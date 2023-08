Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: Truditorii discreți și lăudărosul amuzant

Două chestii despre care nu se scrie, nu se vorbește: 1. Răzvan Lucescu a ajuns la victoria cu numărul 123 pentru PAOK Salonic, devenind . Dacă un antrenor prinde, la o echipă din campionatul nostru, 123 de meciuri (adica trei campionate și ceva) și pierde 60, e considerat veteran.

Editorial Răzvan Ioan Boanchiș

Nu avem în acest moment în Liga 1 un om care e pe aceeași bancă de 123 de meciuri. Iar 123 de victorii cred că au obținut doar Mircea Lucescu la Dinamo și Iordănescu la Steaua, în anii ’80.

Răzvan Lucescu a câștigat și campionatul cu a patra echipă din Grecia, pe care a dus-o și în primăvara cupelor europene. Pentru Salonic, primăvara europeană începea, până în 2022, când veneau primii turiști să comande caracatițe la terase.

2. Farul Constanța are 103 ani. În acest sezon a jucat deja șase partide în Conference League. Și mai are minimum două. Sau opt dacă intră în grupe. Știți câte jocuri în cupele europene a strâns Farul pana la Hagi? Zero.

Pe Farul a prins-o centenarul în Divizia B, dar există chiar și constănțeni care îl contestă pe Hagi. Și încă un lucru. Raportându-ne la numărul de selecții în națională, constănțeanul de pe locul doi e Ianis Hagi.

Și acum o chestie despre care se vorbește. “Chestia” se numește Meme Stoica. Memelușul – eu l-am poreclit asa în 2003. Scriu cu frână despre el, nu mai am încrâncenarea de altădată. Memelușul a pus o întrebare din categoria hodoronc-tronc.

El face mai multe schimbări la pauză decât noi”. În fotbalul românesc, elucubrația și logica se țin de mână la tribuna oficială.

Îmi aduc aminte de vremurile în care Memelușul povestea că e cel mai bun manager din fotbalul românesc și are peste 100 de jocuri în cupele europene.

Așa e. Dar n-a dat niciun gol, n-a luat niciun cartonaș galben și nu s-a accidentat. Dacă FCSB îi dorește binele, ar trebui să-și ducă dragul tulburat la munte. Într-o cabană izolată, ca să nu îi sperie pe elevii aflați în excursie, țipând la ei “sunt cel mai bun turist!”.