Edward Sanda dezvăluie cel mai greu moment din viața lui: ”Am rezistat doar jumătate de an”

Când era mai mic, Edward Sanda a trebuit să se mute în Italia, cu familia. A lăsat tot, prieteni, școală, și a luat-o de la început. Nu a rezistat mult pe meleaguri străine și, după jumătate de an, a revenit în România. În cadrul unui interviu acordat pentru FANATIK.RO, Edward Sanda dezvăluie cât de dificil i-a fost să trăiască în altă țară, dar și cât de mult s-a schimbat viața lui de când s-a căsătorit cu Cleopatra Stratan.

Edward Sanda își amintește cât de anevoios a fost să trăiască în altă țară

Cunoscut și iubit de cei care-i ascultă melodiile, Edward Sanda ne spune, în Săptămâna Mare, zece lucruri mai puțin știute despre el. Cum și-a dat seama că vrea să cânte și cum s-a descurcat la școală când numai muzica era în capul lui? Ce înseamnă pentru Edward Sanda banii, ce relație are cu socrul, Pavel Stratan, dar și care este cea mai mare frică a artistului afli chiar de la el.

”A fost greu, nu m-am putut acomoda”

Cum era copilul Edward Sanda? Erai cuminte sau făceai toate nebuniile?

-În copilărie am mai făcut și prostii cu toate că părinții mei spun că am fost cuminte. Îmi aduc aminte că în clasa a 8-a l-am tuns greșit pe un coleg de clasă, chiar în perioada balului, și din greșeală l-am luat cu zero într-o parte. Cred că nu o să mă uite niciodată!

“La 6 ani cântam la chitară”

Când ți-ai dat seama că vrei să cânți? Cine ți-a insuflat această pasiune?

-Pasiunea o am din copilărie când îmi doream să ajung ca artiștii pe care îi vedeam la televizor. Pe la șase ani am început să cânt la chitară , la zece ani la tobe și la cincisprezece ani la pian. Tata mai cocheta cu muzica și cânta prin casă deci el cred că mi-a insuflat pasiunea.

Cum erai ca elev? Vreo corigență, ceva?

-Am fost un elev normal care nu prea a fost pasionat de nicio materie pentru că în capul meu era muzică și doar muzică. Dar am învățat cât am considerat că e de-ajuns pentru a obține diplomă de bacalaureat, nimic mai mult.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cred că atunci când a trebuit să mă mut cu totul în Italia, inclusiv cu școala și nu m-am putut acomoda în altă țara străină. A fost foarte greu pentru mine. Am rezistat doar jumătate de an și m-am mutat înapoi.

Ce înseamnă banii pentru tine? La ce folosesc?

-Banii niciodată nu m-au transformat sau schimbat în vreun fel, indiferent câți am avut. Muncesc să îi am și să îmi asigur traiul pe care mi-l doresc eu.

Edward Sanda, despre cea mai mare frică a lui: “Mi-e groază să nu rămân fără voce”

Care sunt pasiunile tale secrete?

-Îmi place să joc tenis de câmp și un lucru care mă relaxează foarte tare este bătutul la tobe.

Care este cea mai mare fobie a ta?

-Să nu rămân fără voce!

Care este relația cu tata socru?

-Este un om extrem de bun și liniștit cu toate că pare foarte dur. De dinainte ca eu și Cleo să fim împreună ne-am înțeles foarte bine pentru că și lucram împreună.

Tu ai părinți extraordinari de tineri, și o sora cu 20 de ani mai mică. Te-ai gândit deja la copii?

-Da! Ne dorim foarte mult o fetiță dar nu acum . Avem lucruri multe de rezolvat și vrem să călătorim. Probabil în câțiva ani vom face și .

Ce proiecte și planuri ai pentru 2022?

-Am de lansat multă muzică , am colaborări speciale cum ar fi Dan Badea. Iar acum tocmai am deschis propriul nostru brand de haine și care se numește Cledy.