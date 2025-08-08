Editorial Cristian Măciucă: Malcom Edjouma, pedigree european. De ce Gigi Becali nu trebuie să renunțe la fotbalistul care îl făcea să exclame: „Bă, tu ai 7 picioare!”

La FCSB, cu Gigi Becali, orice este posibil. Cel mai recent exemplu, Malcom Edjouma (29 de ani). De la a fi scos din lot și oferit „cadou” la o rivală, până la a fi M.V.P. într-o seară europeană, a fost doar un pas. Și nu unul larg, precum cei pe care francezul îi face pe teren.

Malcom Edjouma este fotbalistul de care Gigi Becali avea nevoie în Europa

Vara lui 2025 a fost un adevărat „roller coaster” pentru Malcom Edjouma. Inițial, francezul, care se află în ultimele șase luni de contract cu campioana României, nu a fost inclus în lot pentru actuala stagiune. Ba, mai mult, nici nu a urcat în avionul care i-a dus pe roș-albaștri în cantonamentul din Olanda și a fost trimis să se antreneze individual, la fel ca Alexandru Băluță și Jordan Gele.

Gigi Becali a încercat cu orice preț să scape de Edjouma, care a fost propus la mai multe echipe din SuperLiga. Rând pe rând, FC Botoșani, Farul, Rapid, Hermannstadt sau UTA, au reprezentat o posibilă scăpare a mijlocașului din calvarul de la FCSB. În ultimă instanță, disperat să scape de salariul lui Edjouma, latifundiarul din Pipera a fost dispus să își cedeze jucătorul chiar la rivala CFR Cluj. Cele două cluburi erau înțelese, iar .

Ceva l-a dat însă înapoi pe Malcom Edjouma. Cu riscul de a nu mai juca niciun minut până la finalul anului, francezul a refuzat oferta ardelenilor, iar tranzacția a picat. Enervat de situație și coroborat cu plecarea lui Ștefănescu, Becali a ordonat ca Edjouma să revină sub comanda lui Elias Charalambous.

Francezul i-a „șantajat” pe roș-albaștri să revină la echipă

Ceva îmi spune că Edjouma a obținut exact ce și-a dorit. Francezul a fost dat de gol chiar de Gigi Becali, care, pe parcursul verii, a lăsat să se înțeleagă faptul că

Edjouma e supărat. Filmează că vrea antrenamente. Altfel, zice că ne dă la FIFA” – Gigi Becali

Meciul cu Drita confirmă că Edjouma se simte în cupele europene ca peștele în apă

Trei săptămâni mai târziu de la acea declarație a lui Gigi Becali, Malcom Edjouma nu doar că a ajuns să se antreneze, din nou, cu FCSB, ci și să îmbrace tricoul roș-albastru într-o partidă oficială, într-unul din cele mai delicate momente ale sezonului. Fără meci jucat din luna mai, francezul a apărut pe teren în minutul 57 al duelului cu Drita și a dat tonul unei reveniri spectaculoase a campioanei României.

A fost prima schimbare a lui Elias Charalambous, care l-a trimis pe teren în locul lui Vlad Chiricheș, când tabela de marcaj arăta deja 2-0 pentru kosovari. Francezul a intrat cu zeflemismul său tipic, cu picioarele interminabile cu care agață tot și a pus ordine în jocul roș-albaștrilor, care s-au impus în cele din urmă cu scorul de 3-2 și au redevenit favoriți la calificarea în play-off-ul Europa League. Paradoxal, fără cantonament de vară și cu doar câteva ședințe de pregătire cu echipa mare, fizic, Edjouma a arătat mai bine decât multe dintre vedetele campioanei en-titre.

În acest moment, viitorul lui Edjouma la FCSB e incert. În decembrie îi expiră contractul, iar . Cele 33 de minute cu Drita au dovedit însă că francezul mai merită o șansă, cel puțin în Europa, acolo unde pare că se simte cel mai bine.

Îi reamintesc lui Gigi Becali că, deși n-a fost golgheterul Bîrligea, motorul Olaru sau artistul Tănase, Malcom Edjouma a avut, în sezonul precedent, câteva meciuri de referință la FCSB și toate în Europa!

Campioana României și-a început și atunci aventura în preliminariile Champions League, dar s-a oprit în turul 3. Până acolo, Malcom Edjouma a contribuit la nu mai puțin de 6 goluri ale roș-albaștrilor! A reușit o „dublă” în FCSB – Virtus 4-0, două assist-uri în Virtus – FCSB 1-7 și un gol în FCSB – Sparta Praga 2-3.

Coautor la golul de poveste al lui Darius Olaru

Eliminată de campioana Cehiei, FCSB și-a continuat parcursul Europa League, acolo unde a ajuns până în optimile competiției. Nimic n-ar fost însă posibil fără „dubla” cu LASK Linz, din play-off, și mai ales fără returul cu austriecii, din Ghencea.

FCSB a câștigat cu 1-0 meciul de acasă, gol Darius Olaru, în minutul 90+3. Toată lumea își aduce aminte de cursa nebună și de reușita aproape imposibilă a lui Olaru. Oare câți își mai aduc însă aminte cine l-a servit pe căpitan? Ați ghicit. Malcom Edjouma!

Meciul de referință la care Gigi Becali a exclamat: „Ești caracatiță cu 7 picioare?”

Misiunea a fost îndeplinită odată cu intrarea pe tabloul principal din Europa League și probabil că nici cel mai optimist suporter al FCSB-ului nu spera la ceea ce avea să urmeze.

Campioana României și-a dat examenul de maturitate și și-a depus candidatura pentru calificarea în fazele eliminatorii în etapa a 2-a, la Salonic, acolo unde a învins-o pe PAOK cu 1-0. Deși a evoluat aproape o repriză întreagă în inferioritate numerică, după eliminarea lui Olaru, FCSB a făcut un meci perfect.

Unul dintre artizanii acelei victorii a fost același Malcom Edjouma. Francezul a intrat pe teren în minutele de prelungiri ale primei reprize, în locul accidentatului Lixandru, și a avut o evoluție imperială. La masa de după joc, .

„Malcom Edjouma, i-am spus când l-am văzut la masă după meci ‘Bă tu ai 7 picioare! Ești caracatiță cu 7 picioare?’ la care unul zice ‘Bă 7 nu are, dar 3 are sigur!’. Bă băiatule, nu se poate, era peste tot”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Nedreptățit cu Manchester United și Lyon

Cu excepția meciului de la Hoffenheim (0-0), Malcom Edjouma a jucat în toate partidele FCSB-ului din Europa League. Cu el pe teren, campioana României a obținut puncte importante din victoriile cu RFS (4-1), PAOK (1-0), Midtjylland (2-0) și Qarabag (3-2) și din remiza cu Olympiakos (0-0).

Argumentul final, conform căruia lui Edjouma îi plac serile europene mai mult decât orice altceva, constă în pofta de joc pe care mijlocașul a arătat-o cu cei mai dificili adversari pe care i-a primit FCSB la București: Manchester United (0-2) și Lyon (1-3). De fiecare dată a fost însă schimbat la pauză. Păcat. Portarul brazilian al francezilor, Lucas Perri, îl ține minte și acum.