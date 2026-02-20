Eduard Novak a distrus performanța Juliei Sauter: „Trăiesc cea mai mare umilință! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”. Fanii s-au revoltat

ADVERTISEMENT

Julia Sauter a reușit să se claseze pe poziția a 17-a la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Deși aceasta este cea mai bună performanță a României din istorie, Eduard Novak s-a revoltat pe rețelele de socializare.

Eduard Novak a distrus performanța Juliei Sauter

Julia Sauter s-a născut în Germania, însă deține și cetățenia română. Sportiva a decis să concureze pentru România după ce a fost refuzată de nemți, lucru ce l-a înfuriat pe Eduard Novak.

Fostul ministru al sportului e de părere că nu avem motive de bucurie pentru că Julia Sauter s-a clasat pe locul 17. Eduard Novak consideră că e o umilință la adresa sportului de performanță românesc, asta în contextul în care triumful de la patinajul artistic se „vinde ca un rezultat al lui David Popovici”.

„Dacă am ajuns să ne bucurăm pentru locul 17 obținut de o nemțoaică care reprezintă România înseamnă ca am ajuns foarte rău!!!

Continui!! Trăiesc ceea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc!!Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!!”, a scris Eduard Novak pe contul oficial de Facebook.

Fanii s-au revoltat în comentarii

Fanii nu sunt de acord cu cele spuse de fostul ministru și au sărit în secțiunea de comentarii. și au tras un semnal de alarmă, Sauter nefiind susținută pe cât ar fi trebuit.

„Când muncești 3 joburi să îți poți susține cariera, ajungi în sfârșit la Olimpiadă la 28 de ani, când majoritatea sportivelor s-au lăsat, într-un sport unde se știe cât de avantajat ești la o vârstă mai fragedă, obții un punctaj care te-ar fi clasat pe locul 3 la europene, într-un sport fără o federație națională mult timp.

Locul 17 — denotă muncă pe persoană fizică, fără a avea o echipă, federație, care să te ajute și cu un bilet de avion către mondiale (de 2 ori a apelat la GoFundMe pentru a participa)”, s-a arătat într-un comentariu.

Un alt internaut a expus că performanța este uriașă, indiferent de proveniența Juliei Sauter. Totodată s-a amintit că Franța are majoritatea sportivilor naturalizați: „Dacă tăceai, filozof rămâneai. Și chiar e păcat. Erai un politician în care aveam speranțe și despre care credeam că ești mai bun de atât. Ai fost ministrul Sportului, ai văzut în ce condiții se antrenează sportivii noștri.

Acest loc 17 este cea mai bună clasare din istoria României la această probă. Iar locul 5 la bob este o performanță uriașă, având în vedere că nu există infrastructură adecvată în România pentru antrenament.

Crezi că francezilor le pasă, atunci când câștigă Campionatul Mondial la fotbal, dacă jucătorii lor sunt 100% francezi?”.

Cine este Eduard Novak

Eduard Novak a scris din perspectiva unui campion paralimpic la ciclism. El a devenit cel mai titrat sportiv paralimpic român, câștigând medalia de aur la Jocurile Paralimpice de la Londra (2012) în proba de urmărire C4 pe velodrom.

Totodată, Eduard Novak a ocupat funcția de ministru al Tineretului și Sportului în România (actual COSR) în perioada decembrie 2020 – iunie 2023. Fostul oficial a ieșit în evidență și prin „Legea Novak”, a .