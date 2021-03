Eduard Stăncioiu, interviu special la 40 de ani: „Cel mai tensionat meci din carieră! Am plecat cu duba Jandarmeriei!” Exclusiv

Eduard Stăncioiu împlinește 40 de ani pe data de 3 martie, iar portarul a mărturisit cum a refuzat-o pe Dinamo și a recunoscut că cele mai frumoase momente din carieră le-a petrecut la Târgu Mureș. Triplu campion cu CFR Cluj, Edi a vorbit printre altele și despre cel mai tensionat meci din carieră, în urma căruia a părăsit stadionul cu duba Jandarmeriei și consideră că Bălgrădean nu a procedat corect atunci când a semnat cu ardelenii fără ca cei de la FCSB să știe. Fostul fotbalist a suprins după ce a declarat că patronul cu care s-a înțeles cel mai bine a fost Mihai Rotaru, însă nu același lucru se poate spune despre relația cu Corneliu Papură.

FANATIK l-a contactat pe fostul jucător pentru un interviu eveniment, în care am pus pe „hârtie” întregul parcurs al unuia dintre cei mai buni portari din fotbalul românesc.

Fostul portar al lui CFR Cluj, ASA Târgu Mureș, FCSB și Universitatea Craiova are o carieră fabuloasă, cu nu mai puțin de opt trofee și o participare la EURO 2008.

Interviu aniversar cu Edi Stăncioiu: „La Târgu Mureș m-am simțit cel mai bine. Cum a intrat în conflict cu CFR”

Edi Stăncioiu la 40 de ani… Ai vreun regret legat de cariera ta?

– Ha, ha! Nu neapărat regrete, dar îți dai seama că oricine ar schimba ceva în cariera lui! Eu nu cred că există vreun fotbalist care nu ar schimba. Dar e mult spus regret. Aș schimba lucruri sau aș lua alte decizii.

De ce nu ai jucat niciodată în străinătate?

– Păi nu au fost oferte! Nu am fost în postura să aleg. Aș fi făcut-o.

Ești suporter al vreunei echipei?

– Sportul Studențesc! Acolo am crescut din 1987, de la șase ani și până în 2006. A fost un club extraordinar. Îmi pare rău că a dispărut. În 2004-2005 am avut o serie de aproape 500 de minute fără gol primit. A fost un grup extraordinar la Sportul, o trupă mișto și băieți de caracter. Păcat că nu am câștigat și trofee, dar a fost o perioadă foarte frumoasă. Am mai avut și la CFR o perioadă asemănătoare.

„Am avut o întâlnire cu Cristi Borcea. Nu mi-a convenit oferta de la Dinamo!”

Ai fost dorit de Dinamo…

– Așa este. Am avut o întâlnire cu domnul Cristi Borcea, dar după aceea nu s-a mai concretizat nimic. Nu mi-a convenit oferta. Era chiar în atunci înainte să plec de la Sportul. Nu îmi pare rău că nu m-am dus la Dinamo. Nu știu dacă era bine sau rău.

Crezi că meritai mai multe meciuri la echipa națională?

– Nu cred că meritam! Am jucat un singur meci într-un amical cu Muntenegru, exact înainte de EURO. Erau portari foarte buni atunci. Nu puteam să joc înaintea lui Bogdan Lobonț sau Dani Coman. Erau portari foarte buni. Sincer îți spun că nu cred că meritam.

„Am venit la EURO 2008 din vacanță! E apogeul carierei unui fotbalist participarea la un turneu final”

Ai prins lotul pentru EURO 2008 la mustață. După ce s-a accidentat Dani Coman…

– Da, eram în vacanță! Nu mi-a venit să cred când am primit telefonul de la antrenorul secund al lui Victor Pițurcă. A fost o șansă unică pentru mine! Și m-am bucurat de fiecare secundă petrecută acolo alături de băieți. E apogeul carierei să participi la un turneu final. E un vis îndeplinit. Te simți realizat. Fiecare zi de acolo petrecută în anturajul și atmosfera echipei naționale e o amintire pe care o prețuiesc și de care sunt mândru. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea băieților, cum am jucat și cu ne-am dăruit.

Ce planuri ai legate de fotbal?

– Nu prea îmi place direcția în care se îndreaptă lucrurile în fotbalul românesc și am decis să stau departe de fotbal, de aceea nici nu am apărut în presă. E posibil să revin. Trebuia să fiu antrenor secund la Voluntari, dar am refuzat.

„Rămâneam cu Mutu după antrenamente și îmi bătea lovituri libere”

Ai fost cu Adrian Mutu în Emiratele Arabe Unite la Al Wahda…

– Da, dar a fost doar un cantonament. Dar a venit oferta de la Craiova și m-am întors. Pe mine și pe Adi ne leagă o prietenie foarte strânsă. La națională rămâneam împreună după antrenamente și executam lovituri libere. Era o competiție între noi, presărată cu glume și ambiții.

Ai pus umărul la primul event din istoria lui CFR Cluj.

– A fost un moment special. Întredevăr poate cele mai importante dintre cele opt trofee. E greu să aleg unul. La primul event emoțiile au fost altele!

„A fost cel mai tensionat meci din carieră. După meciul de titlu cu U Cluj am plecat de la stadion cu duba!”

Obținut în urma acelui meci de pomină cu U Cluj, cu scandalul „Valiza”

– A fost cel mai tensionat meci din cariera mea pentru că jucam cu titlul pe masă și împotriva marii rivale: U Cluj. Cei de la București nu înțeleg această rivalitate. A fost tensiune mare și înainte, în timpul meciului și după. Țin minte că am ieșit de acolo în duba Jandarmeriei. A fost și un incident cu un jandarm atunci. Cred că a fost grav rănit sau chiar omorât de suporteri. E o rivalitate foarte mare și să câștigi titlul chiar pe terenul lor e cu atât mai important. E comparabilă cu Steaua – Dinamo.

Te-ai simțit cu adevărat fotbalist când ai ajuns în Champions League?

– Cu siguranță. A fost comparabil cu EURO 2008. Am avut trei participări în grupele Ligii Campionilor și am avut șansa să întâlnim niște fotbaliști incredibili. Prima victorie chiar la Roma pe Olimpico rămâne cea mai importantă, ca punct de referință.

„Meciul cu Roma rămâne cel mai important din carieră!”

E cel mai important meci din cariera ta?

– Prin prisma rezultatului, da. Îmi aduc aminte parcă a fost ieri. Tot meciul cap-coadă. A fost un meci deosebit și de neuitat. Apoi următoarea partidă cu Chelsea, la fel. Să ai ocazia să joci alături de niște legende și să o facem destul de bine.

Care au fost cei mai buni doi stoperi pe care i-ai avut coechipieri?

– De la CFR Cluj cred că Alcantara și Cadu. Au fost mulți, e foarte greu să aleg. Clar, Cadu. Și Gabi Tamaș.

Atacantul care ți-a creat cele mai multe probleme?

– Și aici au fost mulți. Cu Kapetanos aveam meciuri grele, Claudiu Niculescu, la fel. Mai ales din lovituri libere mă punea în dificultate.

„La CFR se dorea să se meargă pe mâna străinilor, iar eu nu eram apreciat de conducere. Am fost trimis și la echipa a doua”

Care a fost cel mai dificil moment la CFR Cluj?

– Au fost foarte multe momente grele! Acolo se dorea mai mult să se meargă pe mâna străinilor, iar eu nu eram atât de apreciat de către conducere și nu mi-a fost ușor. Ne-am despărțit până la urmă frumos. Au fost momente când am fost trimis și pe la echipa a doua și nu mi-a fost deloc ușor să continui.

De ce nu ai mai continuat la CFR Cluj?

– Pur și simplu mi-am terminat contractul. La toate echipele la care am jucat am plecat doar la finalul contractului. Niciodată nu m-am transferat pe bani! Mi-am respectat cuvântul și contractul și am ținut mult la asta. E definitoriu pentru mine.

„Arlauskis a venit la CFR Cluj să joace! Asta e clar”

Arlauskis tocmai a revenit la CFR Cluj. Cum vezi lupta dintre el și Bălgrădean?

– Arlauskis a venit să joace! E clar. Va juca cine e mai în formă. La portari nu există sistem rotație din punctul meu de vedere. Doar să joace în alte competiții. E vorba de încredere și de meciuri în picioare.

Ai reveni la CFR Cluj într-o funcție? Ești apreciat acolo…

– Cât de cât… Nu știu ce să îți zic acum. Ți-am spus, am vrut să stau cât mai departe de fotbal. Nu am vrut să continui, dar pe viitor nu știi ce se poate întâmpla. Nu e pentru mine antrenoratul câteodată. Aștept să fac școala și apoi să mă simt eu în stare că pot să dau maximum, de aceea nu am acceptat să merg la Voluntari cu Bogdan Andone. Așa că prefer să nu fac nimic.

Cum vezi lupta la titlu în acest sezon?

– Va fi o bătălie în trei, dar CFR și FCSB au clar prima șansă. CFR are în plus experiența și maturitatea. Și omogenitatea jucătorilor aduși de pe vremea lui Dan Petrescu.

„CFR a reușit cele mai mari performanțe cu Dan Petrescu! Noi am luat trei titluri în șase ani!”

Cum s-a schimbat CFR cu Edi Iordănescu față de perioada Petrescu?

– Sunt câteva schimbări pozitive, dar să știi că la final tot ceea ce contează sunt rezultatele, nu cum ai jucat. CFR Cluj a obținut cele mai mari performanțe din istorie cu Dan Petrescu pe bancă. Noi am am luat trei titluri în șase ani! Nu contează estetica, ci ce produce. Evident cu Dan Petrescu. Că jucam noi mai spectaculos e irelevant. Nimeni nu mai ține cum ai jucat. Cei care contestă jocul CFR-ului din perioada lui Dan Petrescu sunt doar răutăcioși și invidioși datorită performanțelor.

Cu cine mai ții legătura de la CFR?

– Nu cu mulți. Mai vorbesc ocazional cu Ciprian Deac și Panin sau Minteuan. Îmi place foarte mult de la CFR Cluj Deac. E cel mai bun jucător. De când eram colegi e un profesionist și un jucător care își merită statutul de veteran în adevăratul sens al cuvântului. E de 13 ani, incredibil cum trece timpul.

Tu îl cunoști pe Neluțu Varga? E diferit de Gigi Becali?

– Da, sigur. Îl cunosc de foarte mult timp! E aproape de CFR Cluj cu mult timp înainte să fie patronul echipei. Ne cunoaștem personal și avem o relație bună. Nu e deloc străin de club. Toți oamenii sunt diferiți. Fiecare cu filosofia lui!

„Perioada petrecută la Târgu Mureș a fost cea mai frumoasă din carieră, chiar dacă am pierdut dramatic titlul”

Apoi ai mers la Târgu Mureș. De la retrogradare, ați jucat cu titlul pe masă…

– Am pierdut în ultima etapă. De fapt în ultimele etape! Am pierdut în minutul 90 la Mediaș și atunci a început decăderea. Am pierdut și cu Astra și nu am reușit să câștigăm cu Oțelul Galați, care era retrogradată! M-am simțit cel mai bine la Mureș. A fost extraordinar, acolo s-a născut și băiețelul meu și a fost cea mai frumoasă perioadă pentru mine. Deci da, e cel mai mare regret din carieră că nu am luat titlul cu ei.

Cum ați putut să reveniți după ce ați schimbat trei antrenori?

– Eram jucători cu foarte mare experiență și ne-a trebuit ceva timp să ne cunoaștem și să putem juca ca o echipă. Apoi a venit Liviu Ciobotariu în iarnă și a fost foarte bine pentru noi. Un antrenor foarte bun și respectuos. Ne-a ajutat foarte mult stilul ei.

Cum poate ajunge un club care se bate la titlu să dispară brusc de parcă nu a existat niciodată?

– A fost dat pe mâna unor oameni fără școală, fără pregătire, fără absolut nimic! Când la nivel decizional se întâmplă astfel de lucruri e foarte greu să supraviețuiască! E greu cu bugetele unor echipe finanțate din bani publici. Înțeleg asta, dar acolo au fost decizii foarte proaste. Nu știu nimic despre premierea adversarilor și chiar nu mă interesează. Noi trebuia doar să câștigăm acel meci.

„Am acceptat fără să stau pe gânduri oferta celor de la FCSB!”

Cum ai ajuns la FCSB?

– A fost o ofertă pentru Cojocaru și aveau nevoie de un portar. M-au contactat pe mine și am acceptat fără să stau prea mult pe gânduri și am venit de la Târgu Mureș. Nu am avut nicio problemă cu nimeni acolo. Mi-am văzut de treabă.

Meritai să joci mai mult la FCSB?

– La fotbal să știi că nu prea e pe merite! Așa a fost situația. Am acceptat ce s-a întâmplat și am mers mai departe. Pot fi și alte interese. Interesul clubului primează întotdeauna! Eu tot timpul am respectat asta și e cel mai important lucru pe care l-am învățat acolo.

Niță merita să fie titular pentru că era un portar foarte bun și voiau să îl vândă afară. Era în formă foarte bună și eu am fost adus acolo să intru dacă se întâmplă ceva cu el. Și să pună presiune pe el. Apoi interesul clubului a fost să fie promovat Andrei și eu nu am mai jucat. S-a dovedit a fi un portar foarte bun. El trebuie să joace pentru că e tânăr și poate crește doar prin meciuri. Straton e din același motiv rezervă.

„Din punctul meu de vedere nu e corect cum a procedat Bălgrădean! Ești plătit de un club și semnezi cu altul?”

Crezi că a greșit Bălgrădean când a semnat cu CFR fără să îi anunțe pe cei de la FCSB?

– Din punctul meu de vedere, da. Dar a fost decizia lui. Eu zic că a greșit. Mai ales că erau două rivale și se băteau pentru același obiectiv atunci. Ești plătit de un club și semnezi cu altul? Nu e corect din punctul meu de vedere, dar mulți poate m-ar contrazice.

De ce crezi că FCSB nu a mai câștigat titlul de atâția ani?

– S-au axat pe promovarea tinerilor și e foarte greu să ai rezultate pe termen scurt. Sunt sigur că și-au asumat asta. Nu câștigi campionate doar cu tineri. Ăsta cred că a fost principalul motiv.

„La U Craiova totul a fost bine până la meciul cu Steaua. Atunci s-a rupt totul!”

De la FCSB la Universitatea Craiova. De ce?

– Am mers acolo pentru că mi-am dorit tot timpul să câștigăm trofee și era singură ofertă de la o echipă care avea acest obiectiv. Nici nu am ezitat, mai ales că eram pe final de carieră. Mi-am dorit foarte mult să câștig și acolo un trofeu și totul a mers bine până la meciul cu Steaua! Atunci s-a rupt totul și nu am reușit să câștigăm titlul. M-am simțit bine la Craiova, dar nu m-am gândit niciodată că va fi ultimul contract. Nu credeam că mai pot semna cu o echipă mare.

Ce șanse au în acest sezon?

– E greu să mai aibă șanse de anul trecut. Au ratat o șansă enormă! Acum au un antrenor nou și trebuie să se acomodeze un pic, să își intre în mână. Le lipsește foarte mult și Koljic, dar eu cred că își revin.

Și la Craiova ai avut concurență mare pe post…

– Da, un portar foarte bun Pigliacelli! Merita să fie titular. E foarte tehnic, are un joc de picior bun și e exact ce are nevoie Craiova. Și CFR Cluj, și FCSB și Craiova stau cel mai bin la capitolul portari!

„Cu Mihai Rotaru m-am înțeles cel mai bine dintre toți patronii! Aveam conversații extrem de interesante. Se pricepe la fotbal”

Cum te-ai înțeles cu Mihai Rotaru?

– Super! Cred că cel mai bine dintre toți patronii pe care i-am avut! Aveam conversații foarte interesante, eram și eu altfel atunci. Un om foarte bine pregătit din multe puncte de vedere. Se pricepe foarte bine la fotbal. Are foarte mulți oameni profesioniști în spate care fac foarte multe analize și îl ajută. Își văd de treabă de la Facebook, până la site și ce mai vrei tu. Dar fiecare om are și defectele lui.

Cum vezi tu conflictul dintre echipa lui Mititelu și cea a lui Rotaru?

– Atâta timp cât o echipă e în Liga 1, iar cealaltă a pornit din Liga a patra, mă gândesc că FRF știe ce face! Mă gândesc și eu! Nu pot să îmi dau cu părerea. În principiu același lucru și la FCSB și CSA Steaua. Echipa din Liga 1 e continuatoarea echipei. Doar că la noi legile mai rău te bagă în ceață și chiar cred cu tărie că echipa lui Gigi Becali e continuatoarea.

„Nu mi-a plăcut filosofia, gândirea și modul de abordare al lui Papură! De asta am plecat de la Craiova”

De ce nu ai mai continuat atunci la Craiova?

– Nu am fost în planurile și în viziunea domnului Papură. Nu mi-a plăcut filosofia, gândirea, modul de abordare. Nimic. Mă suprinde că sunt unii care spun că ar fi trebuit să continuie la Craiova și nu știu pe ce se bazează ca argumente. Nu am mai vrut să continui.

A fost decizia antrenorului și am respectat-o. Nici cu Mangia nu am jucat niciun minut, dar ne-am înțeles extraordinar! Atâta timp cât portarul care apără o face bine și echipa are rezultate, nu am nici cea mai mică problemă.