Etapa 15, ultima a turului din noastră cea de toate week-end-urile, ne-a oferit meciul de mare baiaram din Bănie, – fostă doar 1-1 după prelungiri de 10 minute și de… infarct, munca asiduă a lui ca să subordoneze „Bâtrâna Doamnă” și egalul – 1-1, de un punct speranță pentru într-un retur mai bun.

Editorial Cornel Dinu. Universitatea Craiova – FCSB, meci cu mare baiaram, Dinamo profită și termină turul pe un nesperat loc 2

Ca în versurile lui Topârceanu, „s-a ivit pe culme Toamna, zâna melopeelor, spaima florilor şi Doamna Cucurbitaceelor”… Soare cu dinți și dinți spre colți ascuțiți pe meleagurile noastre fotbalistice. Pe care, în toate competițiile, de la ligile inferioare ale unor Dinamouri jalnice, până-n caricatura care a ajuns , plus cupa „iuropeană” în care ne dă fiori, de la sublim la ridicol, FCSB fosta Steaua cu factotum de la chin la Amin, , se joacă din plin.

Astfel, după invenția de carnaval fotbalistic ce umple timpul, timpurile și buzunarele unora, nu spui care, persoane importante, cu play-off, of, of, of… și play-out, out, out, out… am ajuns să consemnăm la început de noiembrie ultima etapă a turului regular (sau regulat, cu tot sensul lui „popular”?). Început cu graba pripitului chiar în week-end-ul finalei EURO 2024 de parcă suntem calificați și la vreun EURO sau Mondial din vara viitoare, sublime, dar care lipsesc cu desăvârșire. Dar asta-i altă poveste din tolba lui Moș Burleanu…

Editorial Cornel Dinu. U Cluj, lider surprinzător, neașteptat nici de suporterii săi, dar serios, fără melodrame de emoticoane, sobru, așezat pe fotbal

Și acest tur de sofisticat numita SuperLiga s-a stins cu un lider surprinzător, neașteptat nici de suporterii săi, dar serios, fără melodrame de emoticoane, sobru, așezat pe fotbal, U Cluj, cu cel mai gentleman antrenor de la noi, .

Aviz amatorilor (în toate sensurile cuvântului…) din breaslă, care ar trebui să ia lecții de la felul în care se comportă și face declarații, Moțul Neluțu Sabău, cu deplinătate de bun simț și stăpânire de sine, echilibrat și profesionist.

Cât privește calitatea prestațiilor lui „Haide U!”, chiar nu întâmplător echipa renăscuților și este detașat pe primul loc, chiar și după neașteptatul, totuși, doar 1-1 cu o echipă oscilantă Farul, foarte departe de pretențiile lui Gică Hagi.

Editorial Cornel Dinu. Oglindă, oglinjoară, cine-i cel mai bun din țară? Și s-a… spart oglinda!

Totuși, trebuie spus că dacă provocăm o „Oglindă, oglinjoară, cine-i cel mai bun din țară?” să ne spună, prin reflecție și reflexie, cine, ce și cum se petrece în super SuperLiga, nivelul a ceea ce se joacă la noi în comparație cu ce vedem la televizor din campionatele fără „super” în nume, dar valoroase, puternice și serioase ale bătrânei Europe, se cam… sparge oglinda oglinjoara noastră…

Diferența clară este dată de calitatea jucătorilor de la „ei” de a nu avea autopiedici în controlul total asupra „obectului muncii” față de bâbâielile alor noștri ca brazii. Și de aici și diferențele de salarii, de netăgăduit.

Și ne mai „întărim” continuu și nefast cu o legiune de cam 40% din numărul total de „prestatori de servicii foitbalistice” din SuperLiga de veniți neaveniți majoritatea de pe unde a-nțărcat dracu’ iapa. Prinos al unei inflații de impresarici conduși numai de apucăturile democrației noastre sui-generis, sclava principiului capitalist sălbatic „să vină banul cu orice preț”, să iasă banul fără scrupule de probitate profesională din orice așa-zis transfer.

Asta-i cruda realitate și nu întâmplător echipa națională are un singur titular, pe Bancu, din gluma tristă de împopoțănata SuperLigă. Super pe dracu’… Iar din această crudă realitate, majoritatea comentariilor sunt mai mult prinos de țățisme de ulucă, prispă și șanț de… sat. Care, nemaiavând locuitori, și-a pierdut pecetea, tradiția, credința moralei creștine.

Editorial Cornel Dinu. O teribilă mascaradă-i în tot și-n toate cele ce azi „se râde” la soare în campania pentru prezidențiale

La fel… că nu vreau să spun „firesc”, mă doare termenul… ca în politichia alegerilor, prezidențiale și parlamentare, ce se pregătesc să vină peste noi la îngemănare de noiembrie cu decembrie. În care fiecare aruncă furios și democrat cu pușchele abominabile în ceilalți „catindați”, referindu-se infim în cam-panica electorală la ce-ar face ca țărișoara, ca românii obișnuiți, nu ei cu tagma lor jefuitoare, s-o ducă mai bine.

O teribilă mascaradă în tot și toate, după modelul păgân „Întărîtă-i, drace, că și mie-mi place!”. După formula clară de dat la gioale oricui care dacă „nu-i cu noi, atunci e împotriva noastră”. Cum? „Calomniază, calomniază, calomniază că tot rămâne ceva”. Clar?

Acum, în această atât de proslăvită „globalizare”, înregimentare forțat-democratică în „turma” ioropeană”, dar la coada „cirezii”, anomaliile ce ni se impun au fost cel mai bine anticipate în ironia versificată a poetului Teodor Pâcă, deloc pudică, dar dureros de adevărată: „Cine-a pus că..t pe clanță? / Eu am pus că..t pe clanţă, / Tu ai pus că..t pe clanţă, / El a pus că..t pe clanţă, / Ea a pus că..t pe clanţă, / Noi am pus că..t pe clanţă, / Voi aţi pus că..t pe clanţă, / Ei au pus că..t pe clanţă, / TOŢI AM PUS CĂ..T PE CLANŢĂ!”.

Editorial Cornel Dinu. „Internaționalism” mult iubitoriu de străini, prea mulți și de fotbal, și la UTA, și la Dinamo

Revenind la fotbalul în sine și pentru sine, s-a jucat sâmbătă seară, la Arcul de Triumf, Dinamo – UTA, cu doi dinamoviști pe băncile tehnice, „Piticul” și „Puriul” (că nu pot să-i zic, așa, în văzul lumii, „Strâmbul”…) .

UTA a intrat pe teren cu un adevărat„ record” din primul minut: doar portarul Robert Popa neaoș de-al nostru, noroc cu regula U21, că altfel aveau și în poartă vreun mare talent de peste 30 de ani venit pe apa Mureșului… Ce spuneam mai sus, apropo de invazia stranierilor de niciunde…

Restul „arădenilor”, cum ne-a obișnuit Mirciulică Rednic, „a tunat și i-a adunat” de prin piață, scrutată atent „at home” de fata sa impresară. Și-mi „strivesc” alte comentarii ce-mi vin iar despre acest deja fenomen al străinilor, mulți și de fotbal, care intoxică fotbalul nostru. Degradant!

Cert, când a scris versurile naționale „Cine-au îndrăgit străinii, / Mânca-i-ar inima câinii, / Mânca-i-ar casa pustia, / Și neamul nemernicia!” din doina națională care începe atât de dureros, cu „De la Nistru pân’ la Tissa / Tot Românul plânsu-mi-s’a, / Că nu mai poate străbate / De-atâta străinătate…”, poetul național Miha Eminescu era în afara fotbalului (care începuse a se juca organizat deja „at home”, în Anglia), dar stihurile sale sunt valabile, zic eu, și în zilele noastre, la ce se-ntâmplă în cel mai răsfățat joc de pe planetă, nu numai la nou.

Trebuie spus și scris că nici Dinamo n-a fost departe de „internaționalismul” adoptat de UTA, doar cu 3 români la start, „falanga” stângă, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan și Denis Politic.

Editorial Cornel Dinu. Politic, tot Politic, Dinamo s-a sprijinit iar pe Politic!

În prima repriză s-a pasat între careuri, cu două, trei faze de poartă. „Bătrâna Doamnă” din Arad (ca să fac deosebirea necesară față de „la vera Vecchia Signora”, care este Juventus Torino) a fost mai agresivă, cu un presing destul de strâns într-un clasic 4-4-2.

Numai că, la primul șut pe poartă al „câinilor roșii”, (abia) în minutul 27, Politic a deranjat plasa arădeană și tabela de scor cu un șut foarte bine plasat de la peste 20 de metri, la rădăcina barei din dreapta portarului Popa.

Au avut ocazia să egaleze „utiștii”, prin Fabry (35), a ratat desprinderea Abdallah în finalul reprizei și, per total, preocuparea pentru un joc ofensiv, agresiv a fost sublimă, dar a lipsit cu desăvârșire ambelor echipe.

Editorial Cornel Dinu. Dinamo a câștigat meritat chinuiala cu „Bătrâna Doamnă” din Arad pentru efortul depus și dedicarea „câinească”

În repriza a doua, „Bătrâna Doamnă” din Arad s-a așezat în terenul „câinilor roșii” din București (exact de unde din București nu mai știu după bejenia din șoseaua Ștefan cel Mare…) și a avut două ocazii mari de a restabili egalitatea.

Mai întâi prin Costache (la câteva zeci de secunde după ce l-a înlocuit pe foarte activul și tehnicul fost dinamovist Ghezali), „cap” pe lângă poarta lui Golubovic în minutul 61, din 6-7 metri, la centrarea permanent prea nervosului Mabea. Și mai ales la reluarea din 6 metri a lui Kadiri (centrare a amintitului Costache), în minutul 68, de lângă Sivis, respinsă inițial și prinsă apoi de salvatorul Golubovic pe linia porții.

Dinamo s-a remarcat mai mult la… gerontologie, Patriche, veteranul lotului (al treilea „bunic” din SuperLiga, după Săpunaru și Deac…), luând locul accidentatului Homawoo în minutul 56.

Practic, și această a doua repriză a fost dominată de execuții de „văleu, văleleu!”. „Respinsa” de ambele părți. Multe mingii înalte „la mălai”, ca în curtea școlii. Călcat pe minge în adevărate meleuri, „poca roba” cum spun italienii.

Dinamo a câștigat, totuși, chinuiala, meritat pentru efortul prestat, dedicarea „câinească”, în fața „conglomeratului” de practicanți ai fotbalului cu care ne-a obișnuit Rednic de ani mulți. Că de „ani buni” nu pot scrie, din lipsă de trofee, cu tot respectul…

Dinamo este pe un nesperat și onorant loc 2, dar nu se poate spune „la sfârșitul turului” pentru că urmăritoarele și FCSB fosta Steaua au de disputat restanțele cu Oțelul (la Galați, pe 11 noiembrie), respectiv FC Botoșani (în Moldova, pe 21 noiembrie) și o pot trage în jos dacă vor câștiga. Dar nu mai jos de locul 4, oricum peste toate așteptările „câinilor roșii”. Și valoarea lotului.

…Și să nu uităm că Dinamo vine după un dureros 0-6 cu FCSB fosta Steaua în 10 zile (campionat și cupă). Și nu rămâne decât să ne rugăm: „Dă-ne, Sfinte Doamne, în campionatul nostru, măcar câteva faze precum îi blagoslovești pe alde Liverpool, Manchester City, Bayern Munchen și alții iubiți de Tine!”.

Știu, visez la „câini verzi” pe pereți, visez cu ochii larg închiși spre realitatea crudă, dar larg deschiși speranței interioare, visez la ceea ce ni se poate întâmpla printr-o minune doar, deocamdată…

Editorial Cornel Dinu. Gafele lui Bălașa și Boboc, speculate de Blănuță și Alibec, au stabilit scorul egal dintre U Cluj și Farul

Sâmbătă, spre ora ceaiului britanic, s-au confruntat revelația U Cluj și Farul. Când se cântă pe stadionul de lângă Someș, e clar că joacă urmașii „șepcilor roșii”. Au dominat de la început și pentru că umbra de echipă a lui Gică Hagi și-a pierdut demult superioritatea posesiei prin care se impunea altădată.

„Haide U!” a deschis scorul repede, minutul 5, prin Blănuță, servit de inutilul „farist” Bălașa, pe care nu-nțeleg cum l-a luat Gică Hagi la echipă. În minutul 27 a gafat și Boboc, care i-a pasat pur și simplu lui Alibec, care a egalat cu un șut de atacant „pur-sânge”.

Până la pauză s-a pasat mult mai sigur decât suntem obișnuiți în SuperLiga, dar fără a mai deranja cineva tabela de scor. De remarcat că încurajările clujenilor sunt pe ritmul „Chant de guerre pour l’armée du Rhin” (Cântecul de război al armatei de pe Rin), „La Marseillaise”, imnul național francez începând din 14 iulie 1795.

Plăcută de urmărit siguranța posesiei ambelor echipe și în repriza a doua. A fost cam 2-2 la ocazii, cea mai mare fiind a lui Blănuță în minutul 52, care a reluat slab în portarul Gertmonas de la doar 6 metri. E adevărat, aflat cu spatele la poartă…

S-au făcut schimbări doritoare de mai bine de ambele părți, au dominat în continuare clujenii, dar, echitabil, cortina jocului a căzut peste egalitatea stabilită în minutul 27, U Cluj lider autoritar, Farul în revenire de formă.

Editorial Cornel Dinu. Universitatea Craiova – FCSB fostă Steaua, un meci ca o… șaormă „cu de toate”!

Firesc, partida cea mai așteptată a ultimei etape din tur a fost Universitatea Craiova – FCSB fosta Steaua. Meci ca o… șaormă „cu de toate”! În care norocul și ghinionul și-au schimbat parșiv „taberele” favorite într-un carusel nebun. Cu presiunea suplimentară, peste tradiție, locuri în clasament, ambiție, „dușmănie”, a demiterii lui Costel Gâlcă, un antrenor mult prea civilizat pentru arțagul patronilor atotștiutori ai echipelor noastre.

Din startul meciului, „bercenarii” s-au dovedit mai omogeni pe construcție și mai incisivi în atac. Și, drept consecință, au deschis repede scorul, în minutul 17, prin Miculescu, care a deviat din unghi pasa filtrantă a lui Tănase, de lângă Badelj, care a luftat și printre picioarele lui Laurențiu Popescu, ieșit parcă să prindă… zmeul!

Au ratat o „dublă” ocazie de egalare juveții în minutul 44, prin Paradela și Baiaram, dar asta după ce, cu trei minute mai devreme, Vlădoiu fusese eliminat la al doilea „galben”. Cu 1-0 și om în plus, „fecesebecaliuța” părea scăpată în câștigătoare. Dar…

Editorial Cornel Dinu. Nea Gigi, ține minte vorba ardeleanului „Caru’ care urcă dealu’, niciodată nu-i schimbi calu’”!

…Dar, la pauză, Gigi Becali comandă 3 schimbări, ies George fost Octavian, dar tot Popescu, Băluță și Crețu, intră Alandala Pantea, Baba Alhassan și Datorul Ștefănescu. Cu efect imediat! Jocul campioanei dat peste cap.

A mai avut, totuși o mare ocazie de 2-0 prin Lemn Tănase, la o pasă generos ideală înapoi a lui Ștefănescu (minutul 47), rezolvată de un reflex al portarului Laurențiu Popescu, după care oltenii sa-u „revanșat” la ratări prin Paradela, care i-a „furat” mingea lui Dawa pe 16 m, și Cicâldău în aceeași fază din minutul 51, două șuturi consecutive, scoase de Târnovanu, primul și coechipierul Mult Peste Poartă, al doilea.

Iar în minutul 59 oltenii egalară, muică, egalară… în inferioritate numerică. Neobișnuitul cu jocul Alhassan l-a faultat în careu pe Baiaram și Cicâldău n-a mai dat „în bozii” de la 11 m, „executându-l” pe Târnovanu cu un șut puternic și bine plasat în dreapta acestuia pentru primul gol de la revenirea la echipa-mumă.

De, n-a știut Malfalda Gigișor că echipa care conduce nu se schimbă… După învățătura ardelenească, pilduitoare și în fotbal: „Caru’ care urcă dealu’, niciodată nu-i schimbi calu’!”. I-a mai trimis la luptă și pe Edjouma și pe Luis Phelipe în locul, totuși, oamenilor de gol Miculescu și Bârligea, Costel Gâlcă a răspuns cu Mitriță și Bană în locul lui Paradela, respectiv Baiaram.

Editorial Cornel Dinu. Suspans maxim în prelungiri, cu penalty anulat de VAR, o ploaie de cartonașe, două eliminări și mulți, mulți nervi

Prin minutul 85 s-a accidentat, iarăși, Pantea, așa că finalul se anunța în egalitate numerică… Final chiar de…bairam în prelungiri, cu penalty dat lui FCSB fosta Steaua și anulat de VAR pentru un offside anterior (90+3), văzut doar de Ovidiu Hațegan din camera „văruită”, ploaie de cartonașe galbene, virate în roșii pentru Alhassan (90+8) și Dawa (90+10), arbitrul fără nume, dar cu două prenume, Florin Andrei, scrofulos la datorie, făcând cam moloz meciul și cu ajutorul amintitului Hațegan.

…Înfruntare tare, terminată de FCSB fosta Steaua cu numai 8 jucători „sub scut”… După ce, mai trebuie amintit o dată, poate le intră bine în căpățâni, „fecesebecalioții” începeau repriza a doua cu 1-0 și om în plus.

Concluzionând, și-a cam băgat Necuratul coada în sfințenia echipei lui Gigi Becali, FCSB fosta Steaua pierzând două puncte, un salt de 3 locuri și o mulțime de „personal” pentru etapele viitoare într-un meci pe care și l-au complicat singuri. Ce meci urmează în runda 16, la liderul U Cluj acasă!