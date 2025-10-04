Sport

Eduard Danilof, noul comandant de la Steaua, vești uriașe pentru suporteri: „Trebuie să refacem parteneriatul!”

Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, l-a numit joi, 2 octombrie, pe Eduard Danilof drept noul comandant al CSA Steaua. Care a fost prima reacție a colonelului după ce a fost împuternicit cu noua funcție.
04.10.2025 | 09:45
Eduard Danilof noul comandant de la Steaua vesti uriase pentru suporteri Trebuie sa refacem parteneriatul
Prima reacție a lui Eduard Danilof după ce a devenit comandantul de la Steaua București. Foto: Colaj FANATIK

Eduard Danilof a oferit primele declarații pentru publicul stelist după ce a fost împuternicit de Ionuț Moșteanu cu funcția de conducător al „militarilor”. Colonelul și-a dezvăluit intențiile în calitate de comandant al echipei Steaua București.

Eduard Danilof, prima reacție în calitate de comandant al Stelei București

Eduard Danilof a devenit oficial noul comandant al CSA Steaua, numit de Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care l-a prezentat pe colonel pe pagina sa de social media.

În descrierea sa, Moșteanu a dezvăluit că Danilof este un veteran cu misiuni importante la nivel internațional, în Afganistan și Irak, dar și cu o bună experiență de management, după ce s-a ocupat de administrarea Stadionului Steaua. La o zi distanță, Eduard Danilof a oferit primele declarații pentru suflarea „roș-albastră”:

„Istoria este cea care ne dă privilegiul de a fi mândri, însă prezentul este cel care ne defineşte. Trecutul nostru este un reper, dar nu mai poate rămâne o scuză pentru lipsa de acţiune. Nu mai putem să ne raportăm în mod dezechilibrat doar la ceea ce a fost.

 Nu le putem cere sportivilor rezultate de nivelul anului 2026 dacă rămânem ancoraţi într-o perpetuă melancolie a rezultatelor trecute. E timpul să construim o cultură a responsabilităţii, a respectului şi a colaborării.

Ştim ce aşteptaţi. Ştim şi că în ultimii ani au existat momente de ruptură, confuzie şi dezamăgire. Este timpul să refacem parteneriatul nostru pe baze oneste, fără iluzii şi fără promisiuni neacoperite. Avem nevoie unii de ceilalţi”, a transmis Danilof.

Care sunt obiectivele noului comandant de la CSA Steaua

În postarea sa de pe Facebook, Ionuț Moșteanu a dezvăluit că Eduard Danilof are obiective clar stabilite pentru următoarele șase luni. Scopul final este de a reuși ca echipa de fotbal să se asocieze cu un privat și să poată promova în SuperLiga, după foarte mulți ani fără obiectiv, în urma cărora meciurile de Liga a II-a s-au transformat în simple amicale.

„Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate. Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează.

Avem două obiective clare: Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului și transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori. Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, a mai transmis Ionuț Moșteanu pe Facebook.

