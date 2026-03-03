Sport

Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: „Cum va fi primăvara asta fără FCSB?". Campioana României poate face uitată ratarea play-off-ului

Răzvan Ioan Boanchiș știe cum poate FCSB să facă uitată ratarea play-off-ului. Ce variantă are la dispoziție campioana României și cum ar putea fi afectate ratingurile TV?
Razvan Ioan Boanchis
03.03.2026 | 14:45
Editorial Razvan Ioan Boanchis Cum va fi primavara asta fara FCSB Campioana Romaniei poate face uitata ratarea playoffului
Editorial Răzvan Ioan Boanchiș despre situația de la FCSB. Cum poate salva situația echipa roș-albaștrilor.
Campioana mondială din 1982, Italia, a lipsit de la Euro 1984 și n-a fost o tragedie. Cei mai buni fotbaliști ai Europei și ai Americii de
Sud au ajuns tot în campionatul italian. Așa că poate exista play-off în România și fără FCSB. Sunt unii care se bucură. Eu mă număr printre cei care regretă absența FCSB. Dar parcă am avut gura aurită în textul de săptămâna trecută din FANATIK. Sigur, în alt context.

Răzvan Ioan Boanchiș amintește de conspirațiile la adresa FCSB-ului

Scrisesem despre rolul dăunător al Securității în fotbal și am adus aminte de faptul că Steaua a terminat turul campionatului 1980-1981 pe locul 10, avându-i pe Iordănescu, Marcel Răducanu, Vasile Iordache, Tudorel Stoica și Sameș titulari în echipa națională în victoria din aceeași toamnă contra Angliei. Scor 2-1, golurile noastre fiind înscrise chiar de Marcel Răducanu și Iordănescu.

S-a vorbit despre o adevărată conspirație, în care ar fi fost implicate Federația, Liga și televiziunile, ca FCSB să ajungă în play-off. Nu era nicio conspirație. E ca și cum ar începe returul, ”pe stil vechi”, și n-am avea meciurile Steaua – Dinamo și Steaua – Rapid. E un minus semnificativ, trebuie să recunoașteți.

Cum poate uita FCSB de ratarea play-off-ului

Ce ar fi trebuit să facă oficialii din fotbal și ziariștii? Să exulte – ”uraaaa, ne-au murit derby-urile!”? Un câștig e cert. Play-out-ul va avea mai mulți telespectatori decât în anii precedenți. Dar cum ar fi dacă un meci FCSB – Botoșani va bate la rating un Dinamo – U Cluj sau un Rapid – F.C. Argeș?

Merg mai departe. Când Dinamo a luat campionatul și a fost învinsă de Lazio, Steaua a intrat în grupele Champions League. Dacă FCSB ajunge în Conference League și are un parcurs mai lung în Europa decât echipele noastre din play-off, eșecul de acum va fi uitat.

Cum afectează ratingurile TV prezența FCSB-ului în play-out

Revenind la ratinguri, televiziunile pot umple golul lăsat de FCSB doar cu goluri spectaculoase înscrise în meciuri de nivel înalt. Acest fenomen ar revoluționa știința – un gol umplut cu alte goluri! E simplu să te dai superior și să insinuezi ”poate că se va vorbi, în sfârșit, mai mult despre fotbal.”

Trebuie să ai și despre ce să vorbești. Adică ai nevoie de un fotbal consistent ca să discuți numai despre ce se întâmplă pe teren. De câțiva ani, cu FCSB sau fără FCSB, vorbim mai mult despre VAR.

Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
