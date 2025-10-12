Editorial Horia Ivanovici. „Victoria lui Mircea Lucescu! Cel mai bun meci tactic al României, Il Luce a închis gura tuturor contestatarilor!”

Sport

Horia Ivanovici a analizat victoria României cu 1-0 în fața Austriei. Tactica perfectă abordată de Mircea Lucescu în viziunea directorului FANATIK, dar și cine sunt jucătorii remarcați.
Horia Ivanovici
13.10.2025 | 01:13
Horia Ivanovici a descris victoria perfectă pentru Mircea Lucescu. Cum a reușit România să surclaseze la toate capitolele Austria după 1-0 pe Arena Națională. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Peste 40.000 de oameni au venit în seara zilei de duminică, 13 octombrie 2025, să asiste la meciul România – Austria, câștigat de „tricolori” cu 1-0. Cei care au rămas până la fluierul final au avut toate motivele din lume să se bucure și să trăiască la unison sentimentul plăcut de răzbunare, căci Mircea Lucescu și elevii săi au dat peste nas tuturor contestatarilor.

Mircea Lucescu, un geniu al tacticii. Cel mai bun meci al lui „Il Luce” de la revenirea la echipa națională

Mircea Lucescu a încântat ochii cunoscătorilor de fotbal prin felul în care a abordat meciul contra austriecilor. Victoria obținută cu Austria i se datorează în primul și în primul rând lui „Il Luce”, care a făcut cel mai bun meci tactic de când a revenit la echipa națională. Practic, marele Lucescu a arătat încă o dată de ce este atât de bun și de ce noi toți ne dorim să avem un astfel de tehnician.

Acesta este Mircea Lucescu. Repet, le-a închis gura tuturor, pur și simplu le-a închis gura contestatarilor, a arătat cât este de mare. Și încă o dată trebuie să avem mai multă încredere. Trebuie să respectăm mai mulți acești mari antrenori pe care-i avem. Da, au fost niște atacuri în ultima perioadă inimaginabile împotriva lui Mircea Lucescu, iar Mircea Lucescu a răspuns cu o lecție tactică perfectă. Unul dintre cele mai bune meciuri europene făcute de Mircea Lucescu, care, deși a avut la dispoziție o echipă net mai slabă decât echipa Austriei, a reușit să o învingă, după părerea mea, aproape fără drept de apel.

„Tricolorii” scoși în evidență de Horia Ivanovici după România – Austria 1-0

Nu puteau fi trecuți cu vederea actorii principali din teren, care au luptat din primul până în ultimul minut. Ambiția și dăruirea lor s-a văzut la fiecare fază, de la recuperări, la contactele cu adversarii, la sprinturile nebune cu sau pentru minge. În prima repriză, Austria: o ocazii! În a doua repriză, a fost acea paradă a lui Radu, din nou inspirat. Lucescu îl bagă pe Radu, iar în rest jucătorii au jucat magistral.

Vlad Dragomir, după părerea mea, omul meciului. Lângă el, Ianis Hagi, care a jucat formidabil, pur și simplu formidabil. Poate cel mai bun meci al lui Ianis pe care l-am văzut în ultimii ani la echipa națională. Un îmbârligat senzațional, faza în care îl depășește în viteză și trece ca trenul pe lângă Alaba. Va rămâne în anale un jucător fantastic, dar toți, toți au jucat bine.Pierdere mare, din păcate Burcă pentru partida cu Bosnia, dar o victorie uriașă pe care băieții și mai ales Mircea Lucescu o merită.

Horia Ivanovici crede în continuare în calificarea directă a României la Campionatul Mondial

Cele 3 puncte câștigate prin muncă și sudoare dau speranțe până la capăt că această națională frumoasă și cu spirit de luptă din plin va ajunge la Campionatul Mondial din 2026. Avem șanse în continuare să ne calificăm de pe locul 2. Trebuie să mergem să batem, bineînțeles, Bosnia.

Va fi foarte greu, dar România dovedește încă o dată că are curaj, că re onoare, că are demnitate, iar Mircea Lucescu dă o lecție. Predă o lecție în fața a 40 de mii de oameni și a milioane de telespectatori și arată de ce este, probabil, cel mai mare antrenor român din toate timpurile. Felicitări, nea Mircea! Felicitări, băieți! Doamne ajută! Ați jucat formidabil!

Horia Ivanovici, show exploziv la Fanatik Superliga, luni, 13 octombrie, după România – Austria 1-0

Ne vedem la 10:30 mâine dimineață la o super analiză. Avem niște invitați… Vochin, Șumudică, Mutu, Adrian Ilie, Gardoș, Dănuț Lupu. Spectacol! Va fi pur și simplu spectacol la FANATIK.

O victorie uriașă, una din cele mai mari victorii din ultimii ani pentru naționala României, În fața unui adversar net superior, pe care însă Lucescu și băieții lui l-au pus la colț. Bravo, băieți, suntem mândri de voi! Bravo, tată! 

