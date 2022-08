Editorial Horia Ivanovici: Domnʼ General, vești de pe front: sportul românesc nu mai e Ciuca bătăilor! Un miracol imposibil de explicat…

Numele lui e deja pe buzele tuturor… Murmurat tot mai tare, cu respect, aproape ca o rugăciune. Acest puști de numai 18 ani din Pantelimon este deja unul dintre cei mai mari sportivi ai Planetei, bătând cu putere la porțile aurite ale Pantheonului Sportului.

David Popovici, fenomenul care transformă apa în… aur!

Să fii, practic, acolo… lângă Thorpe, Phelps, Jordan, Muhammad Ali, Iolanda Balaș, Nadal, Sampras, Senna, Carl Lewis și alți titani e ceva ce depășește orice fel de imaginație! Oricât de bogată ne-am lăuda că am avea-o… Cel mai rapid înotător din 8 miliarde de pământeni. Wow! Parcă și cuvintele se sfiesc să capete formă în spațiul public pentru a preamări performanțele dinamovistului… așa că mai bine rămân mut de uimire și de mândrie pur românească. Și mă simt și mai bine știind că PRIMUL interviu de 10 pagini cu acest sportiv-fenomen l-am făcut noi, cei de la Fanatik, acum vreun an, înainte ca Popovici să explodeze în bazinele lumii. Am recunoscut imediat un campion, o inimă de campion…

ADVERTISEMENT

Dar sportul românesc pare, oricum, un miracol imposibil de explicat în vremurile de azi… Două medalii de aur la Mondialele de Natație de la Budapesta, una de aur și record mondial (deocamdată) la Europenele de la Roma, plus 5 medalii de aur și 4 de argint la Europenele de Juniori de la Otopeni, iată un bilanț istoric, la îndemâna doar a marilor țări ce dictează politica sportivă din lume.

Se vede treaba, ne cam place apa… deși eu știam că românilor le place șprițul!😊 Și deși țara a intrat serios la apă din cauza celei mai proaste, lașe și corupte generații de politicieni de la Ceaușeșecu încoace, în frunte cu Klaus Cârmaciul Suprem, am învățat, mor de invidie alchimiștii, să transformăm apa în… aur!

ADVERTISEMENT

Domnule prim-ministru Ciucă, arătați caracter și față de campionul mondial Cătălin Chirilă!

La doar 24 de ani, Cătălin Chirilă a impresionat la Halifax și a devenit campion mondial la caiac-canoe, o disciplină de tradiție a României. „Am muncit cum nu se poate descrie în cuvinte, ca să ajung aici”, declara urmașul lui Patzaichin, Covaliov sau Toma Simionov după cursa vieții. De altfel, un interviu emoționant cu acest voinic crescut ca un stejar cu vine de oțel puteți citi în numărul din august al revistei glossy FANATIK. Ați auzit domnule Ciucă, prim-ministrul Facebook-ului? „Am muncit cum nu se poate descrie în cuvinte…” Așteptăm cu toții, opinia publică, români decenți, cecul care care i se cuvine muntelui de om Cătălin Chirilă. Poate nu 200.000 de euro, dar măcar jumătate ar fi de bun simț… Altfel, o să vă cataloghez drept un ministru populist și fără onoare. Cel mai mare stigmat pentru un general, nu?!

Iar eu chiar cred că nu sunteți așa! Față de mulți alții, personal, apreciez prestația serioasă a lui Nicolae Ciucă în cele mai multe dintre problemele Guvernului. Am remarcat într-un articol de investigație marca FANATIK că domnul Ciucă a locuit 25 de ani, împreună cu soția și fiul, într-un apartament de 47 de metri pătrați din Craiova!! Asta spune multe despre caracterul unui om… Deci, insist, domnule prim-ministru, arătați caracter și față de campionul mondial Cătălin Chirilă! Chiar dacă nu are PR-ul și carisma lui Popovici… Cum nu trebuie să dăm deoparte, domnʼ general, nici medalia de argint cucerită de același Cătălin Chirilă în proba de C1 – 500 de metri tot de la Campionatele Mondiale de la Halifax.

ADVERTISEMENT

Cum trebuie să sărbătorim cu artificii și șampanie extraordinara performanță realizată de : 5 medalii de aur (dublu rame feminin – Ioana Vrînceanu, Denisa Tîlvescu; dublu rame masculin – Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan; dublu vâsle feminin – Ancuţa Bodnar, Simona Radiş; simplu vâsle categorie uşoară – Ionela Cozmiuc; 8+1 feminin – Magdalena Rusu, Iuliana Buhuș, Ancuța Bodnar, Denisa Tîlvescu, Mădălina Bereș, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș și Adrian Munteanu) și 3 de bronz. Uluitor, nu? Ei sunt eroii mei!

S1mona Halep încă ține racheta sus, fotbalul umple stadioanele. Întoarceți sportului o părticică din ultimul împrumut de 5 miliarde de euro!

Dacă mai adaugăm că incredibila noastră S1mona Halep ține încă racheta sus la aproape 31 de ani – semifinală la Wimbledon, prestații solide la marile turnee de genul celui de la Toronto -, că am mai dat din coadă la fotbal prin Conference League, că românii s-au bulucit din nou pe stadioane, unde FCSB joacă având 40.000 de oameni în tribune, Craiovele cu 30.000, iar Rapid, Petrolul și UTA Arad constant cu peste 12.000 de fani (doar atât le permite capacitatea arenelor), avem tabloul complet al sportului românesc, un miracol aproape imposibil de explicat!

ADVERTISEMENT

Gândiți-vă și minunați-vă că avem doar trei bazine olimpice omologate în toată țara, iar înotătorii se antrenează aruncându-se pe… saltele puse în mijlocul piscinelor! De aceea, o repet apăsat: MI-RA-COL!

ADVERTISEMENT

Domnule prim-ministru Nicolae Ciucă, vă invit să luați la braț istoria și să rămâneți în ea! Ajutați concret, pragmatic, sportul românesc cu legi care să-l transforme în sector de strategie națională. Creați rapid un cadru legal, ca să nu mai fim Ciuca bătăilor la toate disciplinele, cum ne obișnuisem și cum NU s-a mai întâmplat în această vară 2022… de pus în ramă.

Am văzut că bani avem! Tocmai ne-am împrumutat de pe piața internațională cu 5 miliarde de euro la cea mai mare dobândă bancară din Europa. Trebuie să fiți și voi la ceva campioni, nu?!