Eduard Pap, „nașul” lui Florin Tănase. Portarul lui Csikszereda i-a apărat vârfului de la FCSB un nou penalty după aproape 5 ani de la precedentul. Video

ADVERTISEMENT

FCSB are un meci extrem de important în etapa 24 din SuperLiga. Bucureștenii joacă pe teren propriu cu Csikszereda, iar Florin Tănase a ratat de la 11 metri în prima repriză. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Florin Tănase a ratat penalty în FCSB – Csikszereda. Eduard Pap i-a refuzat golul 100

FCSB luptă pentru calificarea în play-off, iar primul test în cursa către primele 6 este cel de pe teren propriu cu Csikszereda. Pe o vreme nu tocmai prielnică fotbalului, la București ningând la ora meciului, campioana României a avut o primă repriză nu tocmai genială.

ADVERTISEMENT

În minutul 28, . Cel care și-a asumat responsabilitatea executării loviturii de la 11 metri a fost nimeni altul decât Florin Tănase.

Eduard Pap a ghicit însă colțul, el sărind în partea dreaptă (cum privești către poartă) . Conform platformei , Florin Tănase are 99 de goluri pentru FCSB în întreaga carieră, iar Pap i-a refuzat astfel golul „centenar”. Bucureștenii au reușit însă să deschidă apoi scorul,

ADVERTISEMENT

Eduard Pap l-a mai „blocat” o dată pe Florin Tănase de la punctul cu var

În sezonul 2021/2022, Eduard Pap îi mai refuza lui Florin Tănase un penalty. Pe 15 iulie 2021, FC Botoșani juca acasă cu FCSB. În minutul 56, Octavian Popescu scotea o lovitură de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase a fost cel care a luat balonul pentru a executa lovitura de pedeapsă, însă Eduard Pap, portarul moldovenilor atunci, a reușit o paradă asemănătoare cu cea din prezent.

La câte penalty-uri ratate a ajuns Florin Tănase în carieră

Florin Tănase este un specialist al loviturilor de la 11 metri, reușind deseori să aducă puncte importante pentru FCSB după asemenea faze. În meciul cu Csikszereda, decarul „roș-albaștrilor” a bifat cel de-al 6-lea penalty ratat în Superliga în carieră, din 48 executate în total.

ADVERTISEMENT

Cea mai recentă astfel de reușită din partea lui Florin Tănase a fost în meciul cu Rapid, câștigat de FCSB cu 2-1 pe Arena Națională în etapa 21 (ultima partidă oficială din 2025).