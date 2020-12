Edward Sanda s-a dezbrăcat pe Instagram. Cum a apărut partenerul Cleopatrei Stratan

Edward Sanda le-a pus pe jar pe domnișoarele din România cu noua fotografie postată pe Instagram! Cântărețul s-a prezentat în fața fanelor așa cum doar Cleopatra Stratan, soția lui, îl vede!

Tânărul artist a cărui poveste de iubire cu fiica lui Pavel Stratan a devenit una din cele mai surprinzătoare din peisajul monden mioritic a apărut la bustul gol, acoperit în partea de sus doar de o jachetă pentru a promova creația stilistului și prietenului său Alexandru Simedru, unul din cei mai apreciați din România în lumea modei.

Tinerele nu s-au sfiit să îi dea inimioare muzicianului, chiar dacă inima acestuia este ocupată de Cleopatra Stratan, căreia i-a făcut o declarație emoționantă de dragoste pe Instastory.

Edward Sanda, topit după Cleopatra Stratan

„Îți mulțumesc că exiști în viața mea, soția mea! Te iubesc infinit! Trăiesc și respir prin tine”, este mărturisirea extrem de frumoasă făcută de Edward Sanda în văzul tuturor față de Cleopatra.

Edward Sanda a pus ochii pe fata lui Stratan încă din anul 2018, iar recent cei doi și-au oficializat relația, căci au tatonat terenul de mai multă vreme.

Tânărul artist a povestit în urmă cu ceva timp cum s-a legat povestea de iubire dintre el și basarabeancă.

Cum s-au cunoscut cei doi porumbei

„Eu pregăteam piesa și am mers la studio să înregistrez. Am crezut că și el e în vizită, nu că lucrează acolo. Atunci am mai stat puțin de vorbă. La finalul lui 2018 am și colaborat pentru melodia și ne-am văzut mai des când ne aflam în promovare cu ea și am fost invitați la mai multe televiziuni” , își amintește Edward, potrivit PRO FM.

„Ne-am revăzut mai mult la începutul acestui an și din februarie am decis să fim împreună. Însă până acum nu am petrecut așa mult timp împreună, pentru că a început starea de urgență, iar Cleopatra a rămas la Chișinău și nu a mai putut veni”, a mai spus cântărețul în vârstă de 23 de ani.