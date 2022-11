Eduard Novak ar fi condus ilegal un vehicul al MTS: „Are dosar penal în urma unui accident şi a reparat maşina cu bani publici”. Reacția ministrului

Eduard Novak este acuzat că a deturnat bani publici, iar Sindicatul Sport și Tineret acuză că ministrul conduce mașina de serviciu ilegal și în interes personal.

Acuze grave la adresa lui Eduard Novak. I s-ar fi deschis un dosar penal: „Conducere fără permis”

Sindicatul Sport și Tineret a publicat un document în care se arată începerea urmării penale a ministrului Eduard Novak. Acesta poate fi consultat .

„Novak comite o infracţiune de fiecare dată când se urcă la volan” . Ba, mai mult, „Ministrul Sportului conduce ilegal maşina ministerului. Autoturismul instituţiei nu este modificat şi omologat conform Ordinul MTCT nr.2132/2005 – ANEXA Nr. 9: LISTA cu modificările speciale aduse autovehiculelor în scopul conducerii de către persoanele cu handicap”, sunt acuzațiile grave la adresa ministrului.

În plus, sindicaliştii mai transmit că „în urma sesizării organelor de urmărire penală a faptelor săvârşite în data de 13.06.2021 de Novak Carol-Eduard, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deschis dosarul penal nr.2984/P/2022.

În prezentul dosar penal se efectuează urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 2 din Codul penal, de încredinţare a unui vehicul unei persoane fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 3 din Codul penal şi de abuz în serviciu, faptă prevăzută de art.297 alin. 1 din Codul penal”.

„Ministrul Novak Carol-Eduard nu deţine un permis de conducere valabil pentru persoane cu handicap grav”

O altă neregulă ar fi faptul că mașina nu este modificată în așa fel încât să poată fi folosită de o persoană cu handicap: „Să constataţi că persoanele responsabile pentru producerea accidentului sunt Ministrul Sportului Novak Carol-Eduard şi şoferul ministerului, numitul (…), deoarece, pe de-o parte, ministrul Novak Carol-Eduard nu deţine un permis de conducere valabil pentru persoane cu handicap grav, iar autoturismul marca BMW X5 nu era adaptat în scopul conducerii de către persoanele cu handicap şi, pe de altă parte, şoferul ministerului a încredinţat autovehiculul unei persoane care nu avea dreptul de a-l conduce.

Să puneţi în vedere conducerii Ministerului Sportului să procedeze la repararea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin achitarea din fonduri publice a reparaţiilor autoturismului avariat prin recuperarea tuturor sumelor înaintate de către minister de la persoanele responsabile de producerea accidentului”, se mai anunță în cadrul comunicatului sindicaliștilor.

Eduard Novak respinge categoric toate acuzațiile: „E un atac josnic asupra unei persoane cu dizabilitate”

Eduard Novak a oferit prima reacție oficială pentru : „Eu am aviz să conduc orice maşină, deci nu am nevoie de o maşină specială, maşină transformată sau permis special care nu există. Aşa conduc de 23 de ani, iar maşina pe care am condus-o, a ministerului, anul trecut, a fost una întâmplătoare, deoarece şoferul din maşină s-a simţit rău şi am preluat maşina”, s-a apărat campionul paralimpic.

Ba, mai mult, Novak contraatacă și îi acuză pe cei de la Sindicatul Sport și Tineret că nu respectă persoanele cu dizabilități: „Eu nu am condus ilegal, am permisul de conducere valid şi atacul acesta asupra unei persoane cu dizabilitate este unul sub centură şi josnic”.

Eduard Novak este dispus chiar să meargă în instanță pentru a i se face dreptate: „Dar vom proceda şi noi şi vom face toate demersurile ca persoanele care atacă în acest fel să răspundă în faţa legii”.

Eduard Novak: „Eu nu am fost chemat niciodată de către Parchet la vreo audiere”

a spus că nu cunoaște foarte multe detalii despre acest dosar și nu a fost contactat oficial de către nimeni până în acest moment: „Eu nu am fost chemat niciodată de către Parchet la vreo audiere. Cu siguranţă, autorităţile competente să verifice toate informaţiile, au toată baza de date şi cine a elaborat carnetul meu, în aceşti 23 de ani şi să decidă în cauză.

Eu, până acum, nu am nicio informaţie despre acest dosar. Nu a fost niciun interes personal. A fost deplasare către Bucureşti pentru a-mi desfăşura activitatea de ministru”.

În privința acuzațiilor că și-a reparat autoturismului cu banii ministerului, Novak explică: „Cine ar fi trebuit să plătească? Aparţine de Minister, trebuie plătită de către Minister. Se întâmplă un accident de acest gen cu toată lumea, deci nu văd de ce trebuia să fie plătit de către ministru sau de către cine a făcut un astfel de accident

Novak cataloghează drept „o aberaţie” și afirmaţia conform căreia firma de asigurări a refuzat plata daunelor provocate mașinii ministerului deoarece autovehiculul nu ar fi fost „condus legal”: „În acel moment această maşină nici nu a avut CASCO”, a adăugat ministrul, în acest context.