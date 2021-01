Efectele neașteptate ale Brexit. Ce au pățit șoferii de camion britanici la granița cu Olanda

Efectele Brexit încep să se vadă la puțin timp de la ieșirea oficială a Regatului Unit din Uniunea Europeană, șoferii de camion fiind primii care suferă în mod direct.

Astfel, șoferii de camion care ajung la granița cu UE se aleg cu pachetele de mâncare confiscate, lucru care-i amuză pe unii.

Vameșii respectă noul protocol impus de autorități și se scuză în fața șoferilor, lăsați fără mâncare: „Bine ați venit în Brexit, domnule. Îmi pare rău”.

Aceste lucru se întâmplă pentru că britanicii nu mai au voie să introducă în UE carne și produse perisabile, conform BBC.

Un post TV olandez a filmat reacția șoferilor britanici atunci când rămân fără pachete. „După Brexit, nu mai aveți voie să aduceți anumite alimente în Europa – carne, legume, fructe, pește, genul acesta”, îi explică un vameș șoferului de camion britanic, după ce îi confiscă mâncarea.

Șoferul de camion se amuză și întreabă dacă poate păstra măcar pâinea, însă răspunsul e negativ: „Nu, confiscăm totul. Bine ați venit în Brexit, domnule. Îmi pare rău”.

Next time people tell you there’s no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021