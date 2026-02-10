Sport

Editorial Răzvan Ioan Boanchiş: „Fără nicio glumă – foarte bune meciurile din ultima etapă. Se înjură mai mult la școală”

Răzvan Ioan Boanchiş face o paralelă între interesul acordat de tineri pentru fotbal în trecut şi în prezent, tendinţa fiind una îngrijorătoare, cu din ce în ce mai puţini copii care urmăresc "sportul rege".
Razvan Ioan Boanchis
10.02.2026 | 14:17
Editorial Razvan Ioan Boanchis Fara nicio gluma foarte bune meciurile din ultima etapa Se injura mai mult la scoala
opiniile fanatik
Secvenţă din meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Sursa: sportpictures.eu
Duci copilul la școală și după o oră te trezești cu el acasă. ”Eram șapte elevi din 28.” Asta înseamnă trei sferturi răciți, în condițiile în care oricum nu învățau nimic. Marea lor grijă ar fi fost că s-au dezlipit câteva ore de telefoanele mobile. Dar cu asta ne-am obișnuit.

Răzvan Ioan Boanchiş, editorial după etapa din SuperLiga: „Băieţii se benoclează la orice, mai puţin la fotbal”

Trist e că atunci când derulează tiktok-ul, băieții se benoclează la orice, mai puțin la secvențe din fotbal. În generația mea era invers. Câte un coleg din ultimele bănci avea un tranzistor și ne spunea cât mai e scorul la meciurile jucate de echipele noastre – la orele după-amiezii, că nocturna era ceva rarisim – în cupele europene. Semifinalele Craiova – Benfica, Dinamo – Liverpool și Steaua – Anderlecht s-au jucat pe lumină.

Țin minte meciul Dinamo – Inter Milano. Fusese 1-1 pe San Siro, iar în ”Groapă”, după 90 de minute, tot 1-1. Urmau prelungirile. Pentru Dinamo. Pentru noi, elevii, urma ora de sport. Profesorul a fost îngăduitor și i-a lăsat pe câțiva să meargă la unul acasă (la mine!), ca să vadă cele două reprize de 15 minute.

Am ajuns, am dat drumul la televizor și surpriză. Transmisia fusese întreruptă, pentru că ținea Ceaușescu nu știu ce congres sau plenară și s-a lăbărțat scorniceșteanul pe ecran. Probabil cea mai frumoasă victorie obținută de Dinamo în ”Groapă” – meciul cu Hamburg s-a jucat pe stadionul 23 August – nu a fost difuzată integral.

„Internetul știe mai multe înjurături și acrobații sexuale decât toate stadioanele, cârciumile și pușcăriile la un loc”

Aseară, Dinamo era gata-gata să ajungă iar pe primul loc. Mi-e lene să caut de când n-a mai fost acolo – cred că din primul mandat al lui Băsescu. Și a fost un meci bun ăsta cu Craiova. Bun – la nivelul fotbalului nostru de acum. Dacă n-a fost bun, atunci a fost spectaculos.

La fel Otelul – FCSB sau CFR Cluj – U Cluj. Sistemul cu play-off și play-out, față de care am fost sceptic la început, garantează spectacolul. Mi-ar fi plăcut să se uite și cât mai mulți copii. O să spuneți că s-a înjurat cam mult. Să fim serioși.

Ce știa, în anii ’80, un elev de clasa a unșpea (și nu mă refer la matematică sau fizică) știe azi unul de-a șasea. Aud foarte des diverse doamne zicând ”copilul meu nu înjură, fiindcă așa ceva nu se întâmplă la noi în casă.” Eu mă dau cavaler și vreau să le cred.

Dar la ele în casă e internet și internetul știe mai multe înjurături și acrobații sexuale decât toate stadioanele, cârciumile și pușcăriile la un loc. Și pe urmă ne mirăm că ”ăsta mic n-a citit nici La Medeleni și Dumbrava minunată!” Ce Medeleni, dom’le? Ăsta mic a văzut Albă ca Zăpada porno, interpretată de MILF și GILF. Asta e faza soft. Că e și Alba ca Zăpada care se bărbierește.

Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
