Eduardo Camavinga „l-a bătut” pe Jules Kounde, regele modei de la naționala Franței! Cum a apărut la reunirea lotului. Galerie foto

Momentele în care fotbaliștii ajung la bazele de antrenament ale naționalelor au fost transformate de multe ori în parade ale modei de fotbaliștii ale căror stiluri vestimentare ies din tipare. În cazul „les Bleus”, cel ce ieșea de fiecare dată în evidență era Jules Kounde, fundașul Barcelonei. El a făcut-o și de această dată, însă Eduardo Camavinga, rivalul de la Real Madrid, l-a întrecut.

Eduardo Camavinga l-a surclasat pe Jules Kounde. Cum a apărut mijlocașul lui Real Madrid la reunirea lotului Franței

Datorită sumelor incredibile pe care le câștigă, fotbaliștii își permit să-și cumpere haine de la cei mai mari designeri ai lumii, iar unii s-au plictisit de stilurile comune și au trecut la piese vestimentare care pentru majoritatea par destul de ciudate.

Fundașul Barcelonei a atras zeci de mii de reacții, fie ele pozitive sau negative, despre ținutele pe care francezul alege să le poarte. De această dată, Eduardo Camavinga s-a luat la întrecere cu colegul său de la națională și a apărut în fața camerelor abordând un look neobișnuit.

Aspectul jucătorilor a fost intens discutat pe social media de fani, care au avut păreri pro și contra. Dacă mulți dintre sportivii francezi au ales să vină îmbrăcați simplu, cu pantaloni de trening și hanorac, cei ce au ales un alt stil au stârnit reacții numeroase. Vezi toate aparițiile în galeria foto de mai sus.

Care este motivul pentru care Jules Kounde șochează cu apariția sa de fieare dată

Nu este o întâmplare că ținutele fundașului francez arată diferit de ceea ce vedem zi de zi pe stradă. Lateralul catalanilor are propriul brand de haine, numit Homies from Paris, creat în colaborare cu designerul Goba Noel.

În timpul Săptămânii Modei de la Paris din urmă cu trei ani, cei doi au deschis împreună un magazin în capitala Franței, iar doi dintre ambasadorii acestui brand sunt Karim Benzema și Aurelien Tchouameni.

Cum arată lotul pe care Didier Deschamps l-a convocat la naționala Franței

Naționala franceză este, fără doar și poate, una dintre cele mai tari echipe ale fotbalului mondial. Cu staruri în echipă precum Kylian Mbappe sau Ousmane Dembele, orice defensivă pășește temătoare pe teren împotriva „les Bleus”.

Din păcate pentru Didier Deschamps, el și nici pe Barcola, care a fost înlocuit în ultimul moment de Florian Thauvin, din cauza unei accidentări. Fotbalistul lui Lens nu mai participase la o acțiune a naționalei din anul 2019, când era un fotbalist extrem de important pentru OM.

