înfiorător, viitorul bine că nu există”.

L-am auzit cu urechile mele (acceptați „zicala„ pleonastică) acum câțiva ani buni la celebrul restaurant „Aquarium al fraților mei sârbi. Și era doar la al doilea țoi de șliboviță! Ce-a urmat după aia…