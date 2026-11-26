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Brighton – Universitatea Craiova 4-0. O partidă de la care poate așteptam mai multe de la campioana României, dar, vorba oltenească, atât se putu în seara asta. Ne-au dat patru, puteau să ne mai dea încă vreo trei-patru. Putea să se termine rău. Una peste alta, cred că este un rezultat normal, așteptat. Chiar aș putea spune civilizat.

Universitatea Craiova a jucat în Conference League împotriva unei echipe de Champions League

Haideți să ne înțelegem, oameni buni! Universitatea Craiova a jucat astăzi în Conference League împotriva unei echipe de Champions League. Vorbim despre Brighton, care este pe locul doi în Anglia, la egalitate de puncte cu Manchester City și cu un punct peste Liverpool. Brighton a arătat, chiar dacă a jucat practic cu echipa a doua, că practică un fotbal de Champions League.

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. Englezii au fost mult mai buni. Este o formație care nu joacă deloc englezește, nu are nicio treabă cu fotbalul englezesc clasic. Minge la firul ierbii, scheme, pase, multă imaginație. Chiar mi s-a părut la un moment dat că seamănă puțin cu Barcelona sau, dacă vreți, cu Manchester City din vremurile sale de glorie. Brighton produce fotbal. Pare o echipă atipică pentru ceea ce înseamnă Premier League.

Nu mi se pare sub nicio formă un rezultat rușinos. Din contră, cred că Universitatea Craiova are numai de învățat din această partidă. Am văzut care este nivelul, dar, încă o dată, am jucat cu o formație de valoare de Champions League, nu de Conference League. Să nu vă mirați dacă Brighton va ajunge în semifinale, în finală sau poate chiar va câștiga Conference League. Haideți să vedem și împotriva cui au jucat oltenii.

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Am văzut mai multe comentarii potrivit cărora . Cred că a produs cam atât cât i-au permis cei de la Brighton. Cam aceasta este valoarea fotbalului românesc. Așa arată echipa campioană a României, oameni buni. Acesta este nivelul nostru. Ați văzut în această seară ce înseamnă cu adevărat să ai nivel de Champions League.

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Rotaru trebuia să ia cele 4,25 milioane de euro de la Anderlecht

Chiar dacă am luat patru goluri, rămân la părerea că apărarea și portarul Popescu sunt foarte, foarte buni. Mi-a plăcut mult cum s-au mobilizat băieții din defensivă, cum s-au unit, chiar dacă era evident că adversarul era mult mai puternic și venea precum un ocean. Ați văzut valurile oceanului? Așa veneau și englezii peste noi, încă din primul minut.

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Mi-au plăcut fundașii. S-au încurajat, au încercat să se dubleze. Mi-a plăcut din punct de vedere tactic și Baiaram, care a crescut foarte mult. Din punct de vedere ofensiv însă, modest, modest Ștefan Baiaram. Îmi pare rău pentru Rotaru, trebuia să ia atunci cele 4,25 milioane de euro de la Anderlecht, pentru că nu știu dacă va mai primi acești bani.

Repet însă, am văzut un Baiaram mult mai înțelept, un Baiaram care încetul cu încetul crește. Cel puțin pentru fotbalul românesc, este un jucător excepțional. Pentru export, mai vedem. Haideți să-l mai așteptăm pe Baiaram.

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Apărarea a arătat bine, cu multe intervenții la sacrificiu și un portar excelent. Popescu este un portar pe care cred că Hagi ar trebui, la un moment dat, să-l încerce și ca titular la echipa națională. Defensiva, punctul forte al Craiovei, cu care a câștigat toate trofeele, a funcționat la o turație decentă în aceste condiții, chiar dacă echipa a primit patru goluri. Este evident că, pentru SuperLiga, din punctul de vedere al organizării defensive, Craiova rămâne principala favorită la titlu.

M-am lămurit cu Elisor. Nsimba este mult mai valoros

Puțin fotbal de la mijloc în sus, dar era greu. Englezii erau mereu primii la minge. M-am lămurit cu Elisor, un fotbalist cu niște limite foarte mari. L-am văzut și pe Nsimba după ce a intrat. Mult peste Elisor. Nsimba este un fotbalist mult mai valoros decât Elisor și s-a văzut acest lucru în repriza a doua.

Bune și logice mutările lui Coelho. I-a introdus la pauză pe Nsimba și pe Rus, a încercat să oprească un eventual dezastru, pentru că puteam să luăm șase-șapte goluri fără nicio problemă. Faptul că nu am avut mari ocazii ține, până la urmă, de valoarea pe care o avem în momentul de față.

Cred că cei de la Craiova, Rotaru și cei 13 acționari, au tras niște concluzii. Acesta este nivelul, trebuie băgată mâna în buzunar. Băgați vreo 10 milioane de euro ca să ne facem o echipă decentă, nu neapărat una de Champions League. Și aici nu mă refer doar la Craiova, ci la fotbalul românesc. Pentru a-și face o echipă bună, măcar de nivelul Europa League, Craiova trebuie să bage adânc mâna în buzunar. Iar pentru a ajunge în Champions League, am zis eu, vreo 10 milioane de euro, cu condiția să ai și norocul de a nimeri jucătorii potriviți.

Greșeală mare a lui Vladimir Screciu. Oricum ne băteau fără drept de apel

. Este evident, a știut și Screciu. L-ați văzut că a așteptat cartonașul roșu și a plecat fără niciun protest. Păcat că a avut această intrare. Poate că rezultatul ar fi fost puțin mai strâns sau poate ne-ar fi dat cinci. Cine știe ce s-ar fi întâmplat?

Este păcat însă ca, într-un asemenea meci de gală, Screciu să părăsească gazonul într-un astfel de mod. Cred că suferă foarte mult. Este dezamăgitor să-i vezi pe acești jucători valoroși plecând cu coada între picioare la vestiare, într-o partidă care ar trebui să fie un regal, un spectacol. Aici a intervenit însă determinarea lui Screciu. El este un luptător. S-a dus, i-a pus talpa și a primit cartonașul roșu. Așa se scrie istoria, dar nu este nicio problemă cu Screciu. Oricum ne băteau fără drept de apel.

Puțin în atac. Mora, cam cum a fost și cu Argentina. Un jucător interesant, dar până la urmă a luat șase-șapte goluri, nici nu mai știu câte au fost cu Argentina, și patru de la Brighton. Săracul Mora joacă binișor, dar le încasează, pleacă cu sacul de goluri.

Trebuie aduși fotbaliști de două, trei, patru milioane de euro, cu salarii de un milion

Craiova rămâne o echipă bună pentru campionatul românesc, dar pentru Europa este nevoie de investiții mari. Doamne ajută să câștige următorul meci și să se califice mai departe, pentru că putem să mergem în primăvara europeană, la nivelul normal de Conference League.

Concluziile le-ați văzut însă în această seară. Trebuie investiții, trebuie bani serioși, trebuie aduși fotbaliști de două, trei, patru milioane de euro, cu salarii de un milion de euro. Numai așa poți să faci cu adevărat o echipă valabilă și pentru Universitatea Craiova, care pentru Liga 1 are un lot excelent.

Buni cei de la Brighton, chiar dacă au jucat cu foarte multe rezerve. Se vede că se lucrează serios. Este un club unde există o filozofie, ceea ce a început să se întâmple și la Craiova. Nu cred că ar trebui să fie afectați cei de la Universitatea Craiova, nici Coelho, nici acționarii. Din contră, cred că, una peste alta, este o lecție fantastică. Craiova, inclusiv la nivelul conducerii, nu are decât de învățat.

La nivel de suporteri, Craiova este deja de mult în Europa

Atât pot să spun: la nivel de suporteri, Craiova este deja de mult în Europa. O demonstrație fantastică de atașament și de iubire a fanilor alb-albaștri. Au umplut sectorul rezervat, au mai rămas și afară vreo mie și ceva de oameni. Repet, Craiova este de mult în Europa cu suporterii, iar când ai astfel de fani nu ai cum să mergi decât înainte.

Ăștia suntem în momentul de față. Nu trebuie să ne facem iluzii, nu trebuie să avem iluzii de grandoare. Acesta este nivelul fotbalului românesc și trebuie să privim lucrurile cu mult spirit analitic, fără să facem ceea ce noi, românii, suntem obișnuiți să facem: la victorii, nunți, iar la asemenea înfrângeri, drame, înmormântări, liste ale rușinii și așa mai departe.

Este un rezultat firesc împotriva unei echipe și a unui sistem de fotbal net superior față de tot ceea ce se întâmplă în România. Craiova are șansa ei și eu cred că va ajunge în primăvara europeană. Le ținem pumnii, pentru că este un lucru fantastic și pentru fotbalul românesc. Dar ați văzut, nivelul trebuie crescut foarte, foarte mult.

De la Târgul de Crăciun la bugetul de 30 de milioane de euro. O să fim buni și la fotbal, dar, tată, cu bani!

Rămânem însă cu satisfacția că, deși ei ne-au dat 4-0 la fotbal, Craiova are din nou . O nouă victorie pentru Craiova! La reni, săniuțe, brazi și la spectacolul elfilor i-am bătut pe toți, inclusiv pe englezi. Mă rog, ei sunt cu Brexitul, nu prea mai stau cu Europa.

Suntem buni la Târgul de Crăciun. O să fim buni și la fotbal, dar, tată, cu bani! Trebuie băgate milioane. Rotaru trebuie să vorbească cu investitorii și să crească bugetul de la an la an. Pentru ca echipa să fie competitivă și în cupele europene, trebuie să ajungă, probabil, la un buget de cel puțin 30 de milioane de euro.

Asta a fost, nu este nicio supărare. Craiova trebuie să meargă mai departe și să tragă învățămintele. Are o echipă bună pentru ceea ce este la noi în momentul de față și un antrenor excelent. Îmi place Coelho. Am vorbit și despre schimbările de la pauză. Nu s-a pierdut cu firea, a făcut niște schimbări logice, dar este greu. Ați văzut ce înseamnă să joci împotriva unui balaur din Premier League. Te mănâncă cu fulgi cu tot!

Nicușor Bancu este fotbalistul anului 2026

Așteptăm primăvara europeană pentru Universitatea Craiova. Îl așteptăm pe Bancu în continuare să spulbere recordurile. După părerea mea, Bancu este fotbalistul anului 2026. A fost cam singurul în această seară, alături de Nsimba, care s-a ridicat cât de cât la un anumit nivel. Se vede că este căpitanul echipei și un fotbalist exponențial. Ținând cont de trofee, de rezultate și de performanțe, cred că Bancu poate să primească fără nicio problemă premiul pentru cel mai bun fotbalist român al anului 2026.