Edvinas Gertmonas, transfer spectaculos în Vest! Fostul portar al lui U Cluj a fost prezentat la noua sa echipă

Edvinas Gertmonas (29 de ani) a salvat-o pe U Cluj de multe ori în ultimele două sezoane, însă în acest final de play-off a pierdut poarta ardelenilor. După ce nu și-a prelungit contractul, în locul său a fost preferat tânărul Lefter. La doar câteva zile de la finalizarea campionatului, lituanianul a fost deja prezentat la o formație din Elveția.

Prin urmare, el deja s-a înțeles cu o echipă din Elveția, iar imediat după finalul sezonului a fost prezentat oficial. Este vorba de Servette, vicecampioana sezonului trecut, însă care în stagiunea 2025/2026 a avut mari probleme și a evoluat în play-out. Tocmai de aceea, elvețienii caută întăriri serioase, iar portarul lituanian este unul dintre jucătorii cu care Servette caută revenirea în play-off în sezonul următor.

„La Geneva, Servette FC se trăiește în fiecare cartier. Astăzi, Carouge își primește noul portar. Bine ai venit, Edvinas! Servette FC are plăcerea de a anunța transferul lui Edvinas Gertmonas. Portarul internațional lituanian în vârstă de 29 de ani se alătură «grenat» venind de la Universitatea Cluj, unde devenise liber de contract. Edvinas Gertmonas a semnat un contract până în 2029 cu Servette FC, unde va purta tricoul cu numărul 1.Clubul îi urează bun venit și mult succes sub culorile «grenat»!”, a transmis Servette pe rețelele de socializare.

Edvinas Gertmonas s-a aflat în discuții cu Universitatea Craiova

Înainte de cele două finale dintre Universitatea Craiova și U Cluj, oltenii l-au contactat pe Edvinas Gertmonas, care se afla în ultimele șase luni de contract și era liber să discute cu oricine. Deși participarea în UEFA Champions League putea fi tentantă, lituanianul a decis în cele din urmă să meargă în Elveția.

Chiar și așa, președintele Universității Cluj: „Am văzut declarația domnului Rotaru. Cred că se alintă un pic domnul Rotaru în ultima perioadă. Îl înțeleg, a luat cele două trofee, felicitări, dar nu cred că e cazul. Noi am aflat după meciul de la Craiova că a fost contactat de cei de la U Craiova. Nu a fost o decizie legată de a îl titulariza sau nu în concordanță cu așa-zisa strategie a domnului Rotaru. A fost o decizie a staff-ului tehnic din punct de vedere tactic și legat de abordarea jucătorului U21.

(n.r. – Ați avut o discuție cu Gertmonas?) Da, am avut o discuție. El a zis că nu se pune problema, că nu e profesionist cum au pus problema și a considerat că nu trebuie să ne anunțe. Cred că a greșit aici. Dar nu am nicio problemă cu Edvinas. E un profesionist 100% și nu ne-am gândit că ar fi o problemă cu această abordare. Nu ne-am gândit la altceva”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.