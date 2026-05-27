Sport

Edvinas Gertmonas, transfer spectaculos în Vest! Fostul portar al lui U Cluj a fost prezentat la noua sa echipă

Portarul lituanian a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai lui U Cluj din ultimele două sezoane în care ardelenii au făcut performanță. Cu cine a semnat Edvinas Gertmonas
Ciprian Păvăleanu
27.05.2026 | 22:28
Edvinas Gertmonas transfer spectaculos in Vest Fostul portar al lui U Cluj a fost prezentat la noua sa echipa
ULTIMA ORĂ
Edvinas Gertmonas a semnat cu o echipă din vestul Europei. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Edvinas Gertmonas (29 de ani) a salvat-o pe U Cluj de multe ori în ultimele două sezoane, însă în acest final de play-off a pierdut poarta ardelenilor. După ce nu și-a prelungit contractul, în locul său a fost preferat tânărul Lefter. La doar câteva zile de la finalizarea campionatului, lituanianul a fost deja prezentat la o formație din Elveția.

Gertmonas ajunge în Vest! La ce echipă s-a transferat portarul lui U Cluj

Universitatea Cluj și-a câștigat un bilet spre Europa League, însă a pierdut o piesă extrem de importantă la finalul sezonului. Portarul Edvinas Gertmonas avea contract cu „șepcile roșii” doar până în această vară și a refuzat prelungirea înțelegerii.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, el deja s-a înțeles cu o echipă din Elveția, iar imediat după finalul sezonului a fost prezentat oficial. Este vorba de Servette, vicecampioana sezonului trecut, însă care în stagiunea 2025/2026 a avut mari probleme și a evoluat în play-out. Tocmai de aceea, elvețienii caută întăriri serioase, iar portarul lituanian este unul dintre jucătorii cu care Servette caută revenirea în play-off în sezonul următor.

„La Geneva, Servette FC se trăiește în fiecare cartier. Astăzi, Carouge își primește noul portar. Bine ai venit, Edvinas! Servette FC are plăcerea de a anunța transferul lui Edvinas Gertmonas. Portarul internațional lituanian în vârstă de 29 de ani se alătură «grenat» venind de la Universitatea Cluj, unde devenise liber de contract. Edvinas Gertmonas a semnat un contract până în 2029 cu Servette FC, unde va purta tricoul cu numărul 1.Clubul îi urează bun venit și mult succes sub culorile «grenat»!”, a transmis Servette pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete...
Digi24.ro
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă

Edvinas Gertmonas s-a aflat în discuții cu Universitatea Craiova

Înainte de cele două finale dintre Universitatea Craiova și U Cluj, oltenii l-au contactat pe Edvinas Gertmonas, care se afla în ultimele șase luni de contract și era liber să discute cu oricine. Deși participarea în UEFA Champions League putea fi tentantă, lituanianul a decis în cele din urmă să meargă în Elveția.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”

Chiar și așa, încercarea formației din Bănie a aprins spiritele între Mihai Rotaru, patronul Craiovei, și Radu Constantea, președintele Universității Cluj: „Am văzut declarația domnului Rotaru. Cred că se alintă un pic domnul Rotaru în ultima perioadă. Îl înțeleg, a luat cele două trofee, felicitări, dar nu cred că e cazul. Noi am aflat după meciul de la Craiova că a fost contactat de cei de la U Craiova. Nu a fost o decizie legată de a îl titulariza sau nu în concordanță cu așa-zisa strategie a domnului Rotaru. A fost o decizie a staff-ului tehnic din punct de vedere tactic și legat de abordarea jucătorului U21.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ați avut o discuție cu Gertmonas?) Da, am avut o discuție. El a zis că nu se pune problema, că nu e profesionist cum au pus problema și a considerat că nu trebuie să ne anunțe. Cred că a greșit aici. Dar nu am nicio problemă cu Edvinas. E un profesionist 100% și nu ne-am gândit că ar fi o problemă cu această abordare. Nu ne-am gândit la altceva”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat...
Fanatik
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce datorie e vorba. Exclusiv
Cine e cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Tânăra le-a detronat pe Alisha...
Fanatik
Cine e cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Tânăra le-a detronat pe Alisha Lehmann și Ana Maria Markovic 
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Eva Lys – Sorana Cîrstea 3-6, 0-6...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Eva Lys – Sorana Cîrstea 3-6, 0-6 în turul 2. Românca își spulberă adversara după 11 game-uri consecutive. Pe cine întâlnește în turul al treilea
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Emil Grădinescu acuză interferența Rusiei la Eurovision: 'E mâna Moscovei!' + Laude la...
iamsport.ro
Emil Grădinescu acuză interferența Rusiei la Eurovision: 'E mâna Moscovei!' + Laude la adresa Alexandrei Căpitănescu: 'Lumea a mai uitat de manelele care ne otrăvesc sufletul și mintea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!