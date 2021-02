Editorial de derby Cornel Dinu. Între smârcurile defensivei lui Dinamo și dansul de manej al ofensivei FCSB

Cornel Dinu analizează Derby de România dintre defensiva încropită cu ce are Jerry Gane la „Dinamoul” Dinamo și forța ofensivă a FCSB-ului „Faceți Ce Spune Becali”. Ocazii, ratări, lipsuri… Mai ales în tribune. „Cu suporterii alături, altul ar fi fost scorul”, susține „Mister”.

Fără imensul impuls spre victorie a „câinilor” din tribune, „câinii” din teren, mai ales după tensiunea „alb-neagra” la care au fost supuși de coardaZero și virusul SER-de-An-20, sunt… „cățeluși”.

După atâtea derby-uri disputate între Dinamo și Steaua/FCSB parcă pe parchet, în acorduri de vals vienez, această primă victorie a eternei rivale, după șase jocuri, în „Ștefan cel Mare”, a fost cu totul altceva.

Ce-i drept, în ultimii ani au mai fost dispute mohorâte între cele două. Acum, terenul „câinilor roșii” a avut destule smârcuri. Amintindu-mi, cel puțin mie, dar sigur și altor dinamoviști albiți la tâmple, că înainte de a se construi stadionul, la începutul de tristă amintire al anilor 1950, pe locul acestuia erau celebrele grădini ale sârbilor…

Roditoare și pentru că pământul era binecuvântat, iar împreună cu apa freatică bogată creau legumele cele mai gustoase și mai căutate în Piața Oborului.

Trebuie amintit și că stadionul a fost ridicat prin munca deținuților din acele vremuri. Mulți politici. Ale căror lacrimi de vinovății inventate de aberanta luptă de clasă, când pierdem acasă pe mine mă duc cu gândul la un posibil blestem care ne urmărește istoric.

Ar mai fi de menționat că iarba, gazonul așezat atunci n-a fost schimbat niciodată! Caz unic pe stadioanele noastre mă încumet să afirm. Doar îngrijit și cu unele zone înlocuite cu brazde noi. Rezistând, ca un semn al iertării pământului pentru cei care-l calcă, pângărind-ul prea ades.

Editorial de derby Cornel Dinu. Jerry Gane a trebuit să blocheze forța ofensivă a continuatoarei „Steluța” cu jucătorii pe care îi mai are, cum îi mai are, după decimarea hispano-ardeleano-bănățeană

Jocul propriu-zis a fost aspru ca mai întotdeauna între cele două. Cu puține sclipiri de calitate în execuții. Cu excepția golului lui Tănase, primit cam repede, în urma unei pătrunderi obișnuite la el, din stânga spre centru, încheiată cu un șut victorios, la care și Eșanu are partea sa de vină, cu un plonjon întârziat.

…Asociat cu expectativa și lentoarea spre blocaj a stoperilor dinamoviști. Părerea mea este că, între Bejan și Ehmann, ar fi fost mai inspirată folosirea românului cu nume de neamț, născut la Spaichingen, în landul Baden-Württemberg, acum 21 de ani.

Asta contând mai puțin în adevărul că „Jairzinho” Gane a gândit destul de bine partitura tactică pentru jucătorii de care dispune. Atâția câți are, cum îi are, pe care îi mai are după decimarea hispano-ardeleano-bănățeană, Contra având și el multă vină în ce jucători și la ce salarii înrobitoare pentru Dinamo s-au adus și s-au… dus!

Bine-nțeles că la cum a evoluat, repet, de la mijloc spre finalizare, „Faceți Ce Spune Becali”, de ceva… scurt timp majoritar cu tineri români de talent, dotați, de perspectivă, trebuiau luate măsuri reale, punctuale, om cu om, de blocare.

Și, din acest adevăr, punerea în practică presupunea o închidere într-un bloc defensiv funcțional cu mare mobilitate, care să nu dea spații de pătrundere și eficiență rapidelor combinații tipice FCSB. Prin care „viteziștii” becalioți au dovedit până acum că pot pătrunde decisiv în orice careuri și chiar că se pot distra cu apărările adverse.

Se poate aprecia că forța ofensivă a continuatoarei „Steluța”, acum cu sediul difuzat în Berceni, la Palatul cu noblețea pierdută și în staulul din Pipera, s-a cam blocat în „smârcurile” liniilor defensive ale Dinamoului.

…Continuu să numesc astfel trambulina mea în fotbal până va scăpa de jefuitorul Nevoiță și pirații sfidători și fără scrupule spanioli. Șmecherii penali din cartierele noastre deocheate și oacheșe au rușine măcar emoțională și sunt mici copii infracțional pe lângă prăduitorii aceștia.

Editorial de derby Cornel Dinu. Chiar și în această disproporție de îngrijire între cele două mari „firme” ale fotbalului nostru, aș fi încercat să scot în evidență deficiențele de pasare ale fundașilor de la „Faci Ce Spune Becali”

Este de apreciat, în mare măsură, tactica premeditată de Jerry Gane. Și prin această precauție defensivă, chiar dacă au avut ocazii de a marca, jucătorii de creație și finalizare ai lui Petrea și Neubert au lăsat impresia că se mișcă parcă în nisipul manejului moștenit de CCA și Steaua de la familia regală. Lângă cheiul Dâmboviței și sediul vechiului „ANEF”.

Li s-o mai fi adunat în picioare și ceva acid lactic, un fel de frână de mână când evoluezi în miezul iernii, ca niciodată la noi, din trei în trei zile.

Dar nu cred că de aceea, în ultimele 20 de minute ale meciului, simțind pulsul adversarilor, Dinamoul s-a avântat în terenul advers. Având ocazii de a egala prin șutul lui Fabbrini și capul lui Nepomuceno din prelungiri.

Asemănător cu ce a amenințat și „Faceți Ce Spune Becali” FCSB în a doua parte a întâlnirii: șutul care a sfidat bara laterală la o pătrundere pe centru ca pe bulevard a lui Ovidiu Popescu și bara sârbului cu chip de icoană din bisericile ortodoxiei de la Mitrovița sârbească, Vukusic.

Deci un 2-2 la ce consider eu ocazii de gol, diferite de situații de gol, expresiv din multe puncte de vedere. Pentru mine cel puțin…

La cât de apărător am fost ca jucător, ca antrenor am fost adeptul ofensivei. Chiar și în această disproporție de îngrijire între cele două mari „firme” ale fotbalului nostru, aș fi încercat o partitură mai amplă, cu presing incipient pe construcția din fașă a oaspeților și cu o retragere imediată în fața propriului careu.

Dacă nu reușeam să scot în evidență deficiențele de pasare ale cam ciudaților, mai mult ca distribuire, apărători adverși. În fotbal, în principal, căutând victoria, singura care contează, trebuie să lovești acolo unde este vulnerabil „zmeul” adversar. Ca în basme. Deci în apărarea FCSB-ului în cazul de față.

Editorial de derby Cornel Dinu. Cred că dacă suporterii „câinilor roșii” ar fi fost în tribune, teribila lor forță de susținere a echipei ar fi putut să așeze pe tabela de scor măcar un egal

E drept că și în prima repriză FCSB se putea detașa pe tabelă. Dacă înscriau din loburile în careu, lovitura liberă Tănase la două minute după ce au deschis scorul, pe Coman și Octavian Popescu, și apoi al aceluiași Octavian Popescu, pe același neinspirat Coman.

Băieții lui „Faceți Ce Spune Becali” nu-i exclus să fi comunicat precum Romilă și Boloni la o lovitură liberă contra Bulgariei, la Blagoevgrad, în februarie 1980: „Las la mine că dau la tine”. Atunci, cei doi s-au prăbușit, spre deliciul lui Piști Covaci. Acum doar s-au privit, transmițându-și ezitarea.

În încheiere acceptați-mi o apreciere de necontestat. Cred că dacă suporterii „câinilor roșii” ar fi fost în tribune, teribila lor forță de susținere a echipei ar fi putut să așeze pe tabela de scor măcar un egal.

…C-așa-i în fotbal… Ades, pe aripile încurajărilor tribunei, „carul mic” răstoarnă „carul mare”. Cam aceasta-i diferența dintre cele două foste mari echipe. Dar să mai așteptăm și meciul din Cupă, săptămâna viitoare…