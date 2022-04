Editorial Horia Ivanovici. Rapidul, între patronul „Angel” și Șumudică, papițoiul de serviciu 

În vara lui 2018, Rapid București, ce rătăcea pe atunci prin Liga a 3-a, și-a prezentat noul patron: pe tânărul, dar cvasi-necunoscutul pentru marele public, Victor Angelescu. „ Come on, who the fuck is this guy?”, ar fi putut suna replica legitimă a fanilor vorbitori de limbi străine din Potcoava Giuleștiului. A mea, sigur a fost😊!

Cu freza aia de Eminescu, cine îi dădea vreo șansă în Giulești?

Cu o freză de Eminescu și cu o față de puștan crescut invariabil sub fusta mămicii, investitorul părea ca nuca în perete pentru spiritul războinic al rapidiștilor. Am scotocit prin Arhivă și i-am găsit o declarație interesantă, premonitorie, din ziua acelei conferințe: „Va exista presiune, nu se poate altfel… Dar anul viitor trebuie să fim în Liga a 2-a, anul următor să promovăm în Liga 1 și apoi să atacăm Cupele Europene. Va fi un proiect pe 10 ani!”, promitea exuberant, la doar 34 de ani, crudul Victor Angelescu înainte de un anonim meci Rapid – Progresul Spartac…

Tânărul care își ține promisiunile în cel mai spectaculos mod cu putință

Long story short, în mai puțin de 4 ani, nou-venitul Angelescu și-a bifat toate promisiunile! Și a făcut-o, pe alocuri, chiar la modul spectaculos. Cine i-ar fi dat vreo șansă în sălbaticul Giulești? Echipa merge neașteptat de bine în primul sezon de Liga 1 de la revenirea din Purgatoriu, are șanse reale la Cupele Europene, s-a inaugurat magnific noul stadion „Giulești” – în stil sud-american, cum îi șade bine suporterului de lângă șine – , iar primul meci oficial a venit cu un triumf, un 3-0 convingător cu o trupă incomodă, FC Botoșani… Dacă trăia pe timpurile lui Ceaușescu, tovarășul Angelescu ar fi fost lăudat în cadru festiv, ar fi primit chiar și-o insignă, că și-a depășit planul, cu producție-record la hectar😊 Din fericire pentru anemicul fotbal românesc, Angelescu pare un tânăr ambițios și inteligent, o gură de aer proaspăt în atmosfera de micime irespirabilă a Ligii 1. Lăsând la o parte realizările palpabile și rezultatele evidente, mie îmi place altceva la cel mai tânăr patron de la noi: curajul!

În primul rând, curajul de a veni la Rapid. De a-ți asuma Rapidul… Cu asta trebuie musai început… Nu e simplu deloc să gestionezi o grupare precum cea din faimosul cartier. Îți trebuie mai întâi „bile” de oțel, și abia apoi bani… O permanentă echilibristică deasupra unui butoi de pulbere de Grant. Puțină neatenție, puțină polemică și bum!: totul îți explodează în fățuca aia nevinovată!

Curajul de a declara public că NU ești rapidist! Curajul de a transmite tranșant că Mutu nu trebuie neapărat să pupe steagul vișiniu…

I-a dat flit „Antrenorului Gură Mare”! Doar într-un an, Șumudică a fost dat afară de la 4 echipe!!

Tupeul de ! „Papițoiul de Șumudică”, cum mi-l descria inspirat Neluțu Varga, șeful CFR-ului. „Antrenorul-impostor”, cum îmi place mie să-l zugrăvesc tuturor… Rar mi-a fost dat să văd o coloană vertebrală mai gelatinoasă decât a acestui personaj grotesc, … Ninel. Ultima lui declarație spune multe despre caracterul acestui individ umflat cu pompa de prietenarii din presă: „Am fost un prost , că nu m-am dus la Gigi!” Ptiu, ce specimen! Numai gargara de el, zero moralitate, zero demnitate, zero corazon. Sunt convins că ar antrena fără mustrări și în Rusia, pentru oferta corectă! Totul se filtrează la Ninel doar prin prisma interesului personal și mereu respingător de egoist. Antrenorul „gură-mare”, treaba mică! Care ne tot păcălește de ani de zile cu „ochiul” lui, marile calități de tehnician, care, în fapt, sunt doar două vai de ele: hăhăiala și balcanismul. Ultimele echipe au fost un dezastru! Din ianuarie 2021, adică doar într-un an, măscăriciul ăsta de pe bancă a fost dat afară – șocant! – de patru formații: Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj și Malatya!! Cinci cu Digi Sportul 🙂. Lait-motivul său e: „Nu mă autopropun eu”, dar, de fapt, Ninel se autopropune peste tot. Nu e în stare să construiască nimic gargaragiul, decât în cel mai fericit caz un discurs de stand-up comedy. Are cam tot atâta valoare ca antrenor, precum prima lui seară în calitate de analist la Digi Sport. Era înaintea derby-ului Rapid – Dinamo și, în stilul său superficial, dom’ profesor Ninel făcea avancronica partidei. „Cred că se vor marca goluri puține! Atenție, Rapidul nu câștigă de foarte mult timp împotriva lui Dinamo…” Ce s-a întâmplat? În primele 45 de aminute ale jocului se înscriau… patru goluri!! Adică fix nota pe care o merită marele analist al națiunii… Micul impostor se demascase. Șumudică e gol, doamnelor și domnilor! Să-l lăsăm în mediocritatea lui!

Curajul de a visa și mai sus, și mai mult pentru Rapid

Revenind la , curajul de a se contra cu galeria giuleșteană chiar și pe tema antrenorilor. O galerie absolut fabuloasă, condusă de un Corsicanu parcă mai echilibrat și înțelept decât oricând. Patronul l-a susținut pe Mihai Iosif cât a fost omenește posibil, l-a instalat curajos pe „Briliant”, deși fanii mai mult nu-l doreau. Curajul de a aduce oameni de calibru lângă el, gen milionarul Șucu, și de a nu ține captivă echipa, ca pe o jucărie favorită… Și nu în ultimul rând, curajul de a visa și mai sus, și mai mult pentru Rapid!

Nu te cunosc personal, Victor Angelescu, dar mă bucur sincer că ai ales să vii în lumea fotbalului românesc! Sper că n-o să pleci în grabă – meteoric, ca atâția alții – și mai ales că n-o să ajungi să regreți! Hai, Rapidulețu!