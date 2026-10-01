Sport

Edu Corlat ar putea fi primul român de la echipa mare a lui Real Madrid după Gică Hagi

Eduardo Corlat nu a împlinit încă vârsta majoratului, însă a făcut următorul pas la Real Madrid! Internaționalul de tineret ar putea ajunge într-o bună zi la echipa mare a „galacticilor”
Ciprian Păvăleanu
01.10.2026 | 06:00
Edu Corlat ar putea fi primul roman de la echipa mare a lui Real Madrid dupa Gica Hagi
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Eduardo Corlat a făcut următorul pas și va juca pentru Real Madrid U18. Foto: Colaj FANATIK
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Eduardo Corlat (17 ani), cunoscut în Spania drept „Edu”, este un fotbalist român născut și crescut în Spania, care evoluează pentru echipa de tineret a lui Real Madrid. În trecut, el a jucat pentru grupa U17, însă recent a fost avansat la categoria U18.

Eduardo Corlat, cu un pas mai aproape de echipa mare a lui Real Madrid

Odată cu numărul uriaș de români plecați la muncă în străinătate vor apărea foarte mulți fotbaliști tineri crescuți în țările din Vest, iar Edu Corlat este unul dintre exemple. El s-a născut în Spania, iar până în 2020 a fost crescut de Getafe. Ulterior, Corlat a ajuns la Real Madrid și a jucat pe rând la toate categoriile de vârstă, iar acum urmează U18.

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Pe când avea doar 13 ani, Edu a intrat în atenția tuturor în urma unui gol spectaculos împotriva Barcelonei U14. El a trimis o „ghiulea” din lovitură liberă și nu i-a dat nicio șansă portarului. Ajuns la echipa U18 a „los blancos”, Corlat mai are doar câțiva pași până ar putea ajunge la Real Madrid Castilla, de unde poate fi promovat la echipa mare.

Eduardo Corlat l-a impresionat pe Mircea Diaconescu, selecționerul României U17: „Scrie Real Madrid pe el”

Șansa fotbalului românesc este reprezentată chiar de acești copii crescuți în străinătate, care pot veni la naționala României cu o mentalitate diferită față de juniorii formați la cluburile din România. Deja avem exemple concrete la națională precum Rațiu sau Drăgușin, fotbaliști care nu au evoluat nici măcar o secundă în SuperLiga României, dar care se numără printre cei mai importanți „tricolori”.

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Mircea Diaconescu, selecționerul României U17, vede profesionalismul lui Real Madrid în Edu Corlat și este sigur că poate ajunge un fotbalist pe care naționala mare se va putea baza în viitorul apropiat: „Este un jucător (n.r. Eduardo Corlat) pe care scrie Real Madrid. Se vede în tot ceea ce face. Este foarte profesionist, capabil să joace sub orice presiune. Nu degeaba este căpitan la categoria lui de vârstă, la Real. Se simte foarte bine în colectiv și sperăm să nu-l pierdem.

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Dăncuș este, de asemenea, un copil foarte bun, unul dintre liderii generației. A debutat deja în prima ligă și a făcut-o pe merit. De fapt, toți sunt foarte buni. Nu am fi avut o problemă să-i înlocuim pe cei care au jucat mai mult, aveam cu cine”, a declarat recent Mircea Diaconescu, selecționerul României U17.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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