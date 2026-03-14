De ce deranjează atât de tare Diana Șucu? Editorial Horia Ivanovici despre subiectul momentului la Rapid

ADVERTISEMENT

Podcastul FANATIK RAPID, cu Diana Şucu invitat, a produs valuri de tsunami. Bravos, Nițache! Atâta timp cât a stârnit reacții, controverse, trafic, citări şi zeci de mii de vizualizări, cât se vorbește / scrie despre el, înseamnă că interviul și-a atins scopul.

De ce-l sună, PRIMUL, mai nou, Dan Udrea pe Gigi Becali după meciuri? Pentru audiență, pentru impact! De ce a invitat-o Robert Niță (colaborator și realizator Fanatik, nu oficial al clubului Rapid) pe Diana Șucu? Tot pentru audiență, tot pentru impact! N-aş vrea să cred că „produsele jurnalistice” ale unora sunt mai morale decât „produsele jurnalistice” ale altora. Noi n-am dat lecţii de presă nimănui, deci NICI NU PRIMIM!

ADVERTISEMENT

Influencerul Diana Şucu are succes pentru că este ADEVĂRATĂ

? Ooo, da! Așa cum deranjează toate femeile puternice. O altă ipocrizie, ne prefacem că le susținem, iar când una devine mai vocală, ne îmbulzim s-o reducem la tăcere. Aș fi respectat şi mai mult dacă Dan Udrea, un ziarist cu personalitate, era la fel de incisiv, de combativ, și când . Dar când năvălește peste tine un triceratops dezlănțuit, avântul deontologic se mai înmoaie.

Diana Șucu are opinii, e directă, emană personalitate. De aceea are impact în social media. E ADEVĂRATĂ! Plus că pedigree-ul de jurnalist ajută. Diana Șucu nu e doar soția miliardarului Șucu, e dincolo de asta. A demonstrat-o!

ADVERTISEMENT

S-a mândrit că a devenit un influencer redutabil? Da, dar care dintre noi nu avem, uneori, orgoliul lucrului bine făcut?! ? Da, poate prea dur în noua lume atât de sensibilă. Dar când ești la o echipă uriașă precum Rapidul, primești toate drepturile la zi, salarii, prime, ai un contract de profesionist, și tu te prezinți cu 6-8 kilograme în plus la program, asta nu denotă nesimțire profesională? Sau doar patronul are obligații, pentru simplul fapt condamnabil că este patron?! Colegii de la FANATIK au dezvăluit că . 2 partide de Cupă și 45 de minute în campionat!! Să te tot „batjocorească” așa alde Șucu.

ADVERTISEMENT

Dan Şucu, tratat mai rău decât George Copos!

Nu e apreciat Dan Șucu pe cât merită la Rapid? Un DA, cât Casa Poporului! Dacă facem o balanță cinstită ce-a oferit Șucu – investiții, zeci de milioane, infrastructură, transferuri, baze de pregătire, salarii, pasiune, timp vs. ce a primit Șucu – contestări, jigniri, sudalme, proteste, datorii, scandaluri, este evident că stă mai prost chiar și decât Copos! E băiat mare, se descurcă el. Însă, DA, este tratat cel mai nedrept – culmea, chiar de ai lui – dintre toți patronii cu pretenții din România. Bineînțeles, suflarea rapidistă o să-l regrete suspinând când va pleca. Căci, într-o zi, se va sătura și va pleca!!

Deci cu ce-a greșit Diana Șucu la Fanatik, în afară că a fost Diana Șucu?!