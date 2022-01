Cristi Coste scrie despre 23 august 2021, o zi specială FANATIK: Aurul Ancuței și Moruțan la Galatasaray

2021 a fost încă un an în care, în ciuda pandemiei, am „adunat”, ca de obicei, câteva mii de kilometri la bord. În numărul de final de an al revistei FANATIK, am încercat să localizez o secvență importantă din propria „ciocnire” cu sportul de performanță. Și nu a fost atât de greu să asociez un subiect important din cel mai iubit sport, fotbalul, cu cea iubită realizare a sportului românesc în 2021, singurul nostru aur olimpic de la Tokyo, câștigat de Ancuța Bodnar și Simona Radiș. Cele două evenimente s-au intersectat pe 23 august. Într-o luni.

Cu o zi în urmă, am fost unde se agață harta-n cui, la Avrămeni, în județul Botoșani, pentru un reportaj acasă la Simona Radiș. Ne-a întâmpinat mama Maricica. Seara ne-am delectat cu un Botoșani – Rapid 0-2, iar a doua zi, dimineața, am plecat spre Vatra Moldoviței, unde stabilisem cu Ancuța Bodnar să vorbim pe îndelete despre aurul de la Tokyo. Puțin peste 100 de kilometri de la Botoșani, aproape două ore, dar cu un blocaj clasic, spun cei din zonă, la intrarea în Suceava.

Ne mai auzim o dată cu Ancuța înainte să plecăm spre Vatra Moldoviței. Apăruse o mică problemă. Ancuța era la biserica de lângă mănăstirea Moldovița, pentru că avea un deces în familie, o rudă mai îndepărtată. Amânăm întâlnirea? Nici vorbă. Ancuța ne spune să o sunăm când intrăm în Vatra Moldoviței și ne ghidonează. Așa facem.

Povești pe îndelete cu Ancuța Bodnar

Vine rapid de la priveghi, pentru că se prelungise mai mult decât credea și ne intersectăm la ea acasă. În curte facem poze, pe terasă vorbim, intrăm în casă. Cu o răbdare și o disponibilitate rar întâlnite, domnișoara Bodnar ne spune tot ce vrem să știm. Amintiri, culise, întâmplări neștiute, detalii din intimitatea campioanelor. Aproape două ore pentru un reportaj pe care l-ați citit acum câteva luni în revista premium ce vă stă în față. Iar dacă l-ați ratat, căutați-l urgent pe 😊

Am plecat de la Ancuța undeva după ora 15. Spre o nouă haltă, la Broșteni, locul unde Ion Creangă scrie că a luat râie de la caprele Irinucăi… Mai e drum lung însă până acolo… La vreo 10 minute după ce ne-am despărțit de Ancuța, bipăie whats-ul. Se aprind becurile roșii de breaking news… Oprim pe marginea șoselei, moment în care Ancuța Bodnar trece cu mașina înapoi spre biserică…

Gigi a confirmat în FANATIK transferul lui Moruțan: „Da, e adevărat, l-am dat. Moruțan la Galatasaray!”

Îl sun pe colegul meu Marian Popovici, aflat în redacție, pentru un telefon de confirmare la Gigi Becali. Avem nevoie de declarația-fundație a bombei de presă.

Încerc să dau de impresarii implicați: Vulturar, agentul lui Moruțan, și Giovanni, agentul lui Galatasaray. Gigi îi răspunde lui Marian. „Da, e adevărat, l-am dat. Moruțan la Galatasaray!” Super-exclusivitate FANATIK! În 30 de secunde, știrea e în on-line… Ne liniștim puțin și construim mai departe subiectul. Giovanni spune că, probabil, a doua zi Moruțan pleacă la Istanbul să semneze, Valeriu Iftime face calcule la telefon câți bani va încasa din procentele pe care le-a păstrat din transferul jucătorului la FCSB. Iftime calculează încă și acum…

Colegul nostru de pe Facebook, Adi Barna, ne anunță că twiter-ele turcilor au explodat! Toate citează Fanatikul (românesc!) și anunță noul transfer al lui Terim la Galatasaray. E lovitură de presă pentru FANATIK, e lovitură și pentru Galatasaray.

În prima oră de la beep-ul pe whats, știrea transferului lui Moruțan de la FCSB la Galatasaray s-a împrăștiat în on-line

În prima oră de la beep-ul pe whats, știrea transferului lui Moruțan de la FCSB la Galatasaray s-a împrăștiat în on-line. Ca să glumim puțin, i-am făcut vânt de pe o margine de șosea din Vatra Moldoviței… Acesta e impactul unei știri exclusive, livrată la secundă și confirmată de părți!

O luăm ușor spre Broșteni. Acolo ne întâlnim cu fratele lui Jan Turiță, portar la Hușana Huși, căruia-i lăsăm niște reviste cu interviul dramatic despre părinții săi dispăruți, realizat la începutul anului. Ce urmează după Broșteni în acea memorabilă zi de 23 august 2021? Nu găsim hotel la Lacul Roșu, astfel că am coborât până în Gheorgheni, unde ne-am cazat după terminarea primei reprize din FCSB – Sepsi. 0-1 la pauză. Primul meci al lui Edi Iordănescu la FCSB, încheiat 1-1. Fără Moruțan în lot, care se pregătea a doua zi să plece la Galatasaray. Scene de viață și presă din 2021. La mulți ani, 2022! La mulți ani, români!