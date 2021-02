Edward Sanda, dezvăluiri despre relația cu Cleopatra Stratan. Ce a spus despre tatăl artistei: „Am rămas mut de uimire”

Edward Sanda a vorbit despre începuturile relației sale cu Cleopatra Stratan, pe care a cerut-o în căsătorie în urmă cu câteva luni. Artistul susține că un semn divin și Pavel Stratan, tatăl fetei, joacă un rol crucial în povestea lor de dragoste.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda constituie unul dintre cele mai tinere cupluri din showbiz, iar relația lor a evoluat destul de repede. După nici un an împreună. cei doi s-au logodit și au de gând să facă și copii peste câțiva ani.

Edward Sanda a dezvăluit lucruri mai puțin cunoscute despre relația lor și este de părere că vor fi împreună mult timp de acum încolo. Înainte de toate, între ei a existat o relație de prietenie înainte să se transforme într-una amoroasă.

Edward Sanda, dezvăluiri despre relația cu Cleopatra Stratan

Edward Sanda și Cleopatra Stratan se iubesc ca-n basme și au planuri mari de viitor, printre care nunta și poate un copil sau doi, peste câțiva ani. Deși relația lor a evoluat foarte repede, cek doi artiști sunt mai fericiți ca niciodată și sunt nerăbdători să-și trăiască viața unul lângă celălalt.

Au fost prieteni înainte să fie iubit și iubită, iar Edward Sanda știe sigur că au fost predestinați să fie împreună. Nu au stabilit data la care va avea loc nunta, însă amândoi știu deja că vor deveni părinți în viitorul apropiat. „În maximum patru ani ne dorim să facem și copii”, a declarat tânărul cântăreț, scrie spynews.ro.

Edward Sanda (23 de ani) este convins că a fost dragoste la prima vedere între el și tânăra de 18 ani, deși au fost buni prieteni înainte să-și declare iubirea unul celuilalt. Tatăl Cleopatrei, Pavel Stratan, a avut un sentiment încă de la prima lor întâlnire, lucru de care Edward Sanda a aflat recent.

Dorința puternică a cântăreței pentru Edward și sentimentele lui au reprezentat, în opinia tânărului, principalele elemente care i-au adus împreună și că Universul i-a ascultat.

„Noi ne-am întâlnit cu mult timp în urmă la Caracal. Și cu trei ani în urmă, când ea a venit aici, după șase ani de la acel eveniment, eu nu am mai recunoscut-o. Eu o știam mică. Am avut un șoc frumos. Atunci s-a aprins marea flacăra care nu se va stinge niciodată. A fost dragoste la prima vedere. Noi eram bine înainte de a fi împreună, noi semănâm foarte tare sufletește și nu are cum să nu fie bine.

Ea mi-a zis că tatăl ei a simțit că noi vom fi împreună cu un an în urmă ca noi să formăm un cuplu. Fiecare vis de-al ei obișnuia să și-l scrie pe o foaie. A scris pe plan profesional până a ajuns la mine și a zis că: eu o să fiu cu Edward Sanda. Am rămas mut de uimire când am aflat, nu am mai știut ce să zic”, a declarat artistul la Antena Stars.

