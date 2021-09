Cei doi artiști s-au căsătorit de curând. Nunta și cununia acestora nu au fost chiar tipice, dar, cu toate acestea, artiștii se declară încântați de cum s-au desfășurat.

Edward și Cleopatra au vorbit despre posibilitatea de a deveni părinți. Foarte multă lume se întreabă dacă au în plan acest lucru, mai ales că au decis să-și unească destinele de tineri.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan, prima discuție despre copii: „Părinții ne susțin”

La jumătatea lunii august, cei doi artiști s-au cununat civil, la București. Ulterior, a avut loc și Acesta s-a ținut la Chișinău și a fost puțin atipică, celor doi lipsindu-le nașii.

În prezent, multă lume se întreabă dacă au de gând să devină părinți. Cleopatra și Edward au explicat că în prezent vor să se ocupe de cariere.

În schimb, tânărul a ținut să precizeze cum ce fel de tată ar fi, dacă ar avea o fetiță: „mai așteptăm, nu ne grăbim, avem alte treburi, ne mai ocupăm puțin de carieră. Sunt pregătit să fiu tată cam 30%. Dacă o să fie fată, aș fi un tată dur”, a spus Edward, potrivit

Și Cleopatra a subliniat că vor face acest pas la momentul potrivit: „când o să simțim să avem un copil o vom face. Părinții ne susțin în orice și dacă am avea un copil”.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, nuntă atipică, dar exact cum și-au dorit-o

Cei doi nu au respectat în tocmai obiceiurile, iar multe voci au criticat aceste decizii. Tinerii artiști au precizat că au avut parte de o nuntă exact așa cum și-au dorit-o.

Cei doi s-au bucurat de momentele speciale: „nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit. A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat.”

„Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan,” a povestit Cleopatra.

Edward a spus același lucru: „a fost diferită, nu neapărat controversată. Toată lumea e obișnuită după un anumit tipar, lumea vorbește. Doar aruncatul buchetului s-a făcut, atât.”

În schimb, . Pentru că nu au putut pleca exact după nuntă, cei doi o vor face săptămâna viitoare.