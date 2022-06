Editorial Horia Ivanovici: De ce merită s-o iubim mai mult pe S1mo înaintea unui Wimbledon rușinos

Până acum, evident chiar și pentru chibiți, n-a prea fost anul S1monei! Multă precipitare, accidentări, eliminări premature – unele chiar surprinzătoare! – și o senzație așa, de final, ce pare tot mai apăsătoare. Eee… Cred că tocmai ăsta e momentul perfect să ne strângem, românii, în jurul campioanei noastre, S-o sprijinim acum necondiționat, s-o înțelegem cu adevărat, chiar dacă pare că nu mai e ce-a fost… Și am să vă răspund la întrebarea legitimă „De ce merită s-o iubim mai mult pe S1mo?”.

Editorial Horia Ivanovici: Milionară în euro, Halep se antrenează 8 ore pe zi, cu acelaşi zâmbet ştrengar în colţul gurii

Pentru că, S1mo se trezește în continuare la 7 dimineața, se automotivează și se antrenează 8 ore pe zi, cu aceeași pasiune și încăpățânare machidonească devenite legendare, cu același zâmbet ștrengar în colțul gurii, precum în vremurile când era doar o puștoaică iute ca argintul, juruită să-și scrie propria istorie de succes.

Pentru că știe ce este durerea! Poate nu ca Nadal, dar ştie… Să joci cu ruptură, să rişti şi să grăbești recuperarea – și nu o dată! – doar din pasiune pură pentru tenis sunt semnele incontestabile ale unui ADN de războinic adevărat, de campion pur-sânge, nu clonat la apelul de seară. Gândiți-vă cât doare o biată entorsă și, înfiorați, veți realiza instant despre ce vorbesc…

Să nu subestimați niciodată un cavaler în alb!

Pentru că, în timp ce alte mari jucătoare încep să înfigă stegulețe în cele mai exotice destinații de vacanță post retragere, în fapt toată strategia de-o viață. Semn că „the end” nu și-a făcut loc încă în vocabularul ei….

Pentru că chiar dacă rănită, precum Ivanhoe în zilele lui de glorie… Să nu subestimați niciodată un cavaler în alb!

Pentru că a învățat să și piardă, cu multă eleganță, acordând respectul cuvenit adversarei, chiar dacă, uneori, cuvintele de după înfrângere au gust de sticlă pisată…

Curaj de campioană: a fost prima mare sportivă care i-a apărat pe tenismenii ruşi!

când altora le era teamă și să se intersecteze cu ei pe aleile marilor turnee. și marea dezamăgire e că ecoul tradiționalului turneu va fi estompat, violent, de strigătul isteric al discriminării. Lorzilor, v-ați făcut de ocară!

Halep şi-a asumat prima răutatea lumii, furia haterilor, pentru a spune adevărul pe care îl ştim cu toții, căruia mulţi i-au pus căluş, în toiul vânătorii de vrăjitoare la care asistăm impasibili: nu pot fi Medvedev sau Kasatkina vinovați de războiul lui Putin! Cu ce ești diferit tu, Wimbledon, de agresorul de la Kremlin dacă „omori” carierele și speranțele unor tineri care doar au avut ghinionul să se nască ruși? Să riști să fii înfierată public nu este puțin lucru în contextul periculos de azi. Pentru asta, te îmbrățișez, S1mo!

Pentru că e un om bun…

Pentru că e o mare familistă, ca majoritatea românilor. După eliminarea surprinzătoare de la Roland Garros, seara, a ales să-și adune familia la un restaurant parizian cu specific chinezesc. Cu mama, mereu la dreapta ei… Rănile se vindecă repede, cel mai repede, cu balsam de la cei dragi! Toni știe…

Pentru că e un om bun și asta se vede cu ochiul liber, în fiecare zi, chiar și în reclame…

Pentru că mai are și Halep nervii ei, clienții ei… E perfectă? Doamne Ferește, nu!!

Pentru că Punem pariu?!