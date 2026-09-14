Editorial Cristi Coste: Daniel Pancu, șansa Rapidului cu „Ș” de la Șucu

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Rapid a început al 5-lea sezon cu Dan Șucu patron. Pe final de mai 2022, patronul Mobexpert a decis că e momentul să intre și în fotbal, influențat sentimental și de cei doi băieți ai săi pasionați de acest sport, dar și de culorile vișinii. Șucu a livrat spre Giulești „cărămizi” de milioane de euro, anunțând din start că vrea să devină campion, nu doar jucător în noul business.

Dan Șucu și bucătăria vișinie

În ciuda investițiilor majore, a bugetului de top asigurat echipei, a jucătorilor plătiți la zi cu zeci de mii de euro lunar, a numeroșilor antrenori cu nume angajați, și Rapidul nu au câștigat nimic. Nu s-a izbutit nici măcar o calificare într-o competiție europeană, ceea ce este de neacceptat pentru modul cum s-a comportat patronul cu echipa (din toate punctele de vedere) și ceea ce a primit înapoi de la jucători, staff tehnic și administrativ.

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Și nu putem spune că nu s-au adus tehnicieni importanți sau nu s-a investit în transferuri. Că sumele aruncate pe jucători de duzină, pe care doar unii „specialiști” din club îi vedeau mari valori, nu se justificau și nasc discuții care țin de bucătăria internă a Rapidului. De bucătăria lui Șucu, mult prea credul pentru o lume a fotbalului care înseamnă o afacere „cu oameni”.

Rapid – patru ani „goi” de performanță

Ca să explicăm puțin. Dan Șucu a intrat în fotbal bazat pe strategia câștigătoare din celelalte business-uri ale sale. Dar aici e puțin altfel. E posibil ca domnul Șucu să creadă că dacă a plătit cel mai bun preț, pentru cel mai bun lemn, care dă cea mai „wow” canapea care face furori pe piață, același lucru ar fi valabil și la fotbal. Ei bine, nu e! Aici te lovești de oameni, unii de bună credință, destui însă convinși că e momentul să mulgi vaca plină de lapte.

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Nu intrăm în detalii, e bucătăria vișinie a lui Dan Șucu. Patronului i-a luat deja patru ani în care tot învață și acumulează în fotbalul pe care vrea să-l domine ca și în alte business-uri. E drept că între timp s-a „aruncat” și în marea aventură numită Genoa și Serie A, unde capitalul de imagine dezvoltat este mult peste fotbalul de acasă. A încercat să „împrumute” din Italia stilul de lucru, metodele fotbalului occidental, acordându-i o vacanță de vis în România directorului sportiv , dar nu a mers nici așa.

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Dan Șucu a adus numai antrenori „cu nume” pe banca Rapidului

Dacă e să vorbim doar despre banca tehnică, Șucu a trecut de la Mutu la Bergodi, de la Neil Lennon la vulcanicul Șumudică, ajungând la taciturnul Costel Gâlcă, tehnicianul care anul trecut a mișcat puțin speranțele Rapidului. Dar Gâlcă e antrenorul pe care mai bine-l angajezi la echipa de fotbal de la Mobexpert decât să-l arunci în valurile SuperLigii. Dovadă că pentru el, care acum , mai important este contractul decât jocul și obiectivele echipei care-l angajează.

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Șucu a tot încercat. A acumulat experiență în același timp în care mai golea un cont personal ca să livreze spre Giulești, ex-Ștefănești, unde a construit o bază care l-a dat pe spate chiar și pe… Copos. S-a ajuns la acest al 5-lea sezon al lui Șucu la Rapid cu numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică.

Daniel Pancu – foamea, adrenalina, pasiunea

Ar putea fi cea mai inspirată decizie pe care a luat-o patronul de când a venit la echipă. Daniel Pancu s-ar putea numi șansa Rapidului în acest sezon în care, cu mai mult de jumătate de gură, fiecare fan vișiniu face calcule de titlu, nu doar de prindere a unui loc de cupă europeană. Ce are Pancu și nu au ceilalți antrenori care au fost înaintea lui cu Șucu patron? Pentru că Pancu este, să nu uităm, la al doilea mandat ca tehnician în Grant.

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Pancu are o foame de performanță cum rar mi-a fost dat să văd în ultimii ani la un tehnician în SuperLigă. Are o pasiune incredibilă pentru meserie. Are o adrenalină care uneori îi și dăunează, exemplul negativ fiind când a și fost eliminat.

Pancu la Rapid – dezvăluirea din primăvară

Rapidul pe care-l vedem acum pe teren este imaginea fidelă a antrenorului Pancu, iar acest detaliu este foarte important când vrei să te bați pentru trofee. Pancu are și sprijinul necondiționat al galeriei, ceea ce este esențial la un club unde Peluza este al patrulea picior al scaunului. De multe ori, unul dintre cele din față!

Vă dezvălui un detaliu pentru care sper că nu se va supăra. Îl identifică de fapt cu dragostea sa pentru „vișiniu” și pentru ce poate urma la Rapid în acest sezon. În play-off-ul anterior, Pancu a venit cu CFR la meciul cu Rapid și s-a antrenat cu o zi înainte la noua bază de la Ștefănești. „Cristiano (n.r. – așa îmi spune el), mamă ce condiții sunt aici! De titlu! O să vin curând să iau titlul cu Rapid! A sosit momentul!”. Pancu a venit în Giulești vara asta să-și îndeplinească visul de antrenor. De aici pleacă și discuția, și speranțele!