Editorial dur, după Anglia – România 1-0! “Impardonabila Căpușă din freza lui Rădoi și Chiri – „cash” care ne costă onoarea!”

Din materia cenușie ascunsă sub freza lui Mirel Rădoi am așteptat renașterea Echipei Naționale, dar ne-am trezit cu o Căpușă care ne-a obligat să plătim „cash-ul” pentru 51 de ani în care am adorat un blazon infantil.