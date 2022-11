Eduard Irimia a dat lovitura la Hollywood: ”Era visul meu, încă de mic copil”

Eduard Irimia, unul dintre puținii invitați la petrecerea miliardarilor care a avut loc, de Halloween, la Castelul Bran, a reușit să își vadă visul cu ochii. Cunoscutul om de afaceri a devenit un nume respectat printre producătorii de la Hollywood.

Eduard Irimia a dat lovitura la Hollywood

Eduard Irimia este unul dintre producătorii celei mai noi pelicule de acțiune care va fi filmată în studiourile de la Hollywood. Filmul Fight Pride, regizat de Sheldon Lettich, va fi filmat anul viitor, în vară.

Lettich este un regizor respectat în lumea filmelor de acțiune, lansând carierele unor actori precum Jean Claude Van Damme și Marc Dacascos. El a publicat recent cartea „De la Vietnam la Van Damme”, despre cariera sa în lumea filmelor de acțiune.

În exclusivitate pentru FANATIK, că, în sfârșit, visul lui este pe cale să se împlinească, iar succesul pe care îl are la Hollywood îl motivează suplimentar. ”Am mai fost printre producătorii unor filme de acțiune care au avut succes.

Faptul că voi colabora cu Sheldon Lettich, regizorul care se confundă cu filmele de acțiune de la Hollywood, mă onorează. Era visul meu, încă de mic copil, să reușesc în acest domeniu, iar filmul Fight Pride, un film care are un scenariu fabulos pentru o peliculă de acțiune, mă ambiționează și mai mult să reușesc și în acest domeniu”, ne-a spus Eduard Irimia.

Fight Pride este povestea lui Yank, un muncitor siderurgic care simte că s-a ratat și care se împrietenește cu un băiat fără adăpost agresat, dar devine un luptător brutal după ce fiica unui magnat imobiliar îl recrutează pentru a fi reprezentantul ei într-o ligă ilegală de lupte.

Filmul, notează , este o călătorie dramatică, condusă de personaje, de auto-descoperire a unui copil proscris din societate și abuzat, care scăpa de probleme doar pentru a se trezi înconjurat de violență ca adult.

Eduard Irimia, lansare cu fast pentru documentarul despre Versace

Eduard Irimia ne-a dezvăluit că vestea că va colabora cu regizorul Sheldon Lettich nu este singura veste bună din cariera lui. Peste câteva zile, pe 22 noiembrie, el va merge în Dubai pentru lansarea oficială a documentarului pe care l-a produs despre viața creatorului Gianni Versace.

”Va fi lansarea oficială a documentarului. Apar nume uriașe în filmul despre viața de poveste a lui Giani Versace. Elton John, Cindy Crawford, Jon Bon Jovi, Naomi Campbell, zeci de alte nume mari din lumea modei, cu toții au colaborat pentru documentarul The Genius of Gianni Versace alive. Sunt foarte mândru că am fost implicat într-o producție de asemenea anvergură”, ne-a spus Eduard Irimia.

Mai mult, ne-a dezvăluit el, la evenimentul care va avea loc în Dubai vor participa nume mari din industria modei și a cinematografiei, motiv pentru care s-a implicat personal în organizarea momentului.

”Fiind coproducător la documentarul despre viața lui Gianni Versace, am ales ca locație Hotelul Pallazzo Versace din Dubai, acolo unde vom organiza, concomitent, și Gala iSucces și vom premia oameni celebri, personalități, din toată lumea, câștigători de premii Emmy, etc. Va fi și o campanie caritabilă pentru sprijinirea copiilor cu autism la nivel global”, a mai spus, pentru FANATIK, Eduard Irimia.

, unul dintre puținii români implicați în filme produse la Hollywood, în portofoliul său, ca producător, fiind pelicule precum The Protégé, în care joacă Michael Keaton, Samuel L. Jackson sau Maggie Q.