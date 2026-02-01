Sport

Eduard Pap, „nașul” lui Florin Tănase. Portarul lui Csikszereda i-a apărat vârfului de la FCSB un nou penalty după aproape 5 ani de la precedentul. Video

Florin Tănase a ratat un nou penalty după ce s-a aflat față în față cu Eduard Pap. Vezi pe Fanatik.ro detalii despre faza petrecută în etapa 24 din SuperLiga și când s-a mai întâmplat acest scenariu.
Cristian Măciucă, Mihai Dragomir
01.02.2026 | 21:08
Eduard Pap a apărat din nou un penalty al lui Florin Tănase, după aproape 5 ani de la precedentul. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB are un meci extrem de important în etapa 24 din SuperLiga. Bucureștenii joacă pe teren propriu cu Csikszereda, iar Florin Tănase a ratat de la 11 metri în prima repriză. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Florin Tănase a ratat penalty în FCSB – Csikszereda. Eduard Pap i-a refuzat golul 100

FCSB luptă pentru calificarea în play-off, iar primul test în cursa către primele 6 este cel de pe teren propriu cu Csikszereda. Pe o vreme nu tocmai prielnică fotbalului, la București ningând la ora meciului, campioana României a avut o primă repriză nu tocmai genială.

În minutul 28, FCSB a primit însă un penalty după un henț comis în careu de către Palmeș. Cel care și-a asumat responsabilitatea executării loviturii de la 11 metri a fost nimeni altul decât Florin Tănase.

Eduard Pap a ghicit însă colțul, el sărind în partea dreaptă (cum privești către poartă) VEZI VIDEO AICI. Conform platformei Transfermarkt, Florin Tănase are 99 de goluri pentru FCSB în întreaga carieră, iar Pap i-a refuzat astfel golul „centenar”. Bucureștenii au reușit însă să deschidă apoi scorul, Juri Cisotti trecându-și numele pe tabela marcatorilor așa cum a făcut-o și cu Fenerbahce în Europa League.

Eduard Pap l-a mai „blocat” o dată pe Florin Tănase de la punctul cu var

În sezonul 2021/2022, Eduard Pap îi mai refuza lui Florin Tănase un penalty. Pe 15 iulie 2021, FC Botoșani juca acasă cu FCSB. În minutul 56, Octavian Popescu scotea o lovitură de la 11 metri.

Florin Tănase a fost cel care a luat balonul pentru a executa lovitura de pedeapsă, însă Eduard Pap, portarul moldovenilor atunci, a reușit o paradă asemănătoare cu cea din prezent. VEZI VIDEO AICI.

La câte penalty-uri ratate a ajuns Florin Tănase în carieră

Florin Tănase este un specialist al loviturilor de la 11 metri, reușind deseori să aducă puncte importante pentru FCSB după asemenea faze. În meciul cu Csikszereda, decarul „roș-albaștrilor” a bifat cel de-al 6-lea penalty ratat în Superliga în carieră, din 48 executate în total.

Cea mai recentă astfel de reușită din partea lui Florin Tănase a fost în meciul cu Rapid, câștigat de FCSB cu 2-1 pe Arena Națională în etapa 21 (ultima partidă oficială din 2025).

  • 11 goluri are Florin Tănase în acest sezon
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
