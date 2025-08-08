Editorial Cristian Măciucă: Malcom Edjouma, pedigree european. De ce Gigi Becali nu trebuie să renunțe la fotbalistul care îl făcea să exclame: „Bă, tu ai 7 picioare!”

La FCSB, cu Gigi Becali, orice este posibil. Cel mai recent exemplu, Malcom Edjouma (29 de ani). De la a fi scos din lot și oferit „cadou” la o rivală, până la a fi M.V.P. într-o seară europeană, a fost doar un pas. Și nu unul larg, precum cei pe care francezul îi face pe teren.
Vara lui 2025 a fost un adevărat „roller coaster” pentru Malcom Edjouma. Inițial, francezul, care se află în ultimele șase luni de contract cu campioana României, nu a fost inclus în lot pentru actuala stagiune. Ba, mai mult, nici nu a urcat în avionul care i-a dus pe roș-albaștri în cantonamentul din Olanda și a fost trimis să se antreneze individual, la fel ca Alexandru Băluță și Jordan Gele.
Gigi Becali a încercat cu orice preț să scape de Edjouma, care a fost propus la mai multe echipe din SuperLiga. Rând pe rând, FC Botoșani, Farul, Rapid, Hermannstadt sau UTA, au reprezentat o posibilă scăpare a mijlocașului din calvarul de la FCSB. În ultimă instanță, disperat să scape de salariul lui Edjouma, latifundiarul din Pipera a fost dispus să își cedeze jucătorul chiar la rivala CFR Cluj. Cele două cluburi erau înțelese, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate detaliile afacerii.
Ceva l-a dat însă înapoi pe Malcom Edjouma. Cu riscul de a nu mai juca niciun minut până la finalul anului, francezul a refuzat oferta ardelenilor, iar tranzacția a picat. Enervat de situație și coroborat cu plecarea lui Ștefănescu, Becali a ordonat ca Edjouma să revină sub comanda lui Elias Charalambous.
Ceva îmi spune că Edjouma a obținut exact ce și-a dorit. Francezul a fost dat de gol chiar de Gigi Becali, care, pe parcursul verii, a lăsat să se înțeleagă faptul că mijlocașul francez era „fiert” să se întoarcă la FCSB.
Edjouma e supărat. Filmează că vrea antrenamente. Altfel, zice că ne dă la FIFA” – Gigi Becali
Trei săptămâni mai târziu de la acea declarație a lui Gigi Becali, Malcom Edjouma nu doar că a ajuns să se antreneze, din nou, cu FCSB, ci și să îmbrace tricoul roș-albastru într-o partidă oficială, într-unul din cele mai delicate momente ale sezonului. Fără meci jucat din luna mai, francezul a apărut pe teren în minutul 57 al duelului cu Drita și a dat tonul unei reveniri spectaculoase a campioanei României.
A fost prima schimbare a lui Elias Charalambous, care l-a trimis pe teren în locul lui Vlad Chiricheș, când tabela de marcaj arăta deja 2-0 pentru kosovari. Francezul a intrat cu zeflemismul său tipic, cu picioarele interminabile cu care agață tot și a pus ordine în jocul roș-albaștrilor, care s-au impus în cele din urmă cu scorul de 3-2 și au redevenit favoriți la calificarea în play-off-ul Europa League. Paradoxal, fără cantonament de vară și cu doar câteva ședințe de pregătire cu echipa mare, fizic, Edjouma a arătat mai bine decât multe dintre vedetele campioanei en-titre.
În acest moment, viitorul lui Edjouma la FCSB e incert. În decembrie îi expiră contractul, iar Gigi Becali nu îl poate trece, deocamdată, pe lista de SuperLiga. Cele 33 de minute cu Drita au dovedit însă că francezul mai merită o șansă, cel puțin în Europa, acolo unde pare că se simte cel mai bine.
Îi reamintesc lui Gigi Becali că, deși n-a fost golgheterul Bîrligea, motorul Olaru sau artistul Tănase, Malcom Edjouma a avut, în sezonul precedent, câteva meciuri de referință la FCSB și toate în Europa!
Campioana României și-a început și atunci aventura în preliminariile Champions League, dar s-a oprit în turul 3. Până acolo, Malcom Edjouma a contribuit la nu mai puțin de 6 goluri ale roș-albaștrilor! A reușit o „dublă” în FCSB – Virtus 4-0, două assist-uri în Virtus – FCSB 1-7 și un gol în FCSB – Sparta Praga 2-3.
Eliminată de campioana Cehiei, FCSB și-a continuat parcursul Europa League, acolo unde a ajuns până în optimile competiției. Nimic n-ar fost însă posibil fără „dubla” cu LASK Linz, din play-off, și mai ales fără returul cu austriecii, din Ghencea.
FCSB a câștigat cu 1-0 meciul de acasă, gol Darius Olaru, în minutul 90+3. Toată lumea își aduce aminte de cursa nebună și de reușita aproape imposibilă a lui Olaru. Oare câți își mai aduc însă aminte cine l-a servit pe căpitan? Ați ghicit. Malcom Edjouma!
Misiunea a fost îndeplinită odată cu intrarea pe tabloul principal din Europa League și probabil că nici cel mai optimist suporter al FCSB-ului nu spera la ceea ce avea să urmeze.
Campioana României și-a dat examenul de maturitate și și-a depus candidatura pentru calificarea în fazele eliminatorii în etapa a 2-a, la Salonic, acolo unde a învins-o pe PAOK cu 1-0. Deși a evoluat aproape o repriză întreagă în inferioritate numerică, după eliminarea lui Olaru, FCSB a făcut un meci perfect.
Unul dintre artizanii acelei victorii a fost același Malcom Edjouma. Francezul a intrat pe teren în minutele de prelungiri ale primei reprize, în locul accidentatului Lixandru, și a avut o evoluție imperială. La masa de după joc, Gigi Becali s-a dus personal să îl felicite pe Edjouma.
„Malcom Edjouma, i-am spus când l-am văzut la masă după meci ‘Bă tu ai 7 picioare! Ești caracatiță cu 7 picioare?’ la care unul zice ‘Bă 7 nu are, dar 3 are sigur!’. Bă băiatule, nu se poate, era peste tot”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Cu excepția meciului de la Hoffenheim (0-0), Malcom Edjouma a jucat în toate partidele FCSB-ului din Europa League. Cu el pe teren, campioana României a obținut puncte importante din victoriile cu RFS (4-1), PAOK (1-0), Midtjylland (2-0) și Qarabag (3-2) și din remiza cu Olympiakos (0-0).
Argumentul final, conform căruia lui Edjouma îi plac serile europene mai mult decât orice altceva, constă în pofta de joc pe care mijlocașul a arătat-o cu cei mai dificili adversari pe care i-a primit FCSB la București: Manchester United (0-2) și Lyon (1-3). De fiecare dată a fost însă schimbat la pauză. Păcat. Portarul brazilian al francezilor, Lucas Perri, îl ține minte și acum.