Eduard Radaslavescu, pericol uriaș pentru FCSB! Cum l-a revitalizat Gheorghe Hagi după transferul la Farul

, după două sezoane petrecute la FCSB. Se pare că tânărul fotbalist a „renăscut” în tricoul echipei lui Gică Hagi și poate fi un adevărat pericol pentru FCSB în meciul direct.

Eduard Radaslavescu, arma secretă a lui Gică Hagi contra celor de la FCSB

Gică Hagi a mai reușit un miracol în privința unui jucător aflat în declin. „Regele” l-a revitalizat pe Eduard Radaslavescu, etapa trecută.

În acest sezon, mijlocașul de 20 de ani a reușit să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă în 18 meciuri oficiale. Revenirea sa la echipa dobrogeană a fost o decizie înțeleaptă, după ce experiența sa la FCSB a fost catastrofală.

În vara anului 2022, Gigi Becali plătea suma de 850.000 de euro pentru „perla” lui Gică Hagi. Radaslavescu era adus ca o tânără speranță cu potențial de creștere enorm, însă nu a fost așa.

În 47 de apariții în total pentru campioana României, el a marcat doar două goluri, evoluțiile sale nefiind convingătoare. El părăsea gratis echipa bucureșteană în această vară chiar după Supercupa câștigată contra Corvinului Hunedoara (3-0).

Cum a descris Eduard Radaslavescu perioada petrecută la FCSB

Tânărul jucător a impresionat în acest sezon și la reprezentativa U20 a României. După meciul România U20 – Portugalia U20, încheiat 1-1, Eduard Radaslavescu a vorbit despre experiența sa la FCSB.

: „Nu-mi pare rău! Am fost foarte fericit că am jucat la FCSB. Am reușit să câștig trofee. Cum am spus și atunci. A fost echipa mea de suflet și o să rămână mereu”.

El a punctat în Cupa României în remiza cu Hermannstadt (1-1), după ce marcase ultima dată pe 5 decembrie 2022 (FCSB – CS Mioveni 5-1).

La 20 de ani, Radaslavescu este cotat la suma de 400.000 de euro. Acesta a cucerit alături de FCSB campionatul (2023/2024) și Supercupa României (2024). El are șansa să se răzbune pe fosta echipă duminică, 15 decembrie.

Farul Constanța – FCSB se va juca de la ora 20:45