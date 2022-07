Editorial Cornel Dinu. Superliga cu fotbal de calitate Bergodi la Sepsi, bine articulat de Mutu la Rapid, obosit de Dan Petrescu la CFR Cluj, zăpăcit de Becali la FCSB, oscilant la Craiova

A doua etapă din Superligă ne-a oferit fotbalul de calitate implementat de Cristiano Bergodi la Sepsi Sfântu Gheorghe, fotbalul din ce în ce mai articulat de Adrian Mutu la Rapid, fotbalul obosit de Dan Petrescu la CFR Cluj, fotbalul dezarticula, zăpăcit de Gigi Becali la FCSB, fotbalul oscilant între minima și maxima al echipelor Craiovei.

Editorial Cornel Dinu. Vizionarul și patriotul cu „coglione” Viktor Orban vs investițiile României în teritoriile românești furate de ruși

Am avut o săptămână în care, încercând să uităm de ce palme – și de la cine – au luat reprezentantele noastre în cupele europene, am dat-o pe tărăboiul istoric cu maghiarii. Care au inaugurat, cu fastul sigur că provocator, un alt complex fotbalistic în România. La Miercurea Ciuc.

Așa ne trebuie! În prezența multora dintre demnitarii lor, în frunte cu vizionarul și patriotul cu „coglione”, cum spun italienii, prim-ministru , a mârâit talciocul presei noastre și cam atât.

Răspunsurile argumentate logic au aparținut maghiarilor. Ca orice popor adus în centrul unui continent de taifunurile istorice, știu să-și apere și chiar să ceară ce nu e al lor. Noi n-am făcut nici măcar o parcare în care să se joace fotbal în teritoriile incontestabil românești din Basarabia, Herța sau Nordul plecat de-acasă al Bucovinei. Furate de ruși în prea bine cunoscuta lor „tradiție” hrăpăreață.

Bine, la ce președinți și premieri am avut noi după și , e normal anormalul ce-l trăim. Măcar interdicția de a mai călca pământ românesc pentru slujitorul Diavolului și nu a lui Dumnezeu laszlo tokes ar fi trebuit statuată demult pentru râvna cu care a luptat din decembrie 1989 ca Ardealul să devină… Erdely!

…Și avem ceva experiență de răstigniți istoric… și istorici… Noi am știut doar muri râzând… de la daci încoace… Știți cum se spune: „Dacă-i dai nas lui Ivan, ți se suie pe divan!”… Vedeți cât de adevărat este chiar în zilele noastre… Parafrazând crudul și cruntul adevăr, puneți în locul lui Ivan pe Istvan…. Care face totul acum ca să se suie de-alde urmașii lui Miklos Horthy pe biata saltea ce a devenit România…

Editorial Cornel Dinu. Farul a luminat la Mioveni munca de Sisif a lui Gică Hagi

Să venim, dar, la Superliga ce și-a măcinat etapa a doua. În debutul rundei, vineri… nu înțeleg decât că din lăcomie au fost programate doar câte un meci vineri și sâmbătă (!), că altfel este aberant să înghesui patru partide duminică, de la miezul vipiei, ora 12 (!!), urmând apoi în zenitul vipiei, ora 16 (!!!), și, la foc automat, orele 18:30 și 21:30… Lepefisme de tip preș la teve…

Așadar vineri Farul i-a orbit pe Miovenii care se anunță în (și) mai mare suferință sezonul acesta decât în cel precedent. Gică Hagi, cu o apărare de 144 de ani (Aioani 22, Mladen 30, Larie 35, Mihai Popescu 29, Kiki 28), o linie mediană de 72 de ani (Artean 28, Dragoș Nedelcu 25, Grameni 19) și un atac de 80 de ani (Torje 32, Vlad Morar 28, Alexi Pitu 20), „11” de start cu o medie de vârstă de 26,9 ani, își duce crucea de a îmbina lansarea cu „repararea” jucătorilor. Din mers.

Munca de Sisif a lui Gică Hagi este de admirat. Tocmai pentru că, în ciuda hopurilor… pentru că nu-i reușește mereu „melanjul”… în ciuda hopurilor, zic, nu renunță și arde în continuare cu aceeași intensitate. Ardere periculoasă, mistuitoare, epuizantă, prietenii știu ce spun eu…

Deocamdată Farul luminează Superliga din vârf. Și are meci etapa viitoare la malul mării, cu modesta mea Chindia, în plină reformare, de la antrenor la lot…

Trec repede peste al doilea meci al etapei, tot la Mioveni, unde, în pribegie, „marinarii voluntari” ai primarelui Pandele s-au cam înecat în fața Botoșaniului într-o partidă anostă, în care arareori s-a călcat iarba în cele două careuri și-atunci de unde finalizare fără penetrare?!

Editorial Cornel Dinu. „Marșul lui Radetzky”, interpretat de Sepsi sub bagheta „dirijorului” Cristiano Bergodi

O compensație clară de imagine a disputelor precedente, prin calitate, a oferit , la Sfântu Gheorghe, unde Argeșul a curs cu… noduri. Patru la număr. Toate în repriza a doua. Într-o cadență de încântare, ca evoluție a gazdelor, de „Marș al lui Radetzky”…

…Dirijat marșul victorios de adevăratul profesionist care este antrenorul italian Cristiano Bergodi. Chiar dacă, în adevărul istoriei, ultimele victorii ale nonagenarului feldmareșal al împăratului Franz Iosef au fost tocmai în… Italia, la Custozza (1848, Josef Radetzky avea 81 de ani) și Novara (1849, 82 de ani, s-a stins la 91, în 1858)!

Editorial Cornel Dinu. Croitoru a „croit” echipa din tribună, Petrescu a „obosit” campioana de pe bancă

În fața Craiovei deloc mititică a Mititeilor, super-lațul mai mult de vorbe al lui Dan Petrescu n-a fost făcut una cu nisipurile din ce în ce mai deșertice ale Dăbulenilor de generalul Canicula. Ci de o distribuție oltenească mai mult valono-flamandă, cu „talianul” Compagno centurion în vârful „legiunii”, mereu în careu, ades de neoprit.

…Mai toți de liga a treia pe meleagurile lor fotbalistice… Dar care au avut o posesie de nepronunțat ca cifre, spre rușinea „chefereului”. Chiar dacă a condus după golul cu stângul deloc stângaci al eternului inepuizabil Ciprian Deac, în minutul 14.

Apoi CFR Cluj a lăsat doar impresia că e martoră la posesia, triunghiurile foarte bine articulate și pasele filtrante ale celor de la FC U Craiova. Nici puținii stropi ai cerului n-au „spălat” mediocritatea din jocul campioanei.

Concluzia, pentru mine, e clară. Educați de „mititei” să construiască, mai mult din „one touch”, schimbând direcția pentru a crea breșe în blocul defensiv clujean și apoi punându-le în evidență prin „filtrante” tăioase, „albaștrii” noului antrenor Croitoru i-au făcut prea des doar „manechini” pe „vișinii” Petrescului.

…Cei care, cu cervicalele suferinde din întoarcerile forțat bruște la pasele „croitorașilor”, mai cred că au fost „fruncea” fotbalului nostru prin ei, prea mulți ani, și nu prin suferințele celorlalte competitoare… La care mai trebuie adăugată și politichia frauduloasă de la noi avută aliată.

Editorial Cornel Dinu. ”U” Cluj a uitat „Gaudeamus igitur” în fața unei Craiove încă nedescifrate de Laszlo Balint

Obligată să evolueze la Mediaș, că acasă se pregătește Iadul nespus, adică „untold”, de zgomote, lumini și bâțâieli paranoice, adevărata echipă a Clujului, „Haide U!”, a luptat iarăși „la baionetă”, ca și cu FCSB în prima etapă, acum cu Altă răsfățată de vorbe și nu de fapte a fotbalului nostru.

Două echipe „studențești” pe vremuri, la a căror „studioși” actuali e tare riscant să te-ncumeți a le da… dictare ca în clasele primare… pe vremuri… E drept, aceasta, dictarea, a dispărut din școli… că a apărut tableta și telefonul mai smart decât posesorul puber… Eee, modernizare, globalizare, ce spui, nenică, te pui cu… vremurile?!

”U” a făcut cursuri de fotbal cu oltenii de toate neamurile în prima repriză. Au avut trei ocazii cât dealul Feleacului, dar doar… 1-0. Operând trei schimbări la pauză, Laszlo Balint a lăsat de înțeles că nu știe încă adevărata capacitate a lotului. Dar „juveții” egalară, muică, egalară, da, egalară… (odihnească-l Domnul pe inegalabilul Nea Mărin Amza Pellea…). Cu șansă, dar egalară… Cap Papp… nu-i nicio contradicție în termeni, nu fiți răutăcioși…

Pe riscul asumat al lui Balint de a forța victoria cu patru atacanți, Eric Lincar n-a simțit momentul… oportunitatea… a continuat chiar să-și întindă blocul funcțional în presing, deși picioarele se cam înmuiaseră. Nici n-a mai adus un stoper pe intratul Koljic și a împins liniile spre poarta „uistă”. Și, logic, spre egalare.

…Nu se mai cântă de „uiști” definitoriul imn al tinereții studențești, „Gaudeamus igitur”… Și mai nicăieri în facultățile noastre… Nemaiștiindu-se nici măcar prima strofă, esența vieții dată uitării… Ascultați cu mintea:

„Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus;

Post jucundam juventutem,

Post molestam senectutem

Nos habebit humus!”

Adică:

„Să ne bucurăm, așadar,

Cât încă suntem tineri,

Fiindcă dup-o tinerețe agitată

Și-o bătrânețe-ngreunată,

Țărâna ne va avea pe toți”…

Tremuram când începea acest imn al studențimii… …iar eu îmi aduceam aminte cât mă chinuia profesorul de latină Costică Constantinescu la liceul „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviștea natală, cu duiosul „Conjugă-mi verbulețul!”…

Editorial Cornel Dinu. Un stadion Giulești magnific a cântat triumful Rapidului cu FCSB, Mutu l-a convins pe Toni Petrea să plece, a intrat la „muls” Nicolae Dică

Confruntarea din Giulești, dintre un Rapid deloc mut și un FCSB mai mut ca niciodată, în special la finalizare, m-a făcut să retrăiesc momente ce păreau dispărute din fotbalul nostru. Tribune pline, galerii înfocate, de la încurajări, cântece și aplauze până la… „dedicații”, petarde și fumigene. Angajament deosebit, ritm, acțiuni duse, îndeosebi de Rapid, până la limita sacrificiului. Sigur că, la o asemenea încleștare, uneori viteza acțiunilor a fost mai mare și din ambiții, față de siguranța tehnică.

Clar, Rapid și-a meritat triumful. Construit și de abilitatea net superioară de a-și așeza și a-și muta echipa a lui Adrian Mutu. Firesc! Ce carte de vizită și prin ce examene practice de mare clasă fotbalistică a trecut „Briliantul (neșlefuit, însă, la valoarea pe care i-o promitea talentul…) față de oricine de la FCSB… Toni Petrea, MM Stoica, , alegeți… deși nu e cazul, se știe de unde pornește haosul la FCSB Steaua…

Că haos e jocul „bercenarilor” în acest start ratat de sezon. Poate se mai „scot” cu o calificare în Liga Conferențiarilor, dar parcă toți, și sunt și fotbaliști printre practicanții de fotbal de la FCSB, dar parcă toți au uitat fotbalul, lasă pregătirea tactică, fizică, înainte de toate e simțul fotbalistic care te poate conduce în joc, ori chiar ăsta pare fugit de la jucătorii lui . Ori inhibat chiar de …

Tomi Petrea a fost plecat de bună voie, a intrat la „muls” (orice asemănare cu o situație reală nu este întâmplătoare) Iarăși. O fi învățat ceva în cei aproape patru ani de când a mai trecut pe la FCSB și în care a antrenat pe… pe… pe… în care a antrenat. Mă rog, pohta lui Gigi, banii lui Gigi, echipa lui Gigi. Dar e păcat de jucători…

Editorial Cornel Dinu. UTA – Petrolul nu a fost numai tradiție. A fost și joc și joacă, au fost și „nume” pe teren, de fotbaliști, de foști fotbaliști, de trișori ai fotbalului

Despre ultime jocuri ale etapei nu sunt prea multe de spus. Chindia și Hermanstadt au fost de neprivit. Scorul a fost 1-1, dar meciul a fost nula na nula. Nimic la nimic. Știu, e doar etapa a doua, dar când fotbal nu e, nimic nu e…

a fost nu numai tradiție. Nu numai amintiri de titluri și cupe din alte vremuri. Pe un stadion superb, un public superb a dovedit că face parte din galeria de stadioane noi cu… galerii pe măsură, alături de Rapid și Universitatea Craiova (nu mă întrebați care, alegeți cu inima…). Aș fi vrut să spun și , dar… dar mai bine nu spun, mai aștept să se-ntâmple minuni…

a jucat avântat cu stadionul împingând-o de la spate. Ilie Poenaru și Marin Dună sunt antrenori care mie îmi plac, n-o spun prima oară și, dacă sunt lăsați în pace (tot aud că sunt contre „la vârf” pentru preluarea echipei de nu știu ce investitori…) fac echipă. David Miculescu a dat golurile, sporind regretele lui Gigi Becali că „mi-ar fi plăcut, dar cer bani mulți bani ăia de la UTA”.

Petrolul s-a chinuit să joace, să combine, dar a fost sabotată de ziua nefastă a portarului Avram și de hotărârea grozav de nefastă de a-l legitima pe Grozav. Ivanovski face figurație la fel ca la Dinamo, iar Tamaș nu poate să și centreze, să și dea cu capul…

Am văzut în meciul de la Arad și fotbaliști (Tamaș), și foști fotbaliști (Keșeru), și trișori per sempre ai fotbalului (Grozav), referindu-mă doar la români (10 din cei 22 titulari). 45,45%. Peste cei 40% impuși de ministrul Carol-Eduard Novak. Și iar am ajuns la unguri… Se-nchide cercul…