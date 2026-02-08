Editorial Horia Ivanovici: „Bergodi și mama. Există lucruri mai importante în viață decât fotbalul!”

ADVERTISEMENT

„Un club serios îl dădea afară imediat!”, a dat verdictul, în miez de noapte, Dănciulescu. Nu, Danciule, un club neserios ar fi făcut asta! Un club serios analizează care sunt cauzele profunde ale ieșirii lui Cristiano Bergodi, una care îi va bântui cariera, și abia apoi trece la măsuri. Fie ele și radicale.

Horia Ivanovici cere o judecată corectă pentru Cristiano Bergodi după scandalul de la Cluj

Sâmbătă seară mi-am adus aminte din nou cât de români suntem… Balcanismul băltește în ADN-ul nostru, iar maestrul Brucan s-a înșelat cu încă vreo 20 de ani. Multe reacții emoționale, multe acuze, multă frustrare, mult primitivism declarațional, puțin echilibru. Spre deloc! Îl somăm și îi cerem în gura mare RESPECT lui Bergodi, dar noi ce respect îi oferim italianului care a adus atâta plus-valoare fotbalului nostru? Marius Lăcătuș, care simte evenimentele din iarbă ca nimeni altul, a pus punctul pe „i”: „S-a întâmplat ceva foarte grav ca Bergodi să ajungă la astfel de gesturi extreme”.

Pentru italieni, ma-ma este sfântă! Fiți sinceri, cât de tare am fi reacționat fiecare dintre noi?

„S-o f…. pe mă-ta”, Incredibil! Incalificabil! Mai ales pentru italieni, ma-ma este sfântă! Cristiano Bergodi are o relație cu adevărat specială cu cea care i-a dat viață. Într-un interviu pentru Digi Sport, acum aproape 3 ani, povestea că mama îi urmărește toate meciurile din România la televizor și îi dă chiar și indicații tactice. „Fratele meu are grijă de ea. Locuiește în Italia. M-am emoționat când vorbesc despre mama, pentru că ea stă singură. Și are 85 de ani… Se bucură! Înțelege limba română. Se uită la meciuri și îmi explică ce face echipa, ce nu face”, mărturisea cu un nod în gât tehnicianul Rapidului pe atunci. Nu mai știu ce s-a întâmplat, dacă doamna Bergodi mai trăiește sau nu, dar îi urez multă sănătate! Un abbraccio!

Să ne punem o întrebare sinceră, între noi și conștiința noastră, singuri, în fața oglinzii: cum am fi reacționat fiecare dacă icoana sfântă a vieții ne-ar fi fost murdărită în cel mai nedemn mod cu putință? Răspunsul este evident, iar pentru majoritatea dintre noi, reacția poate ar fi fost și mai radicală decât ieșirea necontrolată a fiului Cristiano…

Faimosul caz Zidane sau când cei care nu sunt primii vinovați sunt puși la stâlpul infamiei

„Cazul Bergodi” mi-a adus aminte de faimosul „caz Zidane”. Finala Campionatului Mondial din 2006, cel mai valoros jucător al Franței înnebunește și îi dă un cap în piept, precum un taur furios, lui Materazzi. Zidane ia „roșu”, iar Franța pierde Cupa Mondială pe care ar fi meritat-o. După un timp, se află adevărul: Materazzi l-a provocat infam și a înjurat-o ordinar pe sora lui Zizou. Care la vremea respectivă mai era și suferindă. Genialul decar n-a știut să-i apere onoarea decât în modul pe care-l deja îl știm cu toții. De atunci, îl detest pe Materazzi și nu mai țin cu Squadra Azzurra! Există lucruri mult mai importante în viață decât fotbalul! În mod cert, familia este unul dintre ele.

Sora lui Zidane, mama lui Bergodi… Același blackout… Uite așa se scrie istoria, iar cei ce nu sunt primii vinovați ajung la stâlpul infamiei.

Bergodi a cedat emoțional. Evident, trebuie să plătească. Dar dacă se va dovedi că Andrei Cordea l-a înjurat de mamă, are toate circumstanțele omenești. Așa cum și Cordea – am avut recent un interviu cu el, mi s-a părut un băiat de caracter, deci e foarte posibil să fie adevărat că injuriile nu au fost înspre italian – sunt sigur că regretă ieșirea avută și o va repara cu prima ocazie.

Declarația neagră a românului și colegului Cristi Dulca

Dar altceva m-a șocat mai mult decât încăierarea hormonală a bărbaților de la Cluj. Cristi Dulca, în direct tot la Digi Sport, a anunțat că Bergodi va lua, probabil, minim 5 etape de suspendare. Așa, și, ce-i cu asta?! Păi e: Dulca este nici mai mult, nici mai puțin, decât colegul de club al lui Bergodi, antrenorul echipei de fotbal feminin de la U Cluj!! Încă o dovadă că invidia și frustrările guvernează acolo unde te aștepți mai puțin. Dacă tot îl expulzăm pe italian din țară, românul Dulca ce-ar merita pentru o astfel de declarație de necaracter?

Să-l judecăm pe Bergodi cu Regulamentul într-o mână, dar cu contextul în cealaltă!

Să nu-l pedepsim pe Bergodi doar pentru că e străin, pentru că îl invidiem pe macaronaruʼ ăsta care ne fură joburile sau fiindcă emoționalul cor al opiniei publice ne influențează sentimentele și ne accentuează prejudecățile. Rasismul de orice fel, mai ales în fotbal, nu are nicio justificare! Nicio scuză! Bergodi a fost provocat și a greșit, dar și-a apărat onoarea. IAR ASTA TREBUIE SĂ CONTEZE ÎN FAȚA ORICĂREI COMISII DIN LUME!

Și mai e ceva definitoriu… Bergodi nu e un străin oarecare aici, ci mai mult un român cum suntem toți, cu bune și rele… Este deja de-al nostru!