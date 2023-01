Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: Răzvan Lucescu

Răzvan Ioan Boanchiș a scris în termeni laudativi despre Răzvan Lucescu, omul care face minuni cu PAOK. Editorialistul FANATIK a rămas impresionat de performanța antrenorului român, care, liderul Super Ligii elene.

Răzvan Ioan Boanchiș elogiază performanțele din Grecia ale lui Răzvan Lucescu

Costin Ștucan a făcut un reportaj foarte bun despre averea președintelui FRF. Mă bucur și nu prea să citesc exact ce anticipam în urmă cu nouă ani, când fotbalul românesc a fost destructurat.

Sunt trist pentru că degeaba am avut dreptate în 2014. Eram singur. Dacă tot am amintit de Ștucan, să știți că mai are un reportaj care îi va supraviețui. E vorba despre „Ticăloși fară glorie. Povestea celui mai dur cuplu de fundași din istoria Ligii 1″. Căutați-l! Are sigiliu.

În rest, Costin a ars-o pe o deontologeală îndreptată împotrivă fotbalului. Dar e bine că acest ziarist a descoperit (măcar) acum pustietatea pe care o văd eu instalându-se încă din 2014 încoace. Pe vremea lui Mircea Sandu, românii din fotbal cu cele mai mari salarii au fost, logic, fotbaliștii. Hagi și Gică Popescu, Dan Petrescu și Adrian Ilie, Mutu și Chivu.

Lângă ei era, salarial, doar Mircea Lucescu, antrenorul care a modernizat fotbalul românesc. În momentul ăsta, printre românii cei mai respectați fotbalistic, din toate punctele de vedere, nu se regăsește niciun fotbalagiu, iertați-mă că le zic așa, dar fotbaliști au fost Hagi și Răducioiu.

„A îngenuncheat forța, tradiția și un sistem ocult”

Cei mai apreciați români în fotbalul mondial sunt antrenorii. Oameni care au luat bacalaureatul pe vremea lui Ceaușescu. Nu mai avem un Hagi, dar îi avem, pe lângă Mircea Lucescu, pe Răzvan Lucescu și pe Olăroiu. Iar în siajul lor .

Săptămână trecută, Răzvan Lucescu a învins Panathinaikos Atena de două ori. Adică a îngenuncheat forța, tradiția și un sistem ocult. Acel 3-0 la Atena e mai mult decât ce s-a văzut pe tabela de marcaj. “Cooperativa” noastră veche, din anii 2000, e exact așa cum o arată numele, adică un C.A.P. prăpădit pe lângă corporația Atena – Pireu. Fotbalul are memorie scurtă, însă acest rezultat vă avea pecete și va fi reper.

Nu stiu ce va rămâne peste un sfert de veac din PAOK Salonic. Dar stiu că prin 2050, un marinar bătrân, sătul de valuri, le va povesti nepoților care urcă pe vaporaș, în dreptul Turnului Alb și coboară la Peraia – Epivates Beach (o plajă cu măslini în nisip, de lângă Salonic), “Bă, băieți, în urmă cu 25 – 30 de ani, când am bătut la Atena cu 3-0…”.

Doar doi fotbaliști internaționali (Paolo Maldini și Ionuț Lupescu) și-au depășit tații. Acum e loc să apară și primul antrenor. Ar fi avut o oarecare șansă Dușan Uhrin, dar a venit în România. Răzvan Lucescu a plecat din România și nu-l găsiți în nicio polemică de pe aici, “de pe plaiurile noastre”. Pe vremuri, s-ar fi spus că Răzvan “face cinste României”. Răzvan face reclamă României departe de zgomotele ei.