Sport

De ce deranjează atât de tare Diana Șucu? Editorial Horia Ivanovici despre subiectul momentului la Rapid

Horia Ivanovici, directorul FANATIK, despre deontologie, ipocrizie şi familia care are grijă de destinele Rapidului, Dan şi Diana Șucu
Horia Ivanovici
14.03.2026 | 16:39
De ce deranjeaza atat de tare Diana Sucu Editorial Horia Ivanovici despre subiectul momentului la Rapid
opiniile fanatik
Horia Ivanovici scrie despre cine este, de fapt, Diana Sucu
ADVERTISEMENT

Podcastul FANATIK RAPID, cu Diana Şucu invitat, a produs valuri de tsunami. Bravos, Nițache! Atâta timp cât a stârnit reacții, controverse, trafic, citări şi zeci de mii de vizualizări, cât se vorbește / scrie despre el, înseamnă că interviul și-a atins scopul.

De ce-l sună, PRIMUL, mai nou, Dan Udrea pe Gigi Becali după meciuri? Pentru audiență, pentru impact! De ce a invitat-o Robert Niță (colaborator și realizator Fanatik, nu oficial al clubului Rapid) pe Diana Șucu? Tot pentru audiență, tot pentru impact! N-aş vrea să cred că „produsele jurnalistice” ale unora sunt mai morale decât „produsele jurnalistice” ale altora. Noi n-am dat lecţii de presă nimănui, deci NICI NU PRIMIM!

ADVERTISEMENT

Influencerul Diana Şucu are succes pentru că este ADEVĂRATĂ

Deranjează Diana Șucu? Ooo, da! Așa cum deranjează toate femeile puternice. O altă ipocrizie, ne prefacem că le susținem, iar când una devine mai vocală, ne îmbulzim s-o reducem la tăcere. Aș fi respectat şi mai mult dacă Dan Udrea, un ziarist cu personalitate, era la fel de incisiv, de combativ, și când l-a izbit scurt CTP pe tema Mircea Lucescu. Dar când năvălește peste tine un triceratops dezlănțuit, avântul deontologic se mai înmoaie.

Diana Șucu are opinii, e directă, emană personalitate. De aceea are impact în social media. E ADEVĂRATĂ! Plus că pedigree-ul de jurnalist ajută. Diana Șucu nu e doar soția miliardarului Șucu, e dincolo de asta. A demonstrat-o!

ADVERTISEMENT
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii...
Digi24.ro
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate

S-a mândrit că a devenit un influencer redutabil? Da, dar care dintre noi nu avem, uneori, orgoliul lucrului bine făcut?! S-a exprimat dur față de fostul portar Drăghia?  Da, poate prea dur în noua lume atât de sensibilă. Dar când ești la o echipă uriașă precum Rapidul, primești toate drepturile la zi, salarii, prime, ai un contract de profesionist, și tu te prezinți cu 6-8 kilograme în plus la program, asta nu denotă nesimțire profesională? Sau doar patronul are obligații, pentru simplul fapt condamnabil că este patron?! Colegii de la FANATIK au dezvăluit că Drăghia a încasat 108.000 euro pentru 2 meciuri și jumătate. 2 partide de Cupă și 45 de minute în campionat!! Să te tot „batjocorească” așa alde Șucu.

Scandal uriaș la Inter - Atalanta: Chivu a intrat în teren și a...
Digisport.ro
Scandal uriaș la Inter - Atalanta: Chivu a intrat în teren și a luat roșu! Antrenorul român, "dezlănțuit"
ADVERTISEMENT

Dan Şucu, tratat mai rău decât George Copos!

Nu e apreciat Dan Șucu pe cât merită la Rapid? Un DA, cât Casa Poporului! Dacă facem o balanță cinstită ce-a oferit Șucu – investiții, zeci de milioane, infrastructură, transferuri, baze de pregătire, salarii, pasiune, timp vs. ce a primit Șucu – contestări, jigniri, sudalme, proteste, datorii, scandaluri, este evident că stă mai prost chiar și decât Copos! E băiat mare, se descurcă el. Însă, DA, este tratat cel mai nedrept – culmea, chiar de ai lui – dintre toți patronii cu pretenții din România. Bineînțeles, suflarea rapidistă o să-l regrete suspinând când va pleca. Căci, într-o zi, se va sătura și va pleca!!

Deci cu ce-a greșit Diana Șucu la Fanatik, în afară că a fost Diana Șucu?!

Play-out SuperLiga, live blog etapa 1. Oțelul – Csikszereda se joacă acum. Gălățenii...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 1. Oțelul – Csikszereda se joacă acum. Gălățenii restabilesc egalitatea după o gafă a portarului Pap
Fostul jucător de la FCSB, debut perfect la noua sa echipă! Cum a...
Fanatik
Fostul jucător de la FCSB, debut perfect la noua sa echipă! Cum a marcat la primul său meci. Video
Etapa 30 din Premier League, exclusiv în România pe Voyo. Acum se joacă...
Fanatik
Etapa 30 din Premier League, exclusiv în România pe Voyo. Acum se joacă două meciuri din cel mai tare campionat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Horia Ivanovici
Horia Ivanovici
Horia Ivanovici este acționarul brandului “Fanatik”, director General al revistei "Fanatik", iar din 2013 este editorialist al site-ului “Fanatik.ro”.
Parteneri
Fostul conducător al lui Dinamo l-a distrus pe Mircea Rednic: 'Știam că e...
iamsport.ro
Fostul conducător al lui Dinamo l-a distrus pe Mircea Rednic: 'Știam că e zero! L-am adus să se certe cu el'
