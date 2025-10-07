Sport

Eduardo Camavinga „l-a bătut” pe Jules Kounde, regele modei de la naționala Franței! Cum a apărut la reunirea lotului. Galerie foto

Jules Kounde, regele modei din naționala Franței, a fost surclasat de Eduardo Camavinga. Cum s-a prezentat mijlocașul lui Real Madrid la reunirea lotului Franței convocat de Deschamps
Ciprian Păvăleanu
07.10.2025 | 14:59
Eduardo Camavinga la batut pe Jules Kounde regele modei de la nationala Frantei Cum a aparut la reunirea lotului Galerie foto
ULTIMA ORĂ
18 poze
Vezi galeria
Eduardo Camavinga a atras mai multe reacții asupra ținutei sale decât Jules Kounde. Foto: Colaj FANATIK

Momentele în care fotbaliștii ajung la bazele de antrenament ale naționalelor au fost transformate de multe ori în parade ale modei de fotbaliștii ale căror stiluri vestimentare ies din tipare. În cazul „les Bleus”, cel ce ieșea de fiecare dată în evidență era Jules Kounde, fundașul Barcelonei. El a făcut-o și de această dată, însă Eduardo Camavinga, rivalul de la Real Madrid, l-a întrecut.

ADVERTISEMENT

Eduardo Camavinga l-a surclasat pe Jules Kounde. Cum a apărut mijlocașul lui Real Madrid la reunirea lotului Franței

Datorită sumelor incredibile pe care le câștigă, fotbaliștii își permit să-și cumpere haine de la cei mai mari designeri ai lumii, iar unii s-au plictisit de stilurile comune și au trecut la piese vestimentare care pentru majoritatea par destul de ciudate.

„Regele” stilului din echipa națională a Franței este, bineînțeles, Jules Kounde. Fundașul Barcelonei a atras zeci de mii de reacții, fie ele pozitive sau negative, despre ținutele pe care francezul alege să le poarte. De această dată, Eduardo Camavinga s-a luat la întrecere cu colegul său de la națională și a apărut în fața camerelor abordând un look neobișnuit.

ADVERTISEMENT

Aspectul jucătorilor a fost intens discutat pe social media de fani, care au avut păreri pro și contra. Dacă mulți dintre sportivii francezi au ales să vină îmbrăcați simplu, cu pantaloni de trening și hanorac, cei ce au ales un alt stil au stârnit reacții numeroase. Vezi toate aparițiile în galeria foto de mai sus.

Eduardo Camavinga (stânga) și Jules Kounde (dreapta)
Eduardo Camavinga (stânga) și Jules Kounde (dreapta)

Care este motivul pentru care Jules Kounde șochează cu apariția sa de fieare dată

Nu este o întâmplare că ținutele fundașului francez arată diferit de ceea ce vedem zi de zi pe stradă. Lateralul catalanilor are propriul brand de haine, numit Homies from Paris, creat în colaborare cu designerul Goba Noel.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

În timpul Săptămânii Modei de la Paris din urmă cu trei ani, cei doi au deschis împreună un magazin în capitala Franței, iar doi dintre ambasadorii acestui brand sunt Karim Benzema și Aurelien Tchouameni.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Digisport.ro
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!

Cum arată lotul pe care Didier Deschamps l-a convocat la naționala Franței

Naționala franceză este, fără doar și poate, una dintre cele mai tari echipe ale fotbalului mondial. Cu staruri în echipă precum Kylian Mbappe sau Ousmane Dembele, orice defensivă pășește temătoare pe teren împotriva „les Bleus”.

Din păcate pentru Didier Deschamps, el nu se va putea baza pe câștigătorul „Balonului de Aur” și nici pe Barcola, care a fost înlocuit în ultimul moment de Florian Thauvin, din cauza unei accidentări. Fotbalistul lui Lens nu mai participase la o acțiune a naționalei din anul 2019, când era un fotbalist extrem de important pentru OM.

ADVERTISEMENT

Pentru meciurile cu Azerbaijan și Islanda, selecționerul „cocoșilor galici” se va baza pe următorii jucători

  • Portari: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes)
  • Fundași: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Theo Hernández (Al-Hilal), Lucas Hernández (PSG), Lucas Digne (Aston Villa), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea).
  • Mijlocași: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Khéphren Thuram (Juventus), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Kingsley Coman (Al-Nassr FC), Michael Olise (Bayern Munchen), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Florian Thauvin (RC Lens).
  • Atacanți: Kylian Mbappé (Real Madrid), Hugo Ekitiké (Liverpool), Christopher Nkunku (AC Milan), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
Dennis Man și Marius Marin, puși la încercare în cantonamentul echipei naționale! Provocare...
Fanatik
Dennis Man și Marius Marin, puși la încercare în cantonamentul echipei naționale! Provocare inedită pentru cei doi internaționali
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg:...
Fanatik
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni
Singurele cuvinte pe care Lisav Eissat le știe în limba română: „O să...
Fanatik
Singurele cuvinte pe care Lisav Eissat le știe în limba română: „O să învăț din dicționar”. Primul interviu în calitate de tricolor al fotbalistului cu tată musulman. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A jucat la Dinamo și Rapid și l-a făcut praf pe Dobre: 'Până...
iamsport.ro
A jucat la Dinamo și Rapid și l-a făcut praf pe Dobre: 'Până ieri unde juca, auzise cineva de el?! Avem jucători care ajung fotbaliști la 27 de ani, e o problemă a fotbalului românesc!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!