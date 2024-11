Eduard Novak, despre acuzele că stă în hotelul sportivilor la un tarif preferențial: “Am devenit cel mai important turist din București”

în cadrul emisiunii TATULICI LA FANATIK. Fostul ministru al Tineretului și Sportului s-a amuzat în momentul în care a fost întrebat dacă stă la hotelul sportivilor pentru suma de doar 45 de lei pe noapte.

Eduard Novak, răspuns sarcastic la întrebarea adresată de Mihai Tatulici

Novak a negat acuzația și a explicat care este motivul pentru care merge la hotelul sportivilor. Candidatul UDMR are nevoie să se afle în contact cu partenerii din echipa sa de ciclism.

Eduard Novak a transmis ironic și iritat faptul că a devenit cel mai important turist din București, în contextul campaniei electorale în urma căreia va fi stabilită noua componență a Legislativului.

”Nu sunt zgârcit de fire și nu îmi doresc prea mulți bani. Toată viața mea am împrăștiat tot. Nu, nu e adevărat (n.r.- că stă la hotelul sportivilor și plătește 45 de lei pe noapte).

Chiar m-au întrebat pe ce bază stau eu acolo. Și le-am spus că de 20 de ani eu am o echipă de ciclism finanțată de București. Și în perioada aceasta chiar trebuie să mă duc să vorbesc cu partenerii mei pentru a întreține această echipă privată.

Nu primim bani de la stat (n.r.- de la un minister). Chiar ieri am împlinit 20 de ani. Chiar am o problemă cu asta. De obicei banii vin și pleacă repede. Speculația e la ordinea zilei. Am devenit cel mai important turist din București”, a declarat Eduard Novak, la .

Eduard Novak, palmares impresionant la Jocurile Paralimpice

În 2012, la Jocurile Paralimpice de la Londra, Eduard Novak a cucerit medalia de aur în proba de urmărire C4 pe pistă. Tot în capitala Angliei a obținut și argintul la contratimp C4 pe șosea.

Anterior, la Jocurile Paralimpice de la Beijing din 2008, Eduard Novak a câștigat tot medalia de argint. A realizat această performanță în proba contratimp LC2 pe șosea.

Ultima medalie adusă României de fostul ministru al Tineretului și Sportului s-a petrecut la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Novak și-a adjudecat argintul la urmărire C4 pe pistă.

