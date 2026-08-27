Editorial din tribună: „Drama de la Erevan, o nouă Atena pentru Știința! Va veni și un nou titlu pentru Universitatea Craiova?”

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Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa League de gazdele de la Ararat, cu un gol din penalty primit în prelungiri, după ce Popescu apărase de două ori acel 11 metri. La fel ca la Atena, ghinionul oltenilor a părut pe alocuri ireal, dar și straniu de încurajator.

Cicâldău folosit în bandă, Anzor și Băluță excelenți în prima parte

Pentru un mai bun control al mijlocului, dar și pentru a bloca mai bine banda lor stângă, unde evolua cel mai valoros fotbalist advers (nr. 11, Daniel Banjaqui), cum o mai făcuse în câteva meciuri cheie din sezonul trecut: Cicâldău a fost trecut în banda dreaptă a atacului, în oglindă cu Baiaram, și Băluță introdus titular pentru a-l seconda pe Anzor la mijloc. Practic, portughezul s-a asigurat astfel că zona din stânga atacului lor (cea mai periculoasă pentru noi) va fi acoperită rapid și decisiv de un „triunghi defensiv” foarte dinamic: Mora, Cicâldău, Anzor, secondați de Romanchuk, venit din dreapta liniei de apărare centrale.

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Mutarea a fost inspirată: Universitatea a dominat clar prima repriză (scorul final la șuturi a fost de 22 – 5 pentru noi, dintre care 7-2 pe poartă), iar Anzor și Băluță au fost deseori cheile combinațiilor Craiovei. Cei doi mijlocași centrali apăreau, prin rotație, ca să completeze „triunghiurile” inițiate în dreapta de Mora și Cicâldău, dar mai ales în stânga, de Bancu și Baiaram. Ca de obicei, de altfel, banda noastră stânga a fost gura principală de tun și sursa majorității atacurilor periculoase. Asta și pentru că Bancu a făcut un meci mult mai bun decât Mora, costaricanul având de altfel să comită și greșeala fatală din final.

A înjurat cineva cel mai bun jucător al nostru? Și la Erevan, dar și în acest debut de sezon, acela a fost Baiaram

Conform Flashscore și probabil oricărui privitor obiectiv, Baiaram a fost cel mai bun fotbalist al Craiovei de la Erevan, respectiv al doilea cel mai bun din meci după portarul armenilor. De altfel, între cei doi a părut să se dispute „de la distanță” meciul. Fane l-a remarcat în mai multe rânduri pe portarul advers, care a fost notat excelent de site-urile de specialitate: un incredibil 8,6 pentru Joao Bravim, semn al nenumăratelor acțiuni ofensive ale Craiovei.

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Dacă în prima parte Universitatea a dominat clar, dar mai degrabă steril, în partea a doua a fost chiar și mai percutantă: Screciu și Baiaram l-au întins iarăși pe Bravim, dar portarul armenilor a avut cele mai bune două intervenții ale lui, în minutele 47 și 51. Tot Baiaram a avut o acțiune excelentă în min. 62, încheiată cu o pasă foarte bună pentru Assad, care a tras însă puțin pe lângă din afara careului.

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Baiaram nu a fost cel mai bun jucător al Craiovei doar la Erevan, apropo: conform notației Sofascore, este cel mai bun fotbalist al Craiovei din acest debut de sezon, cu o medie a notelor de 7,70. Baiaram are 4 goluri și 2 assist-uri până acum și a impresionat mai ales în campionat, unde a dat gol sau pasă de gol pentru 31% dintre toate reușitele Craiovei din acest sezon.

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Revenind la meciul de ieri, poate cea mai mare ocazie a reprizei i-a aparținut lui Teles, care a primit o pasă ideală cu pieptul de la un alt proaspăt intrat, Nsimba, însă a fost blocat in extremis de același brav Bravim, după o preluare un pic prea lungă. Apoi va fi urmat o nouă tragedie…

O nouă mare durere: penalty nedat pentru noi, dar acordat de două ori la rând pentru ei

Transmisiunea TV a armenilor a fost la un nivel de anii ’90 din România, cel mult. Foarte puține camere și nicio reluare din spatele porților sau de pe partea opusă celei de unde se filma. Asta a ajutat gazdele la mai multe faze controversate la care practic VAR-ul nu a beneficiat de reluări suficient de bune, dar mai ales la o acțiune cheie din minutul 90: Nsimba este lansat de Mora cu doi fundași adverși pe el, îi driblează în viteză și este doborât exact înainte să șuteze către poartă. În ciuda protestelor vehemente ale oltenilor, arbitrul lituanian Donatas Rumsas face semn ca jocul să continue fără să revadă faza. Abia după meci, grație unui zoom făcut de cei de la VOYO ulterior, se vede cum piciorul francezului este „forfecat” de alunecarea disperată executată de fundașul central Malis.

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Doar câteva secunde mai târziu vine și acea proverbială „răzbunare a ocaziilor”: în penultimul minut de prelungiri, nou intratul columbian Balanta profită de prospețime ca să sprinteze neașteptat printre Anzor și Mora, iar costaricanul îl agață inexplicabil, pe sistem „Houri la Atena”, deși poziția nu era una foarte periculoasă. Armenii primesc penalty, dar scenariul dramatic nici măcar nu venise încă. , dar… Prima se repetă, după ce arbitrul decide că Romanchuk pătrunsese în careu înainte de execuție, iar după pararea celei de-a doua Popescu este învins din a doua încercare, după respingere. Dramă absolută și un sentiment foarte asemănător cu cel avut la Atena.

Puterea dată de suferința extremă căreia îi supraviețuiești: s-a întâmplat anul trecut la Atena, se va întâmpla și acum?

Imediat după șocul de la Atena din iarnă (2-3, deși conduceam cu 2-1 când se intrase în prelungiri), la care am participat din primele rânduri ale stadionului, scriam, pe o pagină dedicată suporterilor alb-albaștri: „aceasta a fost trecerea prin foc de care aveam nevoie ca să fim campioni la finalul acestui sezon. Astfel de ghinioane ne învață și ne fac foarte puternici și experimentați”. Era abia decembrie 2025. Nu m-am înșelat decât în măsura în care am fost prea pesimist: Craiova nu a câștigat doar titlul anul trecut, ci și Cupa, iar ulterior și Supercupa.

Acum, după o nouă tragedie la Erevan, situația pare chiar și mai pozitivă decât atunci: Universitatea nu a fost eliminată din Europa, unde va continua în grupele Conference League, și are toate motivele să creadă că poate să-și supună iarăși rivalele din România. Pentru că, la fel ca în decembrie la Atena, la Erevan a trecut prin foc și a supraviețuit.