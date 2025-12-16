Eduard Novak, reacție dură după ce Nicușor Dan i-a blocat legea: „Ne prefacem că suntem cei mai buni. Ceva nu e bine!”

ADVERTISEMENT

Președintele României, Nicușor Dan, a decis să trimită la Curtea Constituțională legea cunoscută în spațiul public drept „Legea Novak”. Astfel, a blocat promulgarea actului normativ până la un verdict al judecătorilor CCR. Șeful statului contestă constituționalitatea proiectului. Mai mult, susține că prevederile sale ridică probleme serioase legate de discriminare și de respectarea principiilor europene privind libertatea muncii. Fostul ministru al Sportului a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK, după anunțul făcut de președinte.

Nicușor Dan a trimis „Legea Novak” la CCR!

să aibă permanent în componență, pe tot parcursul unui joc, cel puțin 40% sportivi români, în caz contrar urmând să fie sancționate cu amenzi cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de lei.

ADVERTISEMENT

a fost justificată prin dorința de a proteja și promova sportivii autohtoni, însă a stârnit reacții puternice din partea cluburilor și a mediului sportiv, care consideră că măsura este una rigidă și greu de aplicat în sportul profesionist.

Ce spune Eduard Novak despre decizia lui Nicușor Dan de a trimite legea la CCR

Eduard Novak a acordat o reacție, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce Nicușor Dan, președintele României, a făcut o postare pe rețelele de socializare în care anunța că legea va fi trimisă la CCR pentru a fi verificată dacă respectă sau nu constituționalitatea.

ADVERTISEMENT

„Dânsul are tot dreptul să facă orice acțiune care este în atribuțiile sale. Ceea ce știu eu este că, pe acest text de lege, există o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cred că Înalta Curte este îndreptățită și are puterea decizională să spună dacă se respectă dreptul la muncă sau nu. Acolo toate lucrurile sunt bine scrise.

ADVERTISEMENT

Mi se pare că declarația este un pic prea prematură, să zic așa. Consider că această lege a străbătut toate etapele, mai mult, probabil, decât orice altă propunere de lege, având deja la bază o hotărâre a Înaltei Curți. Are avizul de la Guvern, are avizul de la Agenția Națională de Sport, a trecut de toate comisiile juridice. Cred că, până la acest punct, au fost unele opinii sau verificări care puteau spune dacă sunt sau nu probleme.

(n.r. Sunteți dezamăgit că s-a ajuns aici?) Normal că sunt dezamăgit. România nu mai excelează la niciun sport de echipă. România nu are, în afară de volei și polo, vreo măsură de protecție a sportivilor autohtoni față de marile puteri care sunt în topul mondial. Ei au măsuri de protecție, iar noi ne prefacem că suntem cei mai buni și că noi trebuie să dăm direcția. Nu înțeleg. Dacă ei sunt cei mai buni, au măsuri de protecție, ei dau direcția, iar noi spunem, fără măsuri de protecție, care trebuie să fie adevărul. Ceva nu e bine.

ADVERTISEMENT

Sper ca decizia CCR să fie favorabilă. Nu văd ce poate să fie neconstituțional. Vorbim de 40% sportivi români în România, nu 60%”, a declarat Eduard Novak, în exclusivitate pentru FANATIK.