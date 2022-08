Editorial Horia Ivanovici: Faci Ce Spune Becali și iese de milioane!

A fost seara FCSB și CFR, dar mai ales a lui Gigi Becali. Măcar o dată să-i acordăm acestui om meritele mari pe care, fără tăgadă, le are! care a început de când a pășit din nou în libertate, pe ușa ruginită a Penitenciarului Poarta Albă. Era 3 aprilie 2015… Iar închisoare, știm cu toții, a făcut tot din cauza fotbalului! A fost presiunea finală care s-a crezut că-l va face să cedeze și să renunțe într-un final la Steaua, cel mai puternic simbol al fotbalului nostru.

Detestați-l, înjurați-l, dar respectați-l măcar o zi pe George Becali!

Cu gâtul imobilizat într-un corsaj ghipsat, cu cearcăne mari și probleme și mai mari în vremea încarcerării, Becali nu avea cum să fie favoritul niciunui pariu, indiferent de cotă. Și-un leu găurit dacă mizai pe come-back-ul lui Gigi, părea aruncat pe Apa Sâmbetei… Dar supraviețuitorul Gigi Becali, întărit cu credința lui George Becali, n-a cedat! Și nu a fost deloc ușor… Iar pentru asta, detestați-l, înjurați-l, dar măcar pentru o zi respectați-l! Zărghitul patron cu gura mare, dar inima și mai mare, chiar o merită!

După ce îi mai trageți o sudalmă amicală în colțul gurii – cum mi-a venit și mie😊 – de genul „băi, al naibii, cum se lipește ăsta la bani mereu…”, propun să ne răcorim și să ne punem cu toții o întrebare legitimă: „Cine se pricepe cu adevărat la fotbal și la business, constestatarii sau Gigi Becali?” Și fără păreri de rău pentru analiști și public, răspunsul pare evident: machidonul!

Faci Ce Spune Becali și… faci milioane! O realitate pe care nu o poate contesta nici cel mai întărâtat taliban anti-Gigi.

Machidonul vizionar și gogoșile proaspete din Hala Obor

Da, Becali are noroc la bani, dar și-l face singur! Are un fler incredibil… E primul care a înțeles că trebuie să bagi bani dacă vrei să scoți bani! Pistruiatul de Arad😊, pentru care a achitat o clauză de transfer nesimțită de 1,7 milioane de euro! A riscat, dar poate că tocmai de aia îi cam iese mereu…

Hai să recunoaștem, Gigi Becali are un talent unic de a-și asigura viitorul. Vorba prietenului Băsescu, iarna nu-i ca vara, cum nici incolorul titlu din Liga 1 nu-i ca fotbalul-curcubeu de la masa bogaților. – 6, 7, poate chiar 8… – sunt adevărata lovitură, ci faptul că puștii strânși cu larghețe de Gigi își vor înzeci valoarea sub lupa fină a Europei fotbalistice. Și da, privind lucrurile pragmatic, financiar, cu talentele pe care le are în bătătură, Gigi a pus-o iarăși!

abia atunci înțelegi amplitudinea viziunii despre fotbal a patronului pe care mulți s-au grăbit să-l ia peste picior… Și căruia fotbalul românesc îi datorează atâtea… Iar când îl mai auziți pe închideți televizorul! Găsiți gogoși mai proaspete în Hala Obor… 😊

Mărirea FCSB și decăderea CSA. Destul cu ținta Gigi Becali, după „modelul Trump”!

Mărirea FCSB-ului este și mai accentuată de decăderea CSA-ului… Prestația lamentabilă a generalilor din Armată i-a adus trese noi, strălucitoare, la care nici nu visa, civilului Gigi Becali. Să mă iertați, dar clubul de fotbal pare condus de niște prostănaci sadea! Să te lauzi oficial că la meciul cu Csikszereda au fost… 2.400 de spectatori, când sau să te lupți cu Ionuț Angheluță și Cătălin Cîrnu de la Digi Sport, când mi se pare un comunicat de noaptea minții… Degringoladă și neprofesionalism!

Și apropos, nu știu care a spus-o dintre comentatori, dar aia cu „Și noi, echipa presei, avem obiective față de CSA Steaua” mi s-a părut inspirată tare. Am râs o jumătate de oră… Nu m-am putut abține… Gluma conține bineînțeles și un adevăr amar: loialii fani CSA Steaua – mulți, puțini… – au fost mințiți! Trași pe sfoară, cu cinism… Să mai pierzi un an, pe bani publici, când românul sărăcește și probabil va muri de frig, e mai rău decât să dezertezi din fața inamicului. „Dezonorant”, ca să folosesc un termen atât de drag tribunalelor militare. Întreb doar, nu dau cu parul: cum să mai motivezi niște jucători fără niciun obiectiv? Nici măcar unul mic, acolo!…

Destul cu ținta Gigi Becali, după „modelul Trump”… Destul cu Becali sursa tuturor relelor, pentru a vă acoperi voi incompetența! Destul cu cerșit bani de la privatul Gigi Becali, când Armata nu știe nici măcar să cheltuiască banul public… Destul cu farsa asta! Nu o mai crede nimeni…

Minunații suporteri care suferă pentru CSA să-și caute adevărații vinovați în propria ogradă și abia apoi să consulte radarul în căutarea inamicului…

De ce s-au întors fanii lângă FCSB? Pentru că Gigi Becali le vinde suporterilor iluzia că pot atinge cerul cu mâna

De multe ori, prin emisiuni, Becali ne irita cu declarații de genul: „Băi, știți ceva? Pe banii mei, eu conduc! Nu las eu afacerea pe mâna nimănui, să mi-o conducă alții… Eu știu cel mai bine! Ziceți voi ce vreți, îmi îngraș eu vaca așa cum știu mai bine… Nu vreau să ajung ca ăia de la Dinamo, că sunteți voi toți specialiști pe banii mei… Hai, pa!”

Iritante vorbe pentru public, recunosc… Dar omu’, pe termen lung, a avut dreptate! Și poate merită să învățăm cu toții din această importantă lecție de viață predată de singurul investitor care a rămas în picioare în ultimii 20 de ani. După cum se vede, deloc întâmplător!

Și mai e ceva: nu se poate face fotbal fără bani! Vrei poezie, te duci și suferi în Liga 2 precum … Sau te desființezi ca Unirea Urziceni, cândva participantă în Champions League! Așa e, pasiunea nu se cumpără, dar nici nu cumpără fotbaliști! Și nici nu achită salariile… Trebuie găsit acel echilibru perfect între dragoste și business-plan, ca să fie toată lumea fericită. Iar când ne mai enervează matematicianul Gigi cu socotelile lui mercantile, fără pic de suflet, trebuie să înțelegem – chiar dacă nu ne convine! – că fotbalul a devenit azi o afacere în primul rând, la care trebuie să veghezi permanent ca să nu te duci pe tobogan…

De ce s-au întors oamenii lângă FCSB? Pentru că nebunul ăla de patron investește! O ecuație atât de simplă în esență… Le vinde fanaticilor iluzia că pot atinge cerul cu mâna. Sau măcar pot încerca! Azi, la CSA, în cel mai fericit caz poți primi gratuit o oră de instrucție. Și atunci, cu cine te trage inima să ții?

MMeseriașul, „Bravo, Dică, bravo!” și profesionistul Dan Petrescu

Da, îl laud public pe lăudărosul Gigi Becali! Și o fac pentru că așa simt că este corect… Iar cine pricepe cât de greu este în ziua de azi să produci 10.000 de euro, nu un milion, pătrunde exact esența a ceea ce vreau să transmit… Și ca idee, pentru cât mai puțin hate, vă asigur că nu am mai vorbit cu omu‘ de vreo 9-10 ani, de când făceam „Fanatik Show” la Digi.

În loc de concluzie, merită să înlocuim „Du-te, Dică, du-te!” cu exclamația „Bravo, Dică, bravo!”. Sau să-mi aduc aminte că, personal, l-am poreclit MMeseriașul pe eruditul și incisivul conducător care rămâne Mihai Stoica. Sau să fac o reverență unui antrenor ce întruchipează rezultatele și profesionalismul desăvârșit: Dan Petrescu!

Aproape ca într-o poveste! Iar dintr-un nor alb, din spatele vârfului Athos, iese pe mătura lui fermecată spiridușul simpatic și imperfect de la Palat. Zboară ca un nebun frumos al fotbalului nostru, iar pe deasupra tuturor rămâne, ecou prelung, râsul acela ascuțit și vesel, marcă înregistrată, pe care nu poți să-l mai uiți niciodată: „He he he… V-am spus eu… Faci Ce Spune Becali!” 😊