Edward Iordănescu, după remiza cu U Craiova: „10 din 12 puncte. Aş fi vrut 12, dar trebuie să fim realişti“

CFR Cluj şi Universitatea Craiova au remizat 0-0 în ultimul meci al anului 2020 şi rămân pe poziţiile trei, respectiv doi, în clasamentul Ligii 1. Edward Iordănescu, antrenorul gazdelor s-a declarat nemulţumit de jocul prestat de echipa lui, dar consideră că 10 puncte în ultimele 4 partide e un bilanţ foarte bun.

Dacă la ultima vizită în Gruia, oltenii au câştigat cu 3-2, au relansat lupta la titlu în sezonul precedent şi au fost pe punctul de a provoca demiterea lui Dan Petrescu de pe banca ardelenilor, acum cele două formaţii s-au anulat reciproc.

După această confruntare, echipele intră în vacanţă, dar vor reveni rapid pe teren, în acest sezon înregistrându-se cea mai scurtă pauză de iarnă din istoria Ligii 1. Craiova urmează să joace pe 12 ianuarie cu Sepsi pe teren propriu, iar CFR Cluj, pe 14 ianuarie, tot „acasă“, cu Academica din Clinceni.

Edward Iordănescu: „Închidem anul bine“

„Au fost puţine momente de fotbal pozitiv, de claritate. Am datoria să analizez toată perioada aceasta, dar sunt multe semnale pozitive.

A fost un timp scurt. Avem patru jocuri fără gol primit, am marcat în trei partide. Astăzi nu am marcat, deşi au fost câteva situaţii clare, cu Vinicius, cu Burcă. Universitatea a avut şi ea ocazii.

Închidem anul bine, cu 10 puncte, în ciuda programului cu adversari dificili. Am avut cel mai greu program. Echipa are nevoie de pauză, să-şi încarce bateriile. Sunt sigur că în partea a doua vom avea alt tonus. Vom gestiona bine pauza competiţională.

Nu discut public jocul individual al fotbaliştilor. Azi, am suferit la circulaţia mingii, la cursivitate, nu am creat atât de mult pe cât mi-aş fi dorit, nu am creat superioritate în flancuri…

Edward Iordănescu: „Sunt mulţumit, rezultatele îmi dau încredere“

Am spus că întâlnim un adversar de calitate, care anul trecut s-a bătut la titlu şi anul acesta o va face din nou. Trăgând linie, sunt mulţumit, rezultatele îmi dau încredere.

Ne vom ocupa de transferuri în perioada următoare. Voi propune anumite lucruri către conducere, dar vreau să spun că am încredere în acest grup, în valoarea jucătorilor. Nu îmi doresc schimbări multe. Dacă veţi vedea mişcări, vor fi puţine. Vom fi inteligenţi şi vom aduce jucători de valoare.

Pot să mă raportez doar la perioada mea. Am recuperat puncte faţă de FCSB şi Craiova. Am ieşit bine cu 10 din 12 puncte. Aş fi vrut 12, dar trebuie să fim realişti. A fost ultimul joc al anului, o perioadă grea“, a declarat Edward Iordănescu la finalul partidei cu Universitatea Craiova.