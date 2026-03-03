Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: „Cum va fi primăvara asta fără FCSB?”. Campioana României poate face uitată ratarea play-off-ului

ADVERTISEMENT

Campioana mondială din 1982, Italia, a lipsit de la Euro 1984 și n-a fost o tragedie. Cei mai buni fotbaliști ai Europei și ai Americii de

Sud au ajuns tot în campionatul italian. Așa că poate exista play-off în România și fără FCSB. Sunt unii care se bucură. Eu mă număr printre cei care regretă absența FCSB. Dar parcă am avut gura aurită . Sigur, în alt context.

Răzvan Ioan Boanchiș amintește de conspirațiile la adresa FCSB-ului

Scrisesem despre rolul dăunător al Securității în fotbal și am adus aminte de faptul că Steaua a terminat turul campionatului 1980-1981 pe locul 10, avându-i pe Iordănescu, Marcel Răducanu, Vasile Iordache, Tudorel Stoica și Sameș titulari în echipa națională în victoria din aceeași toamnă contra Angliei. Scor 2-1, golurile noastre fiind înscrise chiar de Marcel Răducanu și Iordănescu.

S-a vorbit despre o adevărată conspirație, . Nu era nicio conspirație. E ca și cum ar începe returul, ”pe stil vechi”, și n-am avea meciurile Steaua – Dinamo și Steaua – Rapid. E un minus semnificativ, trebuie să recunoașteți.

Cum poate uita FCSB de ratarea play-off-ului

Ce ar fi trebuit să facă oficialii din fotbal și ziariștii? Să exulte – ”uraaaa, ne-au murit derby-urile!”? Un câștig e cert. Play-out-ul va avea mai mulți telespectatori decât în anii precedenți. Dar cum ar fi dacă un meci ?

Merg mai departe. Când Dinamo a luat campionatul și a fost învinsă de Lazio, Steaua a intrat în grupele Champions League. Dacă FCSB ajunge în Conference League și are un parcurs mai lung în Europa decât echipele noastre din play-off, eșecul de acum va fi uitat.

Cum afectează ratingurile TV prezența FCSB-ului în play-out

Revenind la ratinguri, televiziunile pot umple golul lăsat de FCSB doar cu goluri spectaculoase înscrise în meciuri de nivel înalt. Acest fenomen ar revoluționa știința – un gol umplut cu alte goluri! E simplu să te dai superior și să insinuezi ”poate că se va vorbi, în sfârșit, mai mult despre fotbal.”

Trebuie să ai și despre ce să vorbești. Adică ai nevoie de un fotbal consistent ca să discuți numai despre ce se întâmplă pe teren. De câțiva ani, cu FCSB sau fără FCSB, vorbim mai mult despre VAR.