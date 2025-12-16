Sport

Eduard Novak, reacție dură după ce Nicușor Dan i-a blocat legea: „Ne prefacem că suntem cei mai buni. Ceva nu e bine!”

Prima reacție a lui Eduard Novak, fostul ministru al Sportului, despre decizia lui Nicușor Dan de a-i trimite legea la CCR. „Normal că sunt dezamăgit. Declarația este un pic prea prematură”.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
16.12.2025 | 19:53
Eduard Novak reactie dura dupa ce Nicusor Dan ia blocat legea Ne prefacem ca suntem cei mai buni Ceva nu e bine
EXCLUSIV FANATIK
Reacția lui Eduard Novak după anunțul făcut de Nicușor Dan
ADVERTISEMENT

Președintele României, Nicușor Dan, a decis să trimită la Curtea Constituțională legea cunoscută în spațiul public drept „Legea Novak”. Astfel, a blocat promulgarea actului normativ până la un verdict al judecătorilor CCR. Șeful statului contestă constituționalitatea proiectului. Mai mult, susține că prevederile sale ridică probleme serioase legate de discriminare și de respectarea principiilor europene privind libertatea muncii. Fostul ministru al Sportului a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK, după anunțul făcut de președinte.

Nicușor Dan a trimis „Legea Novak” la CCR!

„Legea Novak” prevede obligativitatea ca echipele din competițiile sportive interne să aibă permanent în componență, pe tot parcursul unui joc, cel puțin 40% sportivi români, în caz contrar urmând să fie sancționate cu amenzi cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Inițiativa, asociată cu fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, a fost justificată prin dorința de a proteja și promova sportivii autohtoni, însă a stârnit reacții puternice din partea cluburilor și a mediului sportiv, care consideră că măsura este una rigidă și greu de aplicat în sportul profesionist.

Ce spune Eduard Novak despre decizia lui Nicușor Dan de a trimite legea la CCR

Eduard Novak a acordat o reacție, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce Nicușor Dan, președintele României, a făcut o postare pe rețelele de socializare în care anunța că legea va fi trimisă la CCR pentru a fi verificată dacă respectă sau nu constituționalitatea.

ADVERTISEMENT
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald...
Digi24.ro
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump

„Dânsul are tot dreptul să facă orice acțiune care este în atribuțiile sale. Ceea ce știu eu este că, pe acest text de lege, există o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cred că Înalta Curte este îndreptățită și are puterea decizională să spună dacă se respectă dreptul la muncă sau nu. Acolo toate lucrurile sunt bine scrise.

ADVERTISEMENT
Fără milă! Și-a aflat sentința:
Digisport.ro
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"

Mi se pare că declarația este un pic prea prematură, să zic așa. Consider că această lege a străbătut toate etapele, mai mult, probabil, decât orice altă propunere de lege, având deja la bază o hotărâre a Înaltei Curți. Are avizul de la Guvern, are avizul de la Agenția Națională de Sport, a trecut de toate comisiile juridice. Cred că, până la acest punct, au fost unele opinii sau verificări care puteau spune dacă sunt sau nu probleme.

(n.r. Sunteți dezamăgit că s-a ajuns aici?) Normal că sunt dezamăgit. România nu mai excelează la niciun sport de echipă. România nu are, în afară de volei și polo, vreo măsură de protecție a sportivilor autohtoni față de marile puteri care sunt în topul mondial. Ei au măsuri de protecție, iar noi ne prefacem că suntem cei mai buni și că noi trebuie să dăm direcția. Nu înțeleg. Dacă ei sunt cei mai buni, au măsuri de protecție, ei dau direcția, iar noi spunem, fără măsuri de protecție, care trebuie să fie adevărul. Ceva nu e bine.

ADVERTISEMENT

Sper ca decizia CCR să fie favorabilă. Nu văd ce poate să fie neconstituțional. Vorbim de 40% sportivi români în România, nu 60%”, a declarat Eduard Novak, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cauzele declinului lui Denis Alibec la FCSB. Atacantul, propus în direct la marea...
Fanatik
Cauzele declinului lui Denis Alibec la FCSB. Atacantul, propus în direct la marea rivală a roș-albaștrilor: „Are nevoie de unul ca el”
E gata! Noul stadion Dinamo a depășit și ultimul obstacol: „Să dăm drumul...
Fanatik
E gata! Noul stadion Dinamo a depășit și ultimul obstacol: „Să dăm drumul la treabă!”
Crăciun vișiniu într-o piață din București! Jucătorul străin de la Rapid a refuzat...
Fanatik
Crăciun vișiniu într-o piață din București! Jucătorul străin de la Rapid a refuzat să mănânce un produs adorat de mulți români
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Dumitru Dragomir s-a trezit cu o fată în camera de hotel: 'Făceau ce...
iamsport.ro
Dumitru Dragomir s-a trezit cu o fată în camera de hotel: 'Făceau ce voiau, era lumea lor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!