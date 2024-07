Eduard Hellvig, candidat la președinție? Scenariul lansat de Dumitru Dragomir și ce se întâmplă cu plagiatul lui Mircea Geoană

La cea mai recentă ediție din MAX Profețiile lui Mitică, fostul șef al LPF a vorbit despre scenariul ca Eduard Hellvig să candideze la alegerile prezidențiale de la finalul anului.

Va intra Eduard Hellvig în cursa pentru Palatul Cotroceni? Scenariul lansat de Dumitru Dragomir și ce se întâmplă cu plagiatul lui Mircea Geoană

În această perioadă, pe scena politică internă este mare vâlvă în legătură cu .

ADVERTISEMENT

”Cine iese președintele României?”, a fost întrebarea pe care Horia Ivanovici, moderatorul producției ”MAX Profețiile lui Mitică”, i-a adresat-o lui Dumitru Dragomir la ediția din această săptămână a emisiunii.

În stilul său caracteristic, fostul șef al LPF a spus că, de îndată ce va afla numele intrate oficial în cursa pentru Cotroceni, va putea da un un verdict. Deocamdată, Mitică Dragomir îl vede favorit pe Marcel Ciolacu, însă o intrare în luptă a lui Eduard Hellvig ar putea schimba total datele problemei, crede acesta. Dragomir este de părere că o rupere a coaliției PSD-PNL va reprezenta un dezastru pentru cele două formațiuni, dar și pentru țară.

ADVERTISEMENT

”Să vedem cine candidează. Când apar candidații îți spun imediat cine iese. Dacă vine Hellvig este pericol mare și pentru Ciolacu. În acest moment, Ciolacu are cele mai mari șanse, dar dacă vine Hellvig e pericol. Pentru că se unește toată dreapta. Eu am avut încredere și în Ciucă.

Eu am o idee, dar nu vreau să se ia după mine. Le spun că dacă sparg coaliția și nu merg împreună pierd tot. Să se ducă unul președinte și unul premier. Dacă au spart coaliția s-au nenorocit toți și intră țara într-o criză de nu o mai scoatem iar 2-3 ani de zile, ca în 2008-2009.

ADVERTISEMENT

Nu îl înțeleg pe Iohannis, de ce nu îi cheamă la ei să îi liniștească. Împărțiți-vă funcțiile, să faci ca țara asta să înflorească, nu să se ofilească”, a spus Mitică Dragomir.

Ce spune Dumitru Dragomir despre situația lui Mircea Geoană și problema plagiatului

Dragomir a vorbit și despre din ultima perioadă. Mitică nu înțelege acest val de atacuri lansat de o parte a presei în direcția secretarului general adjunct NATO.

ADVERTISEMENT

”Nu știu ce au ăștia din presă cu Geoană. O parte din presă îl toacă bine de tot, în draci. Tocatul ăsta este prea devreme. L-au luat prea devreme, cum o luaseră pe Firea. De ce îl toacă lumea? Pentru că Geoană putea să fie președintele țării, dar nu are partid. El nu este un om rău. Nu e ca Băsescu”, spune Dragomir.

În ceea ce o privește pe Elena Lasconi, viitorul candidat la prezidențiale din partea USR, Mitică Dragomir are numai cuvinte de laudă. Cu toate acestea, nu o vede cu șanse reale la alegerile din toamnă.

”Este o doamnă serioasă, așa am văzut-o. Nu știu cât suport politic are din partea mai multor partide, că partidul ei nu face nimic. Nu cred că are șanse reale. Șanse reale are Simion. Și Ciolacu”, mai spune Mitică.

Eduard Hellvig, candidat la președinție? Scenariul lansat de Dumitru Dragomir și ce se întâmplă cu plagiatul lui Mircea Geoană