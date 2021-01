Edward Iordănescu, mulțumit după Hermannstadt – CFR Cluj 1-3: „Asta e ceea ce îmi doresc”

Edward Iordănescu a vorbit după victoria CFR-ului în deplasarea cu Hermannstadt, 3-1, tehnicianul fiind mulțumit de elevii săi, pentru că aceștia au reușit să întoarcă rezultatul, formația din Sibiu fiind cea care a deschis scorul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul campioanei României vrea să nu mai existe greșeli în apărare la CFR și le atrage atenția jucătorilor că orice lipsă de atenția îi poate costa victoria.

CFR s-a impus cu 3-1 după golurile lui Alexandru Chipciu (37’), Gabriel Debejluh (51’) și Mario Rondon (81’), în timp ce pentru formația lui Liviu Ciobotariu a înscris Romario Pires (33’).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Edward Iordănescu, mulțumit de victoria CFR-ului cu Hermannstadt

Edward Iordănescu a fost mulțumit de victoria CFR-ului în meciul cu Hermannstadt, iar tehnicianul își felicită jucătorii pentru determinarea arătată pe teren, mai ales pentru că elevii săi au revenit de la 0-1:

„Două treimi din joc au fost bune. Deși am început cu o ocazie mare, am greșit pe construcție, am dat curaj adversarului și ne-am transmis tensiune. După primirea golului ne-am trezit, a venit pauza, la pauză am reglat ce aveam de reglat și a ieșit altă echipă pe teren.

ADVERTISEMENT

Asta e ceea ce îmi doresc ca stil de joc, dar în final rămân punctele și ne bucurăm pentru victorie. Am arătat caracter și pot să laud jocul echipei, iar băieții s-au descurcat bine”.

Edi Iordănescu l-a felicitat și pe Alexandru Chipciu după golul reușit: „Sunt bucuros de golul lui Alex Chipciu, sunt bucuros și de revenirea lui Lato (N.R- Iasmin Latovlevici) după o perioadă lungă de timp”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mai avem nevoie de unul-doi jucători!”

„Mai avem nevoie de unu-doi jucători, la mijlocul terenului e nevoie de mai multă creativitate, nu prea avem soluții. Aș remarca intrarea lui Soares care a dat multă calitate echipei.

Eu știu că la Gaz Metan e multă seriozitate, primăria și mai mulți sponsori se implică, problema a fost că era de două ori să greșeșsc banca, dar am trăit momente frumoase la Mediaș”, a mai spus Edi Iordănescu la interviul de după meci.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urma rezultatului, CFR Cluj rămâne pe locul 2, cu 40 de puncte, la un punct distanță de FCSB, liderii din Liga 1, dar clujenii se distanțează la 5 puncte de Craiova, formația de pe locul 3.