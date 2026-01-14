Educație gratuită, doar pe hârtie: părinții plătesc sume uriașe pentru meditațiile copiilor. „În final, surpriza cea mare este una neplăcută”

ADVERTISEMENT

Un studiu elaborat de organizația Salvați Copiii arată că din ce în ce mai mulți părinți plătesc pentru meditațiile copiilor. Mai mult de jumătate dintre elevii de gimnaziu și liceu făceau pregătire pentru diferite materii, conform unor date culese la sfârșitul anului 2024. Astfel, a crescut și suma pe care părinții o plătesc pentru educația copiilor, cu aproape 45% față de anul 2021.

Părinții bagă mai adânc mâna în buzunare pentru educația copiilor

Deși ar trebui ca educația gratuită să nu fie doar în acte, organizația Salvați Copiii a arătat, prin intermediul unui studiu publicat în 2025, faptul că tot mai mulți părinți plătesc pentru meditațiile copiilor în afara orelor de curs. Comparativ cu anul 2021, costul mediu anual suportat de părinți crește cu circa 3.100 de lei. Cele mai importante creșteri au avut loc pe partea de meditații.

„Părinții sunt nevoiți să plătească, în medie, aproape 10.000 de lei anual pentru meditații, after school și materiale didactice, arată un sondaj Salvați Copiii România, pe baza datelor culese la finalul anului 2024. Astfel, comparativ cu anul 2021, costul mediu anual suportat de părinți pentru educația copiilor crește cu aproximativ 3.100 de lei, până la 9.818 de lei anual”, se arată în .

În același timp, organizația subliniază că acest cost mediu total anual se ridică odată cu vârsta copilului. La ciclul primar suma este de 6.803 lei, după care crește la gimnaziu, 10.781 lei, iar la liceu ajunge la 12.119 lei. Adulții se concentrează pe meditații, în special, în vederea pregătirii pentru examenele naționale.

„După cum era de așteptat, cei mai mulți dintre respondenții care apelează la meditații pentru copiii lor fac acest pas în vederea pregătirii pentru examenele naționale (58%), următorul motiv fiind recuperarea materiei pe care copilul nu reușește să o parcurgă la clasă (36%) și îmbunătățirea performanțelor deja atinse de copil (32%)”, se mai arată în raport.

Ce costuri există pentru meditații, pentru principalele materii

Părinții pot găsi cu ușurință o modalitate de a apela la o persoană care să facă pregătire cu copiii. Site-urile de profil îi pun în contact direct pe profesori cu părinții, în funcție de nivel. Pe platformele online se găsesc atât cadre didactice, cât și tineri studenți care pot da o mână de ajutor elevilor.

Astfel, se găsesc persoane care oferă meditații de la nivel de grădiniță, până la nivel profesionist și de admitere la facultate. De asemenea, meditatorii sunt dispuși să facă lecții online, dar și la domiciliu. Pentru clasele primare, la limba si literatura română, online pleacă de la 60 de lei pe oră, până la 100 de lei ora, sau 150 de lei o oră și jumătate.

Vorbind despre același nivel, însă pentru matematică, pregătirea online poate ajunge și la 150 de lei/oră și 200 de lei pentru două ore. Prețurile sunt aproximativ aceleași, în regim online, și pentru alte materii, precum chimie, fizică, informatică și istorie, în funcție de meditator. Studiul realizat de organizația Salvați Copiii arată că această practică este mai frecventă în București (60%) decât în mediul rural sau alte orașe (circa 40%).

Ce părere au profesorii despre meditațiile private

Contactată de FANATIK, profesoara de Carmen Faiglevici susține că este foarte posibil ca părinții care apelează la diferiți meditatori să nu aibă tocmai rezultatele dorite, din cauza faptului că nu se cunoaște, exact, pregătirea acestei persoane. Pentru faptul că se găsesc meditatori cu prețuri accesibile, oamenii vor fi tentați să apeleze la cei cu o sumă mai mică, însă, în final, surpriza va fi una neplăcută.

„Am avut curiozitatea și am sunat la două-trei persoane. 30 de lei ora. Mi-au fost suficiente cinci minute de conversație telefonică pentru a mă convinge că, dacă aș fi avut un copil cu nevoie de pregătire suplimentară, sub nicio formă nu l-aș fi trimis pe mâna unei astfel de persoane. Agramați, incoerenți. Dacă prima impresie este aceasta, îmi dau seama ce organizare stă în spatele așa-zisei pregătiri.

Și totuși, oamenii, pentru că suntem cu toții într-o situație departe de a fi confortabilă din punct de vedere financiar, în această perioadă, sunt tentați să aleagă cât le permite buzunarul. Sunt variante de compromis. În final, când se trage linia, surpriza cea mare este una neplăcută din toate direcțiile pentru simplul fapt că elevul nu va avea rezultate”, a declarat profesoara de limba și literatura română Carmen Faiglevici.